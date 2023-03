Dopo sei tappe in due differenti location, domenica 19 marzo andrà in scena a Camerano (Ancona), presso i campi Silverback Hangar in Piazza IV Novembre, l’evento finale del primo circuito invernale dell’Estathé 3×3 Italia Winter Tour, il progetto della Federazione Italiana Pallacanestro, organizzato in collaborazione con il proprio advisor commerciale Master Group Sport, dedicato all’attività 3×3 Open.

L’evento di chiusura porterà ad Ancona i migliori ballers d’Italia che si sono sfidati nelle sei tappe del circuito invernale, dando vita a una giornata di grande spettacolo e intrattenimento.

Si tratta di una novità assoluta legata all’attività 3×3 che ha permesso alle squadre iscritte di acquisire punti importanti validi per il ranking FIBA (International Basketball Federation) e di prepararsi al meglio in vista della terza edizione del circuito estivo in partenza a giugno.

L’Estathé 3×3 Italia Winter Tour, partito i primi di febbraio da Rescaldina (Milano), in poco più di un mese ha visto la partecipazione di oltre 25 squadre e il coinvolgimento di moltissimi ballers per la prima edizione del circuito invernale, che ha dato ulteriore visibilità a un movimento in continua crescita.

Si sono qualificate alla Finale dell’Estathé 3×3 Italia Winter Tour le dodici migliori squadre del ranking invernale e la formula di gioco prevede tre gironi da quattro squadre. Le prime due squadre classificate di ogni girone, insieme alle due migliori terze, si qualificano ai quarti di finale.

Sarà possibile vedere le partite dell’evento, a partire dai quarti di finale, in programma a partire dalle ore 18:30 in diretta streaming sul canale Facebook ufficiale del circuito 3x3ItaliaOfficial e sul Canale YouTube Italbasket.

Sito e social

Tutti gli aggiornamenti sul torneo sulla pagina Instagram dedicata 3×3 Italia e su Facebook 3x3italiaofficial. Hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé

Com. Stam. + foto