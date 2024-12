Estorsioni con metodo mafioso: arrestato un 56enne che aveva chiesto il “pizzo” anche ad un sindaco salentino Video

I Carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di 56anni gravemente indiziato dei reati di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso, ai danni di commercianti e imprenditori di un Comune della Provincia leccese.

Fra le vittime, anche il Sindaco del paese, che dopo aver ricevuto la richiesta di consegnare 500 euro destinate alle famiglie dei carcerati, con grande coraggio si è rivolto ai Carabinieri per denunciare il tentativo di estorsione. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

L’indagine dei militari dell’Arma è cominciata a luglio di quest’anno, quando il Sindaco si è rivolto ai Carabinieri per raccontare che mentre si trovava con altre persone in un bar del paese, si era avvicinato a lui un pregiudicato molto conosciuto dalla gente del posto per la sua indole violenta ed aggressiva, cha nell’imminenza di una sagra organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, gli aveva chiesto 500 euro come “regalo” per lui e per le famiglie di detenuti in carcere

Il primo cittadino aveva rifiutato categoricamente quella richiesta, che gli era stata rivolta sfacciatamente in luogo pubblico, con parole semplici, prive di minacce esplicite e plateali, ma comunque capaci di incutere timore e soggezione come nel più classico stile mafioso. Tra l’altro il 56enne aveva pure rincarato la dose, rivelando al Sindaco l’intenzione di voler acquisire, tramite l’imposizione del “pizzo”, il controllo degli eventi culturali organizzati da amministrazione comunale e associazioni del luogo, compresa la festa patronale

A quel punto il sindaco, dimostrando grande coraggio e risolutezza, non ha esitato un secondo a denunciare ai Carabinieri le pressioni del pregiudicato. Nel corso dell’attività investigativa, che è stata condotta dagli uomini del Nucleo Investigativo di Lecce con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lecce, sono state numerose le persone convocate in caserma per acquisire notizie sui presunti taglieggiamenti messi in atto dal 56enne, ma purtroppo è emerso un desolante panorama di intimidazione perchè in molti, conoscendo lo spessore criminale dell’estorsore e avendo paura di ritorsioni, hanno preferito il silenzio assoluto, ostacolando l’accertamento dei fatti

Alla fine, l’indagine dei carabinieri ha dimostrato che il 56enne aveva messo sotto estorsione altri commercianti del posto, pretendendo da loro la consegna di somme di denaro che oscillavano da un minimo di 20 ad un massimo di 100 euro. In altri casi l’uomo pretendeva biglietti omaggio per le varie