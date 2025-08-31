eSports. Riparte la stagione eBasket con l’uscita di NBA2K26. Collaborazione FIP-LBA-LNP per i Tornei

Riparte la stagione eBasket, in concomitanza con l’uscita del gioco NBA2K26. Anche quest’anno la FIP opera in collaborazione con la Lega Basket e con la partecipazione, per la prima volta, della Lega Nazionale Pallacanestro.

“Le Finali eBasket ospitate all’interno della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia dello scorso febbraio a Torino, in splendida collaborazione con la LBA, sono state un successo in termini di partecipazione, pubblico e community anche al di là delle nostre aspettative –commenta Giovanni Petrucci, presidente della FIP– La pallacanestro, oramai, si esprime in tante forme, dal 3X3 all’EuroBasket, ma anche in modalità digitale. Abbiamo iniziato nel 2020, in pieno Covid, e le continue affermazioni, in questi anni, ci hanno spinto a continuare e siamo cresciuti. La conferma della LBA e coinvolgimento della LNP, a cui diamo il benvenuto, ne sono un’ulteriore dimostrazione“

Da venerdì 29 agosto, alle 18:00, per l’accesso anticipato online, e dal 5 settembre per quello tradizionale, NBA2K26 sarà disponibile e gli egamers potranno iniziare a giocare per esercitarsi e partecipare, poi, alle attività organizzate da FIP, LBA e LNP nel corso della stagione.

“La conferma di questa nuova iniziativa – afferma il Presidente della Lega Basket Umberto Gandini – mostra come la collaborazione avviata con la Federazione Italiana Pallacanestro abbia prodotto risultati importanti. Sono certo che in futuro la LBA accrescerà ulteriormente il proprio impegno per realizzare nuove attività ed incrementare la popolarità del basket presso la sua fan base, puntando al contempo ad attrarre nuovi appassionati”.

Per Maurizio Gherardini, presidente designato della LBA “è fondamentale che attorno a questo importante progetto si riuniscano tutte le componenti del mondo cestistico, come conferma la partecipazione a questa edizione della LNP. Solo così potremo sfruttare al meglio tutti i canali di comunicazione che l’evoluzione tecnologica ci mette a disposizione”.

“Con questo accordo, LNP si conferma attenta nell’affiancare la FIP in tutte le iniziative che possano coinvolgere ancora di più le giovani generazioni ed avvicinarle ulteriormente al mondo della pallacanestro –spiega Francesco Maiorana, presidente LNP– Il progetto eSports rappresenta un’opportunità concreta per ampliare la platea degli appassionati, rafforzare il senso di comunità tra i tifosi e valorizzare al tempo stesso le Società ed i loro protagonisti anche in un contesto innovativo ed in forte crescita come quello del gaming competitivo”.

I TORNEI E IL MONTEPREMI. Anche quest’anno i Tornei di 1v1 e 5v5 saranno ospitati all’interno del FIP eBasket Tour, mentre nell’Italian Basket League si giocherà 3v3 e i team saranno abbinati, in due tornei differenti, alle squadre di Serie A e Serie A2. Le Qualificazioni iniziano il 22 settembre. Novità per il 5v5: da quest’anno è previsto un montepremi come già, dalla scorsa stagione, per il 3v3. Da gennaio spazio alla eNazionale che parteciperà alla quarta edizione di eFIBA, il torneo internazionale europeo e mondiale.

I PRIMI COMMENTI. Sabato 30 agosto, dalle 16:00, sul canale Twitch di Italbasket, dopo la partita dell’EuroBasket, Italia-Georgia, gli streamer Giovanni “SweetChin” Musig, Giancarlo “Jianko” Palmisano, Fabrizio “Bicio” Antinori parleranno dei programmi della stagione eSports della FIP e delle novità di NBA2K26, giocando e raccontando le prime impressioni in diretta.

Com. Stam. + foto FIP