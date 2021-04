La dichiarazione dell’On. Luciano Cantone (M5S) arriva in giorni importanti per la campagna vaccinale.

“In questi giorni ho depositato un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro competente proprio in tal senso. Il ruolo svolto dal personale ENAV, difatti, oltre ad essere essenziali nei termini del collegamento aeroportuale del Paese, è troppo delicato e non è possibile sostituire il personale per via delle numerose abilitazioni che necessitano di mesi di addestramento.” -continua Cantone.

“È semplice comprendere quindi che, in assenza di vaccinazione e in presenza di un eventuale contagio, gli aeroporti di tutta Italia rischiano di restare scoperti senza poter affrontare sostituzioni operabili invece in altri ambiti.”

“Peraltro” -conclude Cantone in una nota- “il personale ENAV è spesso soggetto a restrizioni sugli scioperi volte proprio a garantire i servizi minimi essenziali!

È quindi corretto che questa categoria, obbligata per legge a fornire questo servizio, sia tutelata per garantire il trasporto aereo, ancor più necessario in questa fase di distribuzione vaccinale.”

