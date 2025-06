Estensione della rete metano nelle vie Nodari, Gaetano Costa e Olivella: si utilizzeranno le economie di precedenti lavori

AMG Energia potrà utilizzare le economie di precedenti lavori di metanizzazione, all’incirca 254 mila euro, per realizzare l’estensione della rete del metano in tre strade della città: via Nodari (zona Ciaculli), via Gaetano Costa (zona Pagliarelli) e via Olivella (zona Michelangelo).

Il via libera è arrivato dall’assessore comunale ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando, che ha autorizzato la società partecipata, che si occupa di distribuzione metano e pubblica illuminazione, a redigere un progetto di estensione della rete del metano utilizzando le economie (pari ad euro 254.326,99) di precedenti lavori di metanizzazione, finanziati dal Comune di Palermo con mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, che negli anni scorsi hanno riguardato varie zone della città (Ciaculli, le vie Sperone, Assoro, Crocetta, Mendelssohn, Arenella, Salita Belvedere).

“Si tratta di somme a disposizione dell’amministrazione comunale che verranno utilizzate per realizzare un’estensione della metanizzazione in attesa di poter disporre di nuovi finanziamenti che possano consentirci di mettere in cantiere progetti più ampi in zone ancora non servite – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando – È un processo virtuoso: le economie dei precedenti lavori consentiranno di portare il servizio in strade densamente abitate ma ancora sprovviste della rete”. “Aggiungiamo un nuovo tassello alla rete di distribuzione metano della città – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – e soprattutto portiamo nelle case dei cittadini un servizio importante”.

Considerata l’entità delle risorse disponibili e sulla base delle richieste pervenute, è stata fatta una valutazione del fabbisogno attraverso analisi costi-benefici, prendendo in considerazione la densità abitativa delle strade ma anche il fondamentale collegamento con la rete metano già esistente. Sulla base di questi parametri, gli uffici tecnici comunali hanno individuato le tre strade che saranno interessate dall’estensione della rete metano: via Nodari in zona Ciaculli e via Gaetano Costa (zona Pagliarelli) dove la rete verrà realizzata in acciaio, via Olivella, in zona Michelangelo, dove, invece, si userà la ghisa sferoidale in accordo con la tipologia di tubazioni già presenti nelle zone limitrofe.

Adesso i tecnici di AMG Energia redigeranno il progetto esecutivo dei lavori che, dopo l’approvazione da parte del Cda della società, verrà trasmesso agli uffici tecnici comunali per le successive e necessarie autorizzazioni, in modo da procedere all’appalto dei lavori che verosimilmente prenderanno il via ad inizio 2026.

Foto: da sinistra, il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando

Com. Stam. + foto