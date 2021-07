Con uno spettacolo di oltre due ore di musica, parole e condivisione La magia di un percorso sonoro che trasporta lo spettatore in un “altrove” in cui emozioni e sentimenti sono al centro

Niccolò Fabi, prosegue il viaggio live che per tutta l’estate lo vede protagonista sui palchi di alcune tra le location più prestigiose della nostra penisola e ad agosto arriverà in SICILIA per 2 appuntamenti live: domenica 15 AGOSTO al Colonnato dei Domenicani di LINGUAGLOSSA (CT) e lunedì 16 AGOSTO alla Scalinata della Cattedrale di NOTO (SR).

Centrale durante il live la voglia di offrire al pubblico un’occasione per poter rivivere qualcosa che nell’ultimo anno è profondamente mancato: la gioia di un concerto, la possibilità di godere di quella magia che, anche solo per un paio di ore, è capace di allontanare i pesi della vita quotidiana.

Una ripresa essenziale non solo per gli spettatori, ma anche per tutti i tecnici e i musicisti che durante la pandemia hanno dovuto mettere in pausa la propria vita lavorativa, senza avere alternative, e che adesso – nonostante le limitazioni – sono tutti protagonisti essenziali dell’estivo viaggio live del cantautore romano.

Lo spettacolo è una vera e propria esperienza in cui immergersi totalmente, lasciandosi trasportare da 2 ore ininterrotte di musica. Un movimento continuo in cui le parole e il suono si mescolano andando a creare una condizione “spirituale” ed “emotiva” che avvicina musicisti e pubblico, creando un virtuale abbraccio collettivo.

Un viaggio tra i sentimenti con cui Niccolò Fabi, muovendosi con totale libertà artistica libero da schemi e generi di appartenenza, mette in scena le verità raccontante attraverso le sue canzoni: un crescendo continuo di emozioni che passa attraverso i racconti di brani come “Evaporare”, “Una somma di piccole cose”, “Filosofia Agricola”, “Elementare”, fino ad arrivare a “Una buona idea”, “Diventi Inventi”, “Il negozio di antiquariato”, e “Lasciarsi un giorno a Roma… solo per citarne alcune.

Non mancano momenti di leggerezza e di forte coinvolgimento musicale grazie agli ottimi musicisti di cui Niccolò si circonda. Oltre ai cantautori Roberto Angelini, Pier Cortese e Alberto Bianco, per cui Niccolò diventa a sua volta musicista, in un momento centrale del concerto, troviamo alla batteria Filippo Cornaglia e alle tastiere Daniele “Mr Coffee” Rossi.

QUESTE TUTTE LE DATE DEL TOUR ESTIVO 2021 :

24 GIUGNO – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica –SOLD OUT

(recupero concerto del 24 giugno 2020 e del 24 giugno 2021 al Teatro Romano di Ostia Antica)

25 GIUGNO – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica – SOLD OUT

2 LUGLIO – PERUGIA – Villa Colle del Cardinale (Umbria che spacca) – set acustico – SOLD OUT

8 LUGLIO – PADOVA – Parco della Musica – SOLD OUT

9 LUGLIO – BOLOGNA – Sequoie Music Park

(recupero concerto del 10 luglio 2020 al Sequoie Music Park di Bologna)

10 LUGLIO – VILLAFRANCA DI VERONA (VR)– Castello Scaligero (Villafranca non si arrende 2021)

(recupero concerto del 27 giugno 2020 e del 27 giugno 2021 al Teatro Romano di Verona)

16 LUGLIO – CESENA (FC)– Rocca Malatestiana (Acieloaperto) – SOLD OUT

17 LUGLIO – CESENA (FC)– Rocca Malatestiana (Acieloaperto)-SOLD OUT

(recupero concerto del 25 luglio 2020)

18 LUGLIO – GARDONE RIVIERA (BS) – Anfiteatro del Vittoriale(Tener-A-Mente) –SOLD OUT

(recupero concerto del 26 luglio 2020)

19 LUGLIO – COLLEGNO (TO)– Flowers Festival

23 LUGLIO – SARZANA (SP)– Piazza Matteotti (Moonland Festival)

(recupero concerto del 24 luglio 2020)

24 LUGLIO – FIRENZE – Piazza SS Annunziata (Musart Festival) – SOLD OUT

(recupero concerto del 26 giugno 2020 e del 26 giugno 2021 al Teatro Romano di Fiesole)

26 LUGLIO – CASERTA – Belvedere di San Leucio (Un’estate da Belvedere)

30 LUGLIO – PRATA D’ANSIDONIA (AQ)– Area Archeologica di Peltuinum (Paesaggi Sonori) – SOLD OUT

31 LUGLIO – LOCOROTONDO (BA)– Locus Festival – SOLD OUT

(recupero concerto dell’8 agosto 2020)

8 AGOSTO – FORDONGIANUS (OR)– Antiche Terme Romane (Dromos Festival) – SOLD OUT

(recupero concerto del 5 agosto 2020)

10 AGOSTO – CASTIGLIONCELLO (LI)– Castello Pasquini

11 AGOSTO – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)– Fortezza di Mont’Alfonso (Mont’Alfonso sotto le stelle)

12 AGOSTO – GAVORRANO (GR)– Teatro delle Rocce

15 AGOSTO – LINGUAGLOSSA (CT) – Colonnato Dei Domenicani

16 AGOSTO – NOTO (SR) – Scalinata della Cattedrale

18 AGOSTO –LECCE – Piazza Libertini

29 AGOSTO – FELTRE (BL) – Piazza Maggiore – set acustico

2 SETTEMBRE – SERVIGLIANO (FM)– Parco della pace (NoSound Festival)

3 SETTEMBRE – MOLFETTA (BA) – Banchina San Domenico (Luce Festival)

6 SETTEMBRE – MILANO – Carroponte

(recupero concerto del 9 settembre 2020 e del 9 settembre 2021 al Magnolia)

16 SETTEMBRE – LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose (Ex Ippodromo)

24 SETTEMBRE 2021 –CAMPITELLO DI FASSA (TN) –Rifugio Micheluzzi (Suoni delle Dolomiti) -set acustico

Il concerto previsto il 28 LUGLIO 2021 all’Arena Flegrea di NAPOLI è stato annullato.

Per tutti i dettagli in merito ai biglietti consultare il sito www.magellanoconcerti.it e www.niccolofabi.it.

I biglietti per i concerti acquistati in precedenza restano validi per le nuove date.

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Il tour è organizzato da Magellano Concerti e Ovest.

Radio Capital è radio partner del tour.

Disponibile in tutti i negozi di dischi, in digital download e sulle piattaforme streaming, “TRADIZIONE E TRADIMENTO” è un album che parla di scelte e che rappresenta esso stesso una scelta: quella di scrivere solo quando si è mossi da una reale ispirazione e necessità (https://pld.lnk.to/TradizioneETradimento).

Più di 90 canzoni, 9 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album) e dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d’oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne sono dimostrazioni gli ultimi due album pubblicati, “Una somma di piccole cose” (2016) e “Tradizione e tradimento” (2019).

