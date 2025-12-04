Età agonistica nel ciclismo: 8 anni per tutte le specialità

Roma – Il 25 novembre il Ministero della Salute, con apposita circolare, ha aggiornato l’età agonistica in diverse discipline sportive, tra cui il ciclismo che, su proposta della FCI, è stata abbassata a 8 anni per tutte le specialità.

Con questo atto, pertanto, si è giunti al termine di un complesso iter burocratico che ha permesso di rivedere l’età di accesso al ciclismo agonistico anche per le attività su strada, pista e fuoristrada. Ricordiamo che dal 2018 e fino ad oggi, l’età agonista di accesso era di 13 anni, tranne che per BMX e Trials. Adesso, su proposta della Commissione tutela della salute e della dirigenza federale, vagliata e validata dal Consiglio Superiore di Sanità, l’età di accesso all’attività agonistica è di 8 anni. Questo renderà possibile, in tutta Italia, il rilascio del certificato medico agonistico fin dalla categoria giovanissimi.

Com. Stam. FCI