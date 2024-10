eSport. eFIBA Season 3. Dall’8 ottobre le Pre-qualificazioni Europee

Dall’8 ottobre torna in campo la eNazionale nell’eFIBA Season 3, il torneo organizzato dalla Federazione internazionale su NBA 2K25 che prevede fasi di qualificazione, finali a livello europeo e, successivamente mondiali.

La FIP, con l’eNazionale ha partecipato a tutte le edizioni delle manifestazioni organizzate dalla FIBA fin dal 2020, quando è partita l’attività eSports riservata alle Nazionali.

Alle Pre-qualificazioni della terza edizione dell’eFIBA partecipano 63 nazionali divise per aree geografiche. Nello specifico: 17 in Africa, 6 in Nord America, 4 in Sud America, 8 in Asia, 4 in Medio Oriente, 2 in Oceania e 22 in Europa.

L’Italia è nel girone A con Francia, Gran Bretagna, Grecia, Kosovo, Svezia e Svizzera. Le gare di pre-qualificazione, dove le ultime due sono eliminate, sono previste martedì 8 e giovedì 10 ottobre. Le successive qualificazioni europee si tengono dal 29 ottobre al 1 novembre e Finali Europee il 2-3 novembre. Le gare saranno trasmesse in streaming sul canale Twitch Italbasket https://www.twitch.tv/italbasketofficial con il commento appassionato e competente di Fabrizio Antinori, Giovanni Musig, Simone Trimarchi e dell’ex azzurro e team leader dell’eNazionale Andrea Pecile.

Gli eAzzurri convocati

#0 Tommaso Riovanto, PushingT, 1999, SF

#1 Giulio Maria Nardelli, qDemonG, 2004, C

#2 Lorenzo Solinas, SOLISx, 2002, G

#4 Leonardo Mancini, “Lijeez, 2001, G

#11 Filippo Speziali, “xpipotato”, 2002, PF

#13 Andrea Falasca “JustFala”, 1999, C

#77 Ilyass Kamal (K), IlySZN, 2000, PG

Team Leader Andrea Pecile

Esordio con la eNazionale per Giulio Maria Nardelli (qDemonG) e Lorenzo Solinas (SOLISx). Gli altri eAzzurri hanno già partecipato a eFIBA Season

Il Calendario delle Pre-qualificazioni

8 ottobre

17:00 Italia-Svezia

18:00 Gran Bretagna-Italia

19:00 Italia-Grecia

20:00 Italia-Svizzera

10 ottobre

18:00 Kosovo-Italia

19:00 Francia-Italia

I commenti degli eAzzurri

Andrea Pecile (Team Leader): Con grandissimo entusiasmo ci presentiamo con la eNazionale all’eFIBA Season 3. L’augurio che ci facciamo è quello di metterci alla prova una volta di più e vedere se siamo riusciti a crescere rispetto agli step precedenti, con la consapevolezza che tutte le altre eNazionali hanno lavorato per farlo. Abbiamo analizzato gli errori e le situazioni che lo scorso anno non ci hanno permesso di superare la seconda fase, speriamo di riuscire a crescere nel corso della manifestazione ed andare fino in fondo.

Andrea Falasca (JustFala, 25 anni, Centro): Siamo pronti e carichi a superare le nostre aspettative per questa terza edizione di eFIBA, abbiamo lavorato tanto nel quotidiano con allenamenti intesi. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci saranno in questo viaggio, ma sta proprio qui il bello di questo mondo che ti permette di confrontarsi con i più forti.

Vestire la maglia della propria Nazionale è sempre un sogno ed è un qualcosa di troppo grande per me, ma metterò tutto me stesso dando il 200% per onorarla.

Ilyass Kamal (IlySZN, 24 anni, Guardia/Play, Capitano): Siamo pronti e carichi! Abbiamo lavorato tanto per riscattarci dall’anno scorso e non vediamo l’ora di onorare il nostro paese con la speranza di prendere uno dei due spot per il Mondiale!

Filippo Speziali (xpipotato, 22 anni, Ala Forte): Sono molto fiducioso del gruppo che è venuto a crearsi e stiamo lavorando come dei veri e propri professionisti per raggiungere il nostro unico obiettivo, entrare nella Top 2 europea e portarci a casa il titolo di “Campioni del Mondo”.

Leonardo Mancini (Lijeez, 23 anni, Play): Siamo tutti molto carichi e concentrati per l’eFIBA Season 3, lo spirito di squadra e l’affiatamento saranno fondamentali per dimostrare il nostro valore e per dare il massimo in questa competizione.

Tommaso Riovanto (PushingT, 25 anni, Ala piccola): Il costante impegno è la chiave che sprigiona il nostro potenziale

Lorenzo Solinas (SOLISx, 22 anni, guardia): Sono onorato di rappresentare la mia nazione per la prima volta , darò il massimo per essere d’aiuto per i miei compagni, daremo sicuramente il massimo, buon eFIBA a tutti.

Luca Nardelli (qDemonG, 2004, Centro): Sono esaltatissimo, eccitato ed anche un po’ agitato. Prima esperienza in un mondiale su NBA2k e mi sento anche un po’ fiero di me stesso e orgoglioso dei miei risultati! Speriamo vada tutto per il verso giusto … FORZA ITALIA

Zona Europea

Girone A

Francia, Gran Bretagna, Grecia, Kosovo, Svezia e Svizzera

Girone B

Portogallo, Spagna, Lituania, Lussemburgo, Serbia, Germania, Finlandia

Girone C

Polonia, Turchia, Belgio, Albania, Ungheria, Israele, Croazia, Cipro

La Formula

Prequalificazioni Europee

8 e 10 ottobre

Partecipano 22 squadre. Tre gironi.

Si gioca con la formula del Girone all’Italiana al Best of Two (Bo2): al meglio delle due gare. Dopo le due gare si sommano i singoli punteggi finali e vince, ovviamente, la squadra che ha realizzato più punti.

Le ultime due squadre di ogni girone vengono eliminate e le altre sedici si qualificano per le Qualificazioni Europee

Qualificazioni Europee 29 ottobre – 1 novembre

Partecipano 16 squadre

Si gioca con la cosiddetta Formula svizzera dove gli accoppiamenti si fanno in base ai record vittorie-sconfitte

Finali Europee 2-3 novembre

Partecipano 8 squadre

Formula: Tabellone tennistico

Quarti, Semifinali e Finale al meglio delle tre gare (Bo3)

Girone A

Data Gara Risultato Stat. Live 8 ottobre ore 17:00 ItaliaVS Svezia – 8 ottobre ore 18:00 Gran BretagnaVS Italia – 8 ottobre ore 19:00 ItaliaVS Grecia – 8 ottobre ore 20:00 ItaliaVS Svizzera – 10 ottobre ore 18:00 KosovoVS Italia – 10 ottobre ore 19:00 FranciaVS Italia –

