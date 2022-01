“Essere Come Sei”, il nuovo singolo di Fabio Martorana

Il cantautore, regista, ingegnere e imprenditore Fabio Martorana, da sempre appassionato di musica, dopo il successo del suo primo singolo (colonna sonora del film “Oltre le nostre vite” prodotto dalla Essence) “Anima Bianca”, scrive il suo secondo brano “Essere come sei” che non è solo una canzone, ma un inno alla libertà di amare oltre i confini e i pregiudizi imposti da una società, ormai, orientata più verso l’apparenza che alla vera essenza.

“Ignoranza e pregiudizi hanno da sempre affibbiato delle regole all’amore, ma esso è agli antipodi da queste, rappresenta l’unica realtà al mondo che regole proprio non ne ha. L’amore è dentro ognuno di noi e dentro ogni cosa, indipendentemente dal sesso e dal colore della pelle. L’amore è amore, semplicemente, sempre!”, dice Fabio Martorana.

“Non nasconderti da me… da te… da noi…” in questo verso il compositore racconta quanto sia importante per tutte le persone potere amare liberamente senza inutili e malvagi pregiudizi.

Con uno stile rock inconfondibile e la sua voce calda l’artista in “Essere come sei” racconta ancora una volta del profondo amore che due persone possono e devono vivere.

“Tu sei la libertà di essere fragile”. Per il poliedrico artista, Fabio Martorana, il dono più prezioso nell’amore è quello di poter essere liberi di mostrare le proprie fragilità.

“Non bisogna nascondere al mondo la propria fragilità, non dobbiamo indossare una maschera per celare le nostre debolezze. Ognuno di noi deve poter esprimere se stesso attraverso il dono della libertà”, continua l’autore.

La musica e il testo nascono da una profonda riflessione, le emozioni provate dal cantautore diventato suoni e parole che arrivano dritte al cuore.

“Non si può e non si deve più avere paura di esprimere l’amore in ogni sua forma e in ogni suo colore. L’amore è come un arcobaleno, un disegno inebriante che al suo apparire nell’immensità del cielo fa vibrare le corde del nostro cuore”, conclude il cantautore.

E’ possibile ascoltare il brano sulle principali piattaforme musicali in streaming come YouTube e Spotify e social come Instagram e Facebook.

Breve nota biografica

Fabio Martorana nasce in Sicilia nel 1981, nella cittadina di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

Si trasferisce a Milano dove sfila per i più famosi brand, successivamente si trasferisce a Latina, poco più che ventenne, studia anche a Roma musica, teatro e recitazione, consegue due lauree: una in Ingegneria civile e una in Scienze della formazione.

Inizia la sua carriera da imprenditore senza tralasciare lo studio da attore, cantante e musicista iniziato in Sicilia e successivamente studia in un’accademia della capitale.

Frequenta corsi di perfezionamento, masterclass e laboratori con varie metodologie di apprendimento.

Nel 2020 nasce la sua casa di produzione “Essence”.

Nel 2021 il suo primo singolo “Anima bianca’, colonna sonora del film “Oltre le nostre vite” che lo vede attore protagonista e regista.

