eSports. eFIBA III, Qualificazioni Europee. La eNazionale gioca dal 29 ottobre in diretta su Twitch

Ritorna la eNazionale con le Qualificazioni Europee. Dal 29 ottobra al 1 novembre si gioca online sul titolo NBA 2K25 su piattaforma PS5.

È un periodo di grande attività per l’eBasket italiano. Si è tenuta la prima giornata del FIP eBasket Tour 2024, campionato italiano di 5v5 e 1v1) e sono partite le qualificazioni dell’Italian eBasket League, torneo di 3v3 organizzato da FIP e Lega Basket di Serie A con la fase finale in presenza prevista per la Frecciarossa Finale Eight del prossimo febbraio a Torino.

La eNazionale arriva a questa seconda fase del Torneo eFIBA III con 11 vittorie in 12 partite delle prequalificazioni, seconda in classifica dopo la Francia (una vittoria a testa nel confronto diretto con l’Italia) nel Girone C.

Le Qualificazioni si giocano con la cosiddetta formula Svizzera, dove le squadre vengono accoppiate giorno per giorno in base al record vittorie-sconfitte dei giorni precedenti.

L’Italia inizia le Qualificazioni il 29 ottobre alle 19:00 (diretta Twitch sul canale https://www.twitch.tv/italbasketofficial) contro l’Ungheria, quinta nel girone B dopo Turchia, Croazia, Polonia e Belgio). In caso di vittoria affronta la vincente di Francia-Serbia alle 20:30, in caso di sconfitta la perdente, sempre di Francia-Serbia, alle 21:30. Le gare dei giorni successivi sono da determinare in base ai risultati. Nelle prequalificazioni 5055 spettatori unici hanno seguito in totale le dodici gare degli eAzzurri con 8520 visualizzazioni.

Caster delle dirette Twitch, appassionate e competenti, sono Fabrizio Antinori, Giovanni Musig, Simone Trimarchi e l’ex azzurro e team leader dell’eNazionale Andrea Pecile.

La Qualificazione si gioca dal 29 ottobre al Primo novembre e partecipano 16 squadre: Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Svezia, Croazia, Finlandia, Turchia, Svizzera, Francia, Serbia, Ungheria, Portogallo, Israele, Germania, Polonia ed Italia, Le prime otto si qualificano per la Fase Finale del Campionato Europeo che si disputa dal 2 al 3 novembre con la formula dell’eliminazione diretta, al meglio delle tre partite, su tabellone tennistico.



“Non lasci ingannare la quinta posizione dell’Ungheria nell’altro girone -afferma Ilyass Kamal, 24 anni, capitano della eNazionale- è comunque una squadra forte e ben organizzata. Dobbiamo stare attenti per poi andare a sfidare la Francia, una delle favorite di questo Torneo e vice-campione del mondo. Averla già battuta nella prima fase non significa nulla. Partiamo alla pari, ma loro sono una delle squadre migliori del Continente”

Punti segnati

Kamal (IlySZN) 232 (mp 19/12 gare)

Riovanto (PushingT) 143 (mp 12/12 gare)

Falasca (JustFala) 108 (mp 13/8 gare)

Mancini (Lijeez) 99 (mp 12/8 gare)

Speziali (xpipotato) 97 (mp 8/12 gare)

Solinas (SOLISx) 73 (mp 18/4 gare)

Nardelli (qDemonG) 28 (mp 7/4 gare)

mp = Media punti

eAzzurri

0 Tommaso Riovanto, PushingT, 1999, SF

2 Lorenzo Solinas, SOLISx, 2002, G

11 Filippo Speziali, “xpipotato”, 2002, PF

13 Andrea Falasca “JustFala”, 1999, C

16 Leonardo Mancini, “Lijeez, 2001, G

77 Ilyass Kamal (K), IlySZN, 2000, PG

99 Giulio Maria Nardelli, qDemonG, 2004, C

Team Leader Andrea Pecile

CS