Estradato un quarantaduenne, già tratto in arresto su mandato di arresto europeo a Barcellona (Spagna)

Latina: In data odierna, presso lo scalo aereo di Roma-Fiumicino, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina, unitamente al personale della Polaria di Fiumicino, hanno eseguito, a seguito di estradizione, una misura cautelare personale, emessa dal Tribunale di Roma

su richiesta della DDA capitolina, a carico di 42 enne pontino, già tratto in arresto su mandato di arresto europeo, la scorsa estate presso una clinica odontoiatrica di Barcellona (Spagna), inserito nella lista dei Latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno, in quanto gravemente indiziato di essere a capo di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacente operante in provincia di Latina.

Le indagini per la cattura, sono state condotte con la Procura Distrettuale di Roma, nonché in Cooperazione giudiziaria e di polizia con i collaterali spagnoli con il supporto di Eurojust e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche attraverso il web patroling, nonché attraverso l’analisi dei circuiti relazionali del ricercato.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.