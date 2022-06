Tornei Master, Top, Classic e Basic con in palio punti per ranking FIBA Finals per lo Scudetto dal 5 al 7 agosto

Bardolino (Verona). Riparte il grande spettacolo del 3×3! Da oggi al 7 agosto migliaia di ragazzi e ragazze si sfideranno sui playground di tutto il Paese per dare vita alla seconda edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit, il progetto della Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con il proprio advisor commerciale Master Group Sport dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile che assegna il titolo di Campioni d’Italia 3×3.

Rispetto alla prima edizione, che lo scorso anno ha visto in lizza oltre 200 squadre e 1.000 atleti partecipanti divisi in più di 40 tornei in 18 Regioni d’Italia, la grande novità è rappresentata dalla presenza del title sponsor Estathé, il marchio del Gruppo Ferrero che apparirà in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2022 a cominciare proprio dall’Opening Tournament di Bardolino.

Non solo basket, ma anche tanto intrattenimento con il Title Sponsor Estathé che, con la FIP, condivide i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. È dal 1972, infatti, che il brand non solo disseta la voglia di sport, ma porta sul territorio italiano – da nord a sud – l’allegria, la voglia d’estate e la propria anima solare.

Durante le tappe Master e Top, Estathé animerà le pause tra una partita e l’altra proponendo – proprio come le sfide di NBA – giochi per poter vincere tanti premi, sorteggiando i partecipanti tra i presenti del pubblico. La mascotte di Estathé, inoltre, sarà pronta ad incitare il pubblico a tifare le squadre in campo e, in versione peluche, sarà consegnata ai primi tre classificati di ogni tappa e degli eventi speciali organizzati in ogni città. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini canestri dove potranno cimentarsi nel gioco del basket per vincere numerosi gadget firmati Estathé.

I tornei del circuito sono stati suddivisi, in base alla loro importanza, in quattro fasce: Master, Top, Classic e Basic e ognuno di essi permetterà ai ballers di acquisire punti validi per il ranking FIBA (Federazione Internazionale di Basket). Le Estathé 3×3 Italia Finals, dal 5 al 7 agosto, assegneranno lo Scudetto 3×3 Open. La vincente del circuito guadagnerà un pass per la tappa di Utrecht del FIBA 3×3 World Tour.

Sarà possibile vedere le partite dell’Opening Tournament, a partire dai Quarti di finale (in programma il 4 giugno), in diretta streaming sul canale facebook ufficiale del circuito 3x3ItaliaOfficial

Non resta che consultare la lunghissima lista di tornei, iscriversi e giocare!

Fabio Sala, Assessore allo Sport Comune di Bardolino

“Siamo onorati di ospitare nel lungolago di Bardolino, la vetrina più importante della città, un appuntamento di questo prestigio. Bardolino è da sempre città di sport, tra pochi giorni ci saranno anche il Triathlon Internazionale, la Bardolino Bike, La10, gara podistica nazionale, la Bardolino Champions Cup, il più grande appuntamento europeo dedicato alla categoria under 10 di calcio. Per l’amministrazione comunale lo sport deve essere uno dei volani del turismo. Un ringraziamento particolare a FIP e Master Group Sport e speriamo che questo evento possa essere il primo di una serie di future collaborazioni”.

Gaetano Laguardia, Vice Presidente Vicario FIP

“Il 3×3 è ormai una realtà. In Europa e nel mondo il movimento fa registrare ogni anno numeri sempre più alti e un coinvolgimento forse impensabile qualche anno fa. Senza dubbio una scommessa vinta dalla FIBA e dalla Federazione Italiana Pallacanestro, che si è adoperata molto in questi anni per dare impulso alla pratica del 3×3. Oggi si inaugura la seconda edizione del 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit, che si arricchisce non solo come numero di tornei ma con l’ingresso del title sponsor Estathè, del gruppo Ferrero. Segno tangibile del grande interesse che suscita una disciplina che dalla scorsa estate è anche nel programma dei Giochi Olimpici. Il progetto triennale della FIP, affidato all’organizzazione dell’advisor commerciale Master Group Sport, ha bruciato le tappe e anche nel 2022 promette di crescere ancora andando oltre le previsioni iniziali”.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport

“Il 3×3 Italia FIP Circuit è il coronamento di un lavoro iniziato da FIP e Master Group Sport ormai due anni fa, che quest’anno può contare sul sostegno di un importante Title Sponsor, quale Estathé. Siamo orgogliosi dell’ingresso di un’azienda come Ferrero che condivide con il mondo del basket 3×3 alcuni valori fondamentali quali lealtà, rispetto ed integrità. Le adesioni al circuito sono state numerosissime già il primo anno e quest’anno sono sempre di più i promoter che decidono di far parte del circuito federale. Importante novità di quest’anno è che il circuito assegnerà un pass per la tappa di Utrecht del FIBA 3×3 World Tour, il tour più importante del 3×3 al mondo per i team”.

Andrea Capobianco, Allenatore Nazionale 3×3 femminile

“La scorsa estate è stato un orgoglio poter guidare la nostra Nazionale femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo. La prima volta del 3×3 all’Olimpiade ha coinciso con la prima storia qualificazione Azzurra. Il pass per il Giappone è arrivato tramite i tornei pre olimpici ai quali però ci siamo potuti qualificare attraverso il ranking. Ciò significa che il movimento del 3×3 in Italia, così come nel resto del mondo, ha fatto e sta facendo significativi passi avanti suscitando l’attenzione di un numero sempre maggiore di atleti provenienti anche da tutti i campionati più importanti compresa l’Eurolega e la WNBA. Il nostro obiettivo è migliorare ancora e puntare a Parigi 2024 e per farlo abbiamo bisogno che attività come l’Estathè 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit cresca e si consolidi di anno in anno”.

Chiara Consolini, giocatrice Nazionale 3×3 femminile

“Mai nella mia vita avrei pensato di poter partecipare ai Giochi Olimpici. E mai avrei pensato di poterlo fare giocando al 3×3. Per me è stata una scoperta sensazionale, una disciplina dinamica, divertente, bella da giocare e da vedere. In Italia poi, soprattutto a livello femminile, siamo riusciti a raggiungere altissimi livelli prima col il Mondiale del 2018 vinto nelle Filippine e poi con la partecipazione al torneo di Tokyo 2020. È bello costatare come l’Estathè 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit si presenti alla sua seconda edizione con ancora più tornei e ancora più entusiasmo. C’è bisogno non solo di innalzare l’attenzione su questa disciplina ma anche di lavorare per creare giocatrici e giocatori che si specializzino nel 3×3. Questa è la strada giusta. In bocca al lupo a tutti i partecipanti”.

Tutti i tornei della seconda edizione dell’Estathè 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit

3/4 giugno, Bardolino – Opening Tournament (Master)

4/5 giugno, San Martino (Pavia) – Memorial Colussi (Basic)

10/11 giugno, Rieti – Rieti Sport Festival 3×3 Cup (Top)

10/12 giugno, Atri (Teramo) – Trofeo Atri Cup 2022 (Classic)

10/12 giugno, Casale Monferrato – Streetgames Casale Monferrato (Classic)

11/12 giugno, Cadorago (Como) – 3×3 Teamup Streetball Cadorago (Classic)

12 giugno, Asti – Tower Kings (Classic)

18/19 giugno, Tortona – Torneo Armana (Master)

18/19 giugno, Cervia – Fantini Club Basket 3×3 (Top)

25 giugno, Ferrara – 3×3 Ferrara (Basic)

25 giugno, Ferrara, 3×3 Ferrara (Classic)

24/25 giugno, Alghero – 3×3 Elite Sardinia Alghero (Classic)

24/25/26 giugno, Monza – Fustinoni…Vai A Rimbalzo (Classic)

25/26 giugno, Carbonara Ticino – Torneo Il Campetto (Master)

25/26 giugno, Roma – All Star Colosseum (Classic)

29 giugno, Livorno – Streetgames&Livorno3x3 (Classic)

30 giugno/3 luglio, Senigallia – Torneo King Of The Cage (Top)

1/2/3 luglio, Cagliari – 3×3 Elite Sardinia Cagliari Bastione (Top)

1/2/3 luglio, Terranuova Bracciolini (Arezzo) – Torneo Tvb 3×3 Valdarno (Basic)

2/3 luglio, Martignacco (Udine) – Easy Money (Top)

2/3 luglio, Novara – Streetgames Novara (Top)

2/3 luglio, Fiorenzuola D’Arda (Piacenza) – Torneo Dkb (Master)

2/3 luglio, Pescara – Abruzzo (Classic)

3/4 luglio, Prato – Back In Town (Classic)

8/10 luglio, Boffalora (Milano) – Streetgames Boffalora (Basic)

8/9/10 luglio, Reggio Calabria – #Ntcsummerleague (Top)

9 luglio, Mogliano Veneto – Heart Out 12 (Classic)

9/10 luglio, Marano Vicentino (Vicenza) – Torneo Step Back (Master)

9/10 luglio, Sassari – 3×3 Elite Sardinia Sassari (Classic)

9/10 luglio, Camerano (Ancona), Silverback Locals Only (Basic)

9/10 luglio, Francavilla Fontana (Brindisi) – 3×3 Senza Un Parquet (Classic)

9/10 luglio, Metaponto Lido – Basilicata Coast To Coast 3vs3 Metaponto Lido (Basic)

9/10 luglio, Treviglio (Bergamo) – Blu 3×3 (Classic)

10 luglio, Caorso (Piacenza) – Il Nando (Basic)

13/15 luglio, Jesi (Ancona) – The Canestreet (Classic)

15/16 luglio, Marina Di Castagneto Carducci (Livorno) – M. Di Castagneto Summer Cup 3×3 (Classic)

15/17 luglio, Gragnano (Napoli) – Gragnano Summer League (Classic)

16/17 luglio, Bologna – Gardens Bologna 3×3ì (Top)

16/17 luglio, Lavagna (Genova) – Tigu 3×3 (Top)

16/17 luglio, Ancona – Silverback 3×3 Fip Top (Top)

17 luglio, Oggiona con S. Stefano (Varese) – Santo Stefano 3×3 (Classic)

16/17 luglio, Barletta – Basket On The Beach (Basic)

16/17 luglio, Praia a Mare (Cosenza), Basilicata Coast To Coast 3vs3 Praia a Mare (Basic)

17 o 24 luglio, Acireale (Catania) – Sun&Basket Special Edition (Classic)

21/24 luglio, San Vito Lo Capo (Trapani) – Bomground Streetball (Top)

23/24 luglio, Livorno – Streetball Livorno (Top)

22/24 luglio, Valtrighe (Bergamo) – Torneo VBT (Top)

22/23/24 luglio, Perugia – Dat Street Classic (Top)

23/24 luglio, Barletta – Basket On The Beach (Classic)

24 luglio, Torino – Torneo We Got 12 Monkeys (Top)

23/24 luglio, Castellaneta (Taranto), Basilicata Coast To Coast 3vs3 Castellaneta (Basic)

29/31 luglio, Montesilvano (Pescara) – Memorial Marco Zitella Zito 3×3 (Top)

28/31 luglio, Marsala – Shock Da Ground (Top)

29/31 luglio, Livorno – Streetgames Livorno (Classic)

30 /31 luglio, Beinasco (Torino) – Le Dune 3×3 (Classic)

30 luglio, Santa Margherita Ligure (Genova) – Torneo Mi Games Finals (Top)

5/6/7 agosto, Cesenatico – 3×3 Italia Finals

Sito e social

Tutti gli aggiornamenti sul torneo sul sito ufficiale www.fip.it/3x3italia, sulla pagina Instagram dedicata 3x3italiaofficial e su Facebook con 3×3 Italia. Hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé

Promo EuroBasket 2022

Torna il Grande Basket in Italia. A 31 anni dall’ultima volta, il Campionato europeo fa tappa nel nostro Paese, con Milano che ospiterà dal 2 all’8 settembre il Girone C di FIBA EuroBasket 2022.

Nella prima fase della rassegna continentale, l’Italia affronterà Estonia (2 settembre), Grecia (3 settembre), Ucraina (5 settembre), Croazia (6 settembre) e Gran Bretagna (8 settembre). L’evento di Milano sarà una festa per la pallacanestro italiana, e per tutti i tesserati FIP delle squadre partecipanti all’Estathé 3×3 Italia Streetbasket FIP Circuit sarà ancora più vantaggioso poter partecipare grazie a una promozione ticketing a loro dedicata*.

Per aderire alla promo è necessario scaricare il modulo al seguente LINK e inviare il modulo compilato a ticketing.eurobasket@mgsport.com per ricevere i codici sconto per la propria squadra.

I biglietti in promozione, validi per una sessione di gioco, sono acquistabili sul sito eurobasket.basketball al seguente link https://bit.ly/3nEJjuQ

Di seguito i prezzi dedicati:

Categoria 2: € 49.00 – sessione pomeridiana (2 partite)

Categoria 2: € 55.00 – sessione serale (partita dell’Italia)

Categoria 3: € 35.00

Categoria 4: € 25.00

*La promozione non è valida per la partita Italia-Grecia del 3 settembre 2022.

I Partner



Estathé

Estathé dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i sui primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici. Estathé e Street Basket una passione da mettere in piazza.



Federazione Italiana Pallacanestro

Nata nel 1921, la FIP ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la pallacanestro in Italia applicando le leggi italiane e i regolamenti stabiliti dalla FIBA (Federazione internazionale di basket) recependo l’indirizzamento dato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) cui è affiliata. La FIP organizza, attraverso il proprio Settore Squadre Nazionali, le attività delle Nazionali Senior e Giovanili maschili e femminili. La FIP organizza anche i campionati maschili di Serie A (attraverso la Lega Basket), A2, Serie B (attraverso la Lega Nazionale Pallacanestro) e i campionati di Serie A1, A2 (attraverso la Lega Basket Femminile). La FIP ha una popolazione di circa 170.000 atleti tesserati e circa 150.000 bambini iscritti al Minibasket. Le società sportive affiliate sono più di 3.500.

