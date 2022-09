la Feltrinelli Libri e Musica via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 – giovedì 29 settembre – ore 18:00 Eugenia Nicolosi presenta Patriarcato for dummies (Perrone) insieme a Marco Agnello, Luigi Carollo e Claudia Fauzia

“O si è felici o si è complici” è uno degli assiomi da cui questo libro parte per intraprendere un viaggio tra le voci e le istanze del femminismo

intersezionale: da una parte chi lotta ogni giorno per disinnescare meccanismi violenti che compromettono la qualità della vita di ogni persona e dall’altra chi fa da megafono alla cultura dominante che, tra stereotipi e bias, non è che una gabbia per gli oppressi ma anche per gli oppressori. Da qui il racconto di esperienze e vite vissute da chi è attraversato dalle intersezioni e si fa testimone di come i femminismi si

incontrino con temi quali omotransfobia, razzismo, classismo, abilismo, body neutrality o sex work. Da che parte stare, quindi? E perché

schierarsi? Eugenia Nicolosi con Patriarcato for dummies si è affiancata alle protagoniste e ai protagonisti delle lotte sondando diversi terreni di battaglia: quelli fisici, come le istituzioni, le strade, le piazze; e quelli teorici, come pornografia, gender pay gap, linguaggio, maternità, per cercare di comprendere e dare risposte a domande che riguardano il dove siamo, come siamo arrivati e quanto colma sia la misura. In altre parole: trovare una via per dissolvere le disuguaglianze.

Eugenia Nicolosi è giornalista, scrittrice e attivista femminista e del movimento lgbtqia+. Collabora con Giulia – Giornaliste unite libere e autonome, Gaynet, Non una di meno, Arcigay, RDT – Rete donne transfemminista e con l’Ordine dei Giornalisti definendo corsi di formazione sul linguaggio inclusivo e sulle narrazioni nei casi di cronaca legati a stupri e femminicidi. Firma su «La Repubblica» e su

«Gaypost». Ha scritto La lunga notte di Emma (2022) e La notte porta scompiglio (2016).

