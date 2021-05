“E’ iniziata ieri la due giorni nelle piazze e nei mercati del quartiere Eur per incontrare, ascoltare, coinvolgere i cittadini del nostro territorio”, dichiara Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio.

Mangiacomeparli’, questo il nome dell’iniziativa che tra il 29 e il 30 maggio sarà presente con banchetti e gazebo nei quartieri dell’Eur, Torrino, Mezzocammino, Spinaceto, Trigoria, Laurentino e Ardeatino e in tutti i 15 Municipi romani”, dichiara Alfredo Becchetti, Coordinatore romano della Lega Salvini Premier.



“La Lega si schiera a difesa del Made in Italy e dell’eccellenza delle produzioni italiane. I sottoscrittori potranno trovare il Disegno di legge della Lega ‘Promozione e tutela della dieta mediterranea’ e il divieto dell’uso degli insetti e farine di insetti nelle mense pubbliche e scolastiche, la raccolta firme ‘Mangiacomeparli’ e questa difesa del Made in Italy sarà attiva anche online”, sostengono Piero Cucunato e Alessandra Tallarico del Gruppo Lega in Ix Municipio.



Ringrazio i militanti e i sostenitori del nostro Municipio per la massiccia presenza e la fiducia al tesseramento per il primo partito italiano. Il nostro Coordinatore regionale Claudio Durigon e il Coordinatore romano Alfredo Becchetti, insieme al Consigliere capitolino Davide Bordoni, hanno sostenuto e condiviso con noi questo importante momento. È un altro segnale di ritorno alla vita e alla normalità, siamo orgogliosi di celebrarlo a difesa dell’Italia, per questo insieme al mio gruppo di militanti e iscritti e al gruppo della Lega nel IX municipio, aspettiamo ai banchetti e ai gazebo i nostri simpatizzanti, non solo per raccogliere i consigli e le informazioni. Una due giorni anche per confrontarci sul programma del territorio, in vista delle prossime elezioni Amministrative per Roma e per il IX Municipio Eur, oltre a rinnovare la fiducia al nostro leader Matteo Salvini con il tesseramento 2021, che ufficialmente è partito già da qualche giorno nel nostro territorio.

Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio.

Com. Stam.