Non facciamoci del male. Il porto di #Trieste è uno dei scali marittimi più importanti del nostro Paese. Abbiamo lavorato molto in questi anni, tutti assieme per il suo rilancio, per la realizzazione di nuovi moli e piattaforme logistiche.

E oggi grazie al lavoro del presidente Zeno D’Agostino Trieste è un punto di riferimento anche per la Baviera e l’est Europa. Non mettiamo a repentaglio tutti questi sforzi: il porto deve funzionare. Non si usino strumenti che non hanno nulla a che fare con la libertà e che invece rischiano di compromettere l’economia della città, comportando la perdita di posti di lavoro.

Siano tutti responsabili. Abbiamo messo a disposizione tutti gli strumenti per consentire ai lavoratori domani di essere regolarmente in servizio. Pensiamo al nostro Paese che si sta rimettendo in piedi da una crisi terribile.

Così sui social il Presidente di Italia Viva e Vicepresidente della Camera dei Deputati Ettore Rosato

Com. Stam.