Coach Lardo: “C’è delusione ma l’Europeo è appena iniziato” Arriva una sconfitta per la Nazionale Femminile all’esordio dell’EuroBasket Women 2021 (17-27 giugno, Strasburgo e Valencia):

le Azzurre sono state battute dalla Serbia 81-86 dopo un overtime al termine di una partita tanto bella quanto equilibrata. Ovviamente il ko non compromette in alcun modo il percorso della squadra di Lino Lardo, che ha saputo giocare alla pari con una delle favorite per il successo finale.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Cecilia Zandalasini con 18 punti, in doppia cifra anche Debora Carangelo e Martina Bestagno a quota 12. Sonja Vasic la top scorer della Serbia con 27 punti.

Oggi le Azzurre tornano in campo per affrontare il Montenegro, che oggi all’esordio ha sconfitto 70-55 la Grecia: diretta della partita dalle ore 15.00 su SkySport1HD.

L’analisi di coach Lardo alla vigilia dell’esordio: “Congratulazioni alla Serbia ma anche alle mie giocatrici, per come hanno affrontato questa partita. La sconfitta brucia ma giocare alla pari contro uno squadrone come la Serbia deve darci ancora più fiducia. Ovviamente c’è delusione per come si è materializzata la sconfitta perché siamo arrivati a un passo dal successo ma usciamo dalla partita con orgoglio. Ora abbiamo poche ore per recuperare le energie, oggi ci attende una sfida ancora più importante”.

Così Lorela Cubaj: “Partita difficile, siamo dispiaciute per come è finita ma dobbiamo guardare avanti, siamo appena all’inizio del nostro Europeo”.

Lardo ha scelto Carangelo, Zandalasini, Cinili, Andrè e Bestagno per il quintetto iniziale. Come prevedibile, la tensione dell’esordio ha dominato i primi minuti: le triple di Vasic e Brooks ci hanno spaventato (10-16) ma immediata è arrivata la risposta delle Azzurre con l’ingresso in campo di Cubaj, 4 punti e 3 rimbalzi in un amen. Di Pan le triple del pareggio e del 22-19, l’Italia non è mai riuscita ad andare oltre i 5 punti di vantaggio: nel momento di massima difficoltà Maljkovic si è affidata ad Anderson, 10 punti nel secondo quarto. A fil di sirena Carangelo ha messo i liberi per il 39-37 col quale si è andati all’intervallo lungo..

Nel secondo tempo l’Italia ha prima allungato grazie a Keys e Bestagno e poi trovato il massimo vantaggio sul +10 (68-58) a 4 minuti dalla fine con i liberi di Romeo. La Serbia non si è arresa neanche quando si è trovata sul -6 a 60 secondi dalla sirena. Le triple di Vasic e Brooks e un paio di palle perse dalle Azzurre hanno consentito alla Serbia di pareggiare prima della sirena (74 pari).

All’overtime ci ha illuso subito la tripla di Carangelo ma col passare dei minuti la Serbia ha preso il controllo e chiuso sull’86-81. Fa male, ma domani è un altro giorno.

La formula dell’Europeo prevede che le prime classificate dei quattro gruppi accedano direttamente ai quarti di finale e che le seconde e le terze si affrontino nello spareggio che vale l’accesso alle prime otto. Le Azzurre incrocerebbero il girone A (Spagna, Slovacchia, Bielorussia e Svezia). La fase finale della competizione (semifinali e finali) si giocherà tutta a Valencia.

Le prime sei classificate dell’EuroBasket Women 2021 accedono al torneo pre-Mondiale che si giocherà a febbraio 2022 e che qualifica per la FIBA Women’s Basketball World Cup in programma a Sydney (Australia) dal 22 settembre all’1 ottobre 2022.

Serbia-Italia d1ts 86-81 (19-19; 37-39; 52-57; 74-74)

Serbia: Vasic 27 (6/12, 3/5), Cadjo (0/1 da 3), Jovanovic 3 (0/1), Brooks 14 (4/14, 2/3), Butulija (0/2 da 3), Crvendakic 7 (2/2, 1/3), Anderson 18 (5/7, 0/1), Dabovic 7 (4/6, 1/3), Skoric 2 (1/2), Jankovic ne, Dugalic (0/1), Krajisnik 8 (3/4, 0/1). All. Maljkovic

Italia: Keys 5 (2/3, 0/1), Romeo 8 (0/1, 2/4), Bestagno 12 (2/4, 0/1), Carangelo 12 (2/7 da 3), Zandalasini 18 (4/9, 2/11), Pan 9 (1/5, 2/5), De Pretto ne, Andrè 5 (2/6), Cinili (0/1, 0/1), Attura (0/1 da 3), Cubaj 9 (4/10), Penna 3 (1/2 da 3). All. Lardo

Tiri liberi: Ser 19/22; Ita 24/30.

Rimbalzi: Ser 44; Ita 47.

Palle perse: Ser 17; Ita 17.

Palle recuperate: Ser 12; Ita 8.

Assist: Ser 21; Ita 15.

Falli: Ser 28; Ita 22.

Arbitri: Amy Bonner (USA), Ozlem Yalman (Turchia), Thomas Bissuel (Francia).

18 giugno 2021

Pabellòn Municipal Font de San Lluis – Valencia

Italia-Montenegro (ore 15.00, diretta SkySport1HD)

Italia

#0 Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Schio)

#3 Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

#4 Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Venezia)

#5 Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Venezia)

#9 Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Fenerbahce – Turchia)

#11 Francesca Pan (1997, 185, G-A, Umana Venezia)

#13 Valeria De Pretto (1991, 1.85, A, Famila Schio)

#22 Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Schio)

#23 Sabrina Cinili (1989, 1.91, A, Famila Schio)

#30 Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Venezia)

#31 Lorela Cubaj (1999, 1.96, C, Georgia Tech – USA)

#41 Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Venezia)

All. Lino Lardo

Montenegro

#1 Jelena Dublijevic (1987, 1.91, A)

#5 Jovana Pasic (1992, 1.83, A)

#8 Dragana Zivkovic (2001, 1.79, G)

#9 Snezana Aleksic (1989, 1.73, P)

#10 Kristina Rakovic (1994, 1.85, A)

#11 Bozica Mujovic (1996, 1.76, P)

#12 Milena Jaksic (1998, 1.83, G)

#13 Bojana Kovacevic (1996, 1.86, A)

#19 Violeta Lazarevic (1997, 1.90, C)

#25 Marija Lekovic (2003, 1.66, P)

#30 Milica Jovanovic (1989, 1.89, A)

#34 Markeisha Gatling (1992, 1.96, C)

All. Jelena Skerovic

Il girone B

17 giugno

Italia-Serbia

Montenegro-Grecia 70-55

Classifica: Serbia, Montenegro 1-0; Italia, Grecia 0-1.

18 giugno

Italia-Montenegro (ore 15.00)

Serbia-Grecia (ore 12.00)

20 giugno

Italia-Grecia (ore 18.00)

Montenegro-Serbia (ore 12.00)

21 giugno

Spareggi

23 giugno

Quarti di finale

26 giugno

Semifinali

27 giugno

Finali

I precedenti col Montenegro (3 vinte, 1 perse)

L’ultima partita

23 novembre 2016, EuroBasket Women 2017 Qualifiers (Podgorica)

Italia-Montenegro 57-66

La prima

31 maggio 2013, Torneo Internazionale (Bergrado (Ser)

Italia-Montenegro 63-48

Miglior vittoria/Best Win

31 maggio 2013, Torneo Internazionale (Belgrado)

Italia-Montenegro 63-48 (+15)

Peggiore sconfitta/Worst Loss

23 novembre 2016, EuroBasket Women 2017 Qualifiers (Podgorica)

Italia-Montenegro 57-66 (-9)

Tutti i gironi

Girone A

Spagna, Svezia, Bielorussia, Slovacchia

Girone B

Serbia, Italia, Montenegro, Grecia

Girone C

Belgio, Slovenia, Turchia, Bosnia Erzegovina

Girone D

Francia, Russia, Repubblica Ceca, Croazia

