Dal 18 giugno è disponibile in rotazione radiofonica “ESTIVA” (Greylight Records), nuovo brano di DANIEL GRECO che vede il featuring di MARY DIMA. Il singolo è presente su tutte le piattaforme di streaming dal 16 giugno.

Dai nomi dei cocktail, a quelli dei cantanti che firmano le nostre vacanze, dai ritmi latini alla nostalgia degli anni ‘90 e di quei ritornelli che ritroviamo oggi riproposti in chiave moderna, fino ad arrivare a quel bisogno di tornare a ballare e respirare grazie a quel senso di rinascita estiva che avvertiamo tutti dopo il buio degli ultimi mesi: questi sono gli ingredienti di “ESTIVA”, nuovo singolo di DANIEL GRECO, colonna sonora perfetta per l’estate ormai alle porte.

«Ho scritto “Estiva” a marzo, quando in piena zona rossa immaginavo l’estate che avrei voluto vivere. Un’estate fatta di tutte quelle cose così semplici, ma così basilari che abbiamo sempre dato per scontato e che in quel momento sembravano lontanissime – spiega l’artista a proposito del nuovo pezzo – Inoltre, collaborare con Mary Dima è un sogno che si avvera. Mary è mia cugina, ma la sento come una sorella, avendo da sempre condiviso con lei la vita e la passione per il canto. Non avrei potuto pensare a nessun altro per questo featuring. Così è nata “Estiva”».

Biografia

Daniel Greco si diploma al Mas, centro di formazione per lo spettacolo più grande d’Europa, nel 2005. Dopo aver partecipato in qualità di cantante, attore e ballerino a numerosi musical, tra i quali We will rock you ispirato alle canzoni dei Queen, decide nel 2017 di reinventarsi portando un progetto di video comici e parodie musicali sui social media. Molti dei suoi video diventano virali, le sue parodie vengono trasmesse in molti servizi di programmi Mediaset e ricondivise dagli autori originali dei brani tra i quali : Emma Marrone, Anna Tatangelo, Arisa, Ambra ed Elettra Lamborghini. Dopo aver girato l’Italia come ospite delle più grandi realtà LGBTQI italiane e aver cantato a numerosi Pride nazionali. Su instagram ha 50k followers, su facebook più di 125K.

Il suo nuovo singolo, “Estiva” feat. Mary Dima (Greylight Records), è disponibile in digitale dal 16 giugno e in radio dal 18 giugno 2021.

