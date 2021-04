L’Amministrazione del Movimento 5 Stelle verrà ricordata sul territorio dell’Eur non solo per i disservizi e i continui “no” politici a ogni iniziativa di riqualificazione territoriale, ma anche per le numerose opere incompiute all’interno di questo quadrante romano, le ultime in ordine di tempo sono i casali abbandonati e il ponte ciclopedonale crollato e nel totale abbandono.

In cinque anni di amministrazione Raggi, sono stati migliaia i proclami e gli slogan della Sindaca di Roma e del presidente D’Innocenzi, semplici parole al vento, che nel concreto non hanno portato a nulla nel Municipio Roma Eur e soprattutto nell’intera Città capitolina. Ricordo sempre il bluff legato ai filobus della Laurentina, i centri sportivi comunali del territorio lasciati all’abbandono e in balia di degrado o addirittura occupazioni abusive, gli annali problemi con i mezzi ATAC tra autobus strapieni e guasti sulla Roma-Lido, il raddoppio delle discariche abusive nel quadrante dell’Agro Romano in confronto al passato, la mancanza di soluzioni per portare in sicurezza alcune strade pericolose come via di Acqua Acetosa, il collasso totale delle nostre aree verdi tra mancanza di manutenzione ordinaria e sporcizia, la prolungata chiusura di centri anziani e centri di conferenze nella totale indifferenza del Comune. Una situazione disastrosa, che ovviamente ha stancato tutti i residenti del IX Municipio: tutti i giorni ricevo email da parte dei vari Comitati di Quartiere del territorio, dove mi segnalano la mancanza di risposte dell’Amministrazione alle loro PEC e gravissime situazioni di degrado nei loro territori. Un’esperienza da incubo che è destinata a finire a Ottobre 2021, quando al voto delle Amministrative saranno gli stessi cittadini a bocciare la gestione coi paraocchi di Virginia Raggi e tutto il M5S. Come Lega, già da diversi mesi stiamo ascoltando la cittadinanza e i vari Comitati per scrivere un programma elettorale efficace per Roma e il Municipio Roma Eur, puntando soprattutto a non trascurare e lasciare indietro nessun quartiere.

Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio

Com. Stam.