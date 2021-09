In occasione di Photofestival 2021, MADE4ART è lieto di presentare presso la nuova sede in Via Ciovasso 17 a Milano, nel cuore di Brera, un progetto espositivo dal titolo Dreamland, a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni, con opere degli artisti fotografi Achille Ascani, Gianni Otr, Bruno Samorì, Andrea Tirindelli, Stefano Tubaro.

In un tempo in cui a causa della pandemia è ancora difficoltoso spostarsi e incontrare persone liberamente si avverte uno stravolgimento della nostra percezione nei confronti di luoghi e contesti conosciuti e sconosciuti, che ci appaiono in qualche modo diversi a causa del cambiamento in atto nel mondo e nella nostra interiorità. Cinque artisti fotografi indagano il tema del rapporto con l’ambiente circostante da prospettive personali e sulla base della propria sensibilità. Dagli onirici e stranianti scorci di città italiane di Achille Ascani alle sovrapposizioni di impronta surrealista e metafisica di Gianni Otr, dalle poetiche e “impossibili” composizioni di edifici medievali ideate da Bruno Samorì alla natura riflessa, ampliata e rivelata contenuta nelle fotografie di Andrea Tirindelli, fino agli ambienti di luce, geometria e illusione sapientemente studiati Stefano Tubaro: nei loro scatti luoghi di sogno e visione, ipotizzati dall’occhio del fotografo che documenta ciò che vede, altera la realtà, suggerisce interpretazioni.

Dreamland sarà aperta al pubblico dal 17 settembre al 2 ottobre 2021, visitabile prenotando il proprio appuntamento con una mail a info@made4art.it. Per i collezionisti e per coloro che desiderassero ricevere maggiori informazioni sulle opere o una consulenza per arredamento e interior design sarà anche possibile fissare un colloquio telefonico o tramite videochiamata Skype.

Dreamland

Achille Ascani, Gianni Otr, Bruno Samorì, Andrea Tirindelli, Stefano Tubaro

a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

17 settembre – 2 ottobre 2021

Venerdì 17 settembre preview su invito riservata ai collezionisti ore 15 – 20

Lunedì ore 15 – 19.30, martedì – venerdì ore 10 – 19.30, sabato ore 15 – 18

Esposizione visitabile su appuntamento

Si invita a verificare sempre sul sito Internet di MADE4ART eventuali aggiornamenti

sugli orari e le modalità di accesso allo spazio

