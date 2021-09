Tante sorprese stanno per essere svelate per la terza edizione di Etnabook, Festival Internazionale del libro e della cultura di Catania. La prima ospite ad aprire la manifestazione sarà la scrittrice ceca Bianca Bellová. Conferenza stampa martedì 14 settembre ore 10:30

CATANIA – Tutto procede a ritmo spedito per la settimana dedicata al mondo del libro e della cultura che vedrà protagoniste le città di Catania, Gravina di Catania, Pedara e Sant’Agata Li Battiati. Infatti dal 20 al 25 settembre saranno diversi gli incontri per tutti gli appassionati letterari e non solo.

Il programma dettagliato dell’evento sarà presentato al pubblico e alla stampa martedì 14 settembre alle ore 10:30 presso la Biblioteca comunale V. Bellini, Via Antonino Di Sangiuliano, 307, Catania. Interverranno l’assessore alla cultura di Catania Barbara Mirabella e il presidente di Etnabook, Cirino Cristaldi. Modera l’incontro, Rossella Pagano.

A inaugurare la manifestazione con un evento speciale e fuori programma sarà la scrittrice ceca Bianca Bellová (“Mona, Il lago” – “Miraggi Edizioni”)con un appuntamento alla Sala Consiliare del Municipio del Comune di Sant’Agata li Battiati, lunedì 20 settembre alle ore 19:00. Interverranno insieme all’autrice anche la traduttrice Laura Angeloni e l’editore Davide Reina.

Etnabook è anche il Premio Letterario “Cultura sotto il vulcano” che vedrà in finale tantissime opere provenienti da tutta Italia. I premiati e le menzioni speciali verranno svelati il 22 settembre alle ore 21:00, durante la serata inaugurale che si svolgerà al Parco Comunale di Sant’Agata Li Battiati.

Per quanto riguarda la sezione Booktrailer, i finalisti sono invece invitati a dare conferma della loro presenza alla serata di premiazione del 23 settembre 2021 (alle ore 20:00) che avrà luogo presso la Biblioteca Comunale Vincenzo Bellini di Catania.

L’ingresso a tutti gli eventi di Etnabook è GRATUITO (con obbligo di Green Pass e mascherina, secondo le ultime normative vigenti).

FINALISTI SEZIONE A – POESIA (in ordine alfabetico):

Acropolis I – Maria Gabriella Cutrupia; Ancora non lo so (A Peppino Impastato) – Bartolomeo Errera; Armenti – Francesco Cusa; Che l’amore passi – Maria Lo Bianco; Inferni effimeri – Anna Romano; Madre – Caterina Carbone; Ottobre vuoto – Francesco Cusa; Sinfonia per un anniversario – Anna Romano; Stacanovisticamente – Francesco Cusa; Statue laviche – Anna Romano.

FINALISTI SEZIONE B – NARRATIVA/SAGGIO (in ordine alfabetico):

Don Fortunato di Noto (Ed. Paoline) – Roberto Mistretta; Gli approdi sinfonici di Frank Zappa (Arcana) – Pietro Scuderi; Il buio sotto la divisa (Round Robin Ed.) – Sara Lucaroni; Io ci vengo, però non mi affeziono a nessuno (Edizioni Epokè) – Mario Andrea Morbelli; La luna e la figlia cambiata (Gabrielli Editore) – Maria Cannata; La traccia del pescatore (Golem Edizioni) – Roberta Castelli; Magici incastri (Albatros) – Monica Montecchi; Metafisica del sottosuolo (Divergenze) – Antonina Nocera; Nelle sue ossa (Bookabook) – Maria Elisa Gualandris; Se avessi avuto gli occhi neri (Goware) – Gianfranco Sorge.

FINALISTI SEZIONE C – UN LIBRO IN UNA PAGINA (in ordine alfabetico):

In un mondo di carta – Paola Sabrina Baia; L’impossibile – Max Festa; La favola delle formichine e del ponte sul fiume – Marcello Risicato; Le cinque sorelle – Sarah Grisiglione; Wunderkammer – Daniela Dante.

FINALISTI SEZIONE BOOKTRAILER

Ironia delle sorti (Algra Editore), La voce della mia terra (Carthago), OLTRE IL R.I.N.G. (Atile Ed.), Tutto in un giorno (Carthago), Via Veneto (Santelli Ed.).

È possibile consultare tutti gli aggiornamenti dell’evento sul sito www.etnabook.it e sui canali social Facebook e Instagram.

L’evento Etnabook Festival è organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi con la co-organizzazione dei Comuni di Catania, Sant’Agata Li Battiati, Gravina di Catania e Pedara.

Com. Stam.