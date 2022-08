Estate 2022 a Balestrate arriva  “Summer Market”, fiera mercato dedicata all’artigianato siciliano

Dal 12 al 21 agosto Balestrate ospiterà il Summer market, la fiera mercato estiva dedicata all’artigianato siciliano organizzata dall’Associazione Artigianando che giunge quest’anno, dopo lo straordinario successo del 2021, al suo secondo appuntamento.

Nella bellissima cornice del belvedere (Via Madonna del ponte) di una delle mete estive più frequentate della costa palermitana, apprezzata soprattutto per i suoi tramonti (tanto da essere Balestrate rinomato come “il paese dei tramonti”), la mostra mercato ospiterà 20 spazi espositivi dedicati totalmente all’oggettistica artigianale, e non solo, che per dieci giorni, dalle 19.00 all’ 1.00 (ingresso gratuito), animeranno le serate del ridente paese siciliano e dei tanti turisti. Saranno presenti infatti svariati articoli unici e realizzati a mano: borse, ceramiche, oggettistica di riciclo, monili per donna, articoli di lavanda, cosmesi naturale, oggetti in pietra lavica, quest’ultimi – ovviamente – provenienti da Catania, ma anche collari artigianali per i nostri amici a quattro zampe. Presenti anche il caramellaio con il suo immancabile banco di dolciumi e uno spazio interamente pensato per i bambini dove potranno giocare e vincere alcuni giocattoli.

‹‹Siamo molto contenti di tornare a balestrate – dichiara Luca Tumminia, Presidente di Artigianando – e riportare un evento che già lo scorso anno ha riscosso notevole successo. Voglio quindi ringraziare tutta l amministrazione comunale e in particolare il sindaco Vito Rizzo e l’assessore Massimiliano Passaro per la disponibilità dimostrata. In un periodo tanto difficile, dare l’opportunità di organizzare questo tipo di eventi permette a tanti creativi di poter lavorare e avere uno spazio di sopravvivenza importante››.

Per informazioni potete contattare il 3515263522 o visitare il sito www.aartigianando.it .

Com. Stam./foto