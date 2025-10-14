“Estorsione e truffa commessi in danno di persona vulnerabile. 33enne arrestato dai Carabinieri”

Nella mattinata di ieri, personale della Compagnia Carabinieri di Patti, nell’ambito di indagini specificatamente dirette al controllo del territorio e coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti,

ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Patti, dott. Andrea LA SPADA, su richiesta della medesima Procura, nei confronti di un 33enne di Brolo, risultato gravemente indiziato del reato di “estorsione” e “truffa” aggravati per essere stati commessi ai danni di una persona vulnerabile, dall’agosto 2024 ad oggi, nel comune di Ficarra.

Dalle valutazioni del GIP emerge che l’indagato avrebbe dapprima ingannato e raggirato la parte offesa mediante la falsa promessa di un posto di lavoro pubblico alle dipendenze dell’A.N.A.S. in cambio di denaro e, successivamente, indotto la vittima mediante minacce ed aggressioni fisiche a sborsare ingenti somme in favore dell’indagato.

Le indagini svolte dall’Arma dei Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, in particolare l’acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa, l’analisi dei tabulati telefonici e delle relative celle di aggancio riguardanti l’indagato, hanno consentito di acquisire elementi di gravità indiziaria tali da ottenere dal GIP la misura cautelare della custodia cautelare degli arresti domiciliari.

Il GIP ha osservato come l’indagato, con le sue condotte, abbia dimostrato un’elevata capacità criminale anche sotto il profilo dell’ideazione criminosa, studiando in dettaglio un piano basato su un castello di menzogne dal quale attingere per vincere le resistenze della vittima, mostrando di non recedere neanche di fronte alle gravissime difficoltà economiche prospettate dalla parte offesa.

La gravità delle condotte è resa evidente dall’assoluta spavalderia e spregiudicatezza mostrata nel periodo oggetto delle investigazioni nel corso del quale l’indagato, sfruttando la vulnerabilità della parte offesa, lo ha raggirato e soggiogato con una serie innumerevoli di gravi minacce.

La gravità e la violenza dei fatti contestati, il pericolo d’inquinamento delle prove e il concreto rischio di reiterazione del reato sono elementi alla base dell’adozione della misura cautelare personale adottata dall’Autorità Giudiziaria.

Quanto sopra, ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, nonché tenuto conto dell’interesse pubblico ad una chiara esposizione dei fatti, sia pure nel doveroso riserbo di ulteriori elementi in ragione della attuale fase delle indagini preliminari. Con la precisazione che il procedimento è, allo stato, nella fase delle indagini preliminari, nella quale il soggetto indagato è da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la puntualizzazione che l’eventuale giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo allo stesso indagato.