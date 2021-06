Oggi spareggio con Spagna o Svezia per un posto nei Quarti Lardo: “Tre buone partite, oggi calo di tensione che ci fa crescere”

Secondo successo per la Nazionale Femminile all’EuroBasket Women 2021 (17-27 giugno, Strasburgo e Valencia): dopo il ko con la Serbia all’esordio e la convincente reazione col Montenegro, le Azzurre si sono imposte sulla Grecia (77-67) chiudendo così al secondo posto il girone B.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Elisa Penna con 13 punti, in doppia cifra anche Cecilia Zandalasini a quota 11. Per Anna Stamolamprou 23 punti.

In serata, alla conclusione di Spagna-Slovacchia (ore 21.00), conosceremo il nome della nostra avversaria nello spareggio in programma oggi e che vale un posto nei Quarti di finale. In caso di successo delle iberiche giocheremmo alle ore 18.00 contro la Svezia, in caso contrario dovremmo affrontare proprio le padrone di casa alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta su SkySportHD.

Così coach Lardo nel dopo partita: “Anche oggi siamo partiti col piede giusto e abbiamo preso un buon vantaggio, poi probabilmente sul +20 abbiamo pensato di aver già vinto e ci siamo fermati. Onore alla Grecia, squadra che non molla mai, per non essersi arresa neanche sul -20 ma spero che questo secondo tempo in chiaroscuro ci serva per il futuro: oggi abbiamo capito una volta di più che se non giochiamo con la giusta aggressività rischiamo parziali pericolosi. Siamo contenti di aver chiuso il girone al secondo posto, soprattutto perché abbiamo ottenuto l’obiettivo giocando tre buone partite”.

Coach Lardo ha scelto per lo starting five Carangelo, Pan, Zandalasini, Andrè e Bestagno: il 6-0 iniziale frutto di 2 palle recuperate nella metà campo greca ha subito indirizzato la partita. Di Zandalasini la tripla per il primo vantaggio in doppia cifra (16-5), di quella del 21-8 sul finire del primo quarto. L’Italia ha continuato anche nel secondo quarto a giocare una pallacanestro solida nelle due metà campo, limitando i rifornimenti a Fasoula e Spanou e trovando il canestro con regolarità: i liberi di Bestagno, dopo il canestro dall’arco di Pan, hanno fissato il punteggio sul 41-24 prima dell’intervallo lungo.

Il 4-0 in avvio di terzo periodo, oltre a regalarci il massimo vantaggio sul 45-24, probabilmente ha illuso le Azzurre sul fatto che la partita fosse già vinta e invece la Grecia, punto dopo punto, è riuscita a tornare a contatto infliggendoci un parziale di 19-2. A cavallo degli ultimi due periodi Bestagno e Penna ci hanno fatto respirare (61-47) ma in quel momento è arrivato un’altra ondata greca, che piazzando un 18-3 ha messo la testa avanti sul 63-64 grazie a Spanou. Di Zandalasini e Keys i punti che ci hanno permesso di operare il contro-break (14-3) e di chiudere il conto senza affanni. Secondo posto assicurato e meritatissimo, quello delle Azzurre, con qualche rimpianto per il finale di Italia-Serbia.

Le prime classificate dei quattro gruppi accedono ai quarti di finale, seconde e terze si affrontano nello spareggio che vale l’accesso alle prime otto. Le prime sei dell’EuroBasket Women 2021 si qualificano al torneo pre-Mondiale che si giocherà a febbraio 2022 e che consente l’accesso alla FIBA Women’s Basketball World Cup in programma a Sydney (Australia) dal 22 settembre all’1 ottobre 2022.

Italia-Grecia 77-67 (21-13; 41-24; 58-47)

Italia: Keys 4 (1/1), Romeo 9 (1/4, 1/3), Bestagno 9 (2/3), Carangelo 9 (2/5, 1/5), Zandalasini 11 (2/9, 2/3), Pan 7 (2/5, 1/4), De Pretto ne, Andrè 8 (4/5), Cinili 3 (1/1, 0/3), Attura 4 (0/2, 0/1), Cubaj (0/3, 0/1), Penna 13 (2/4, 3/4). All. Lardo

Grecia:Stamolamprou 23 (4/9, 3/7), Bosgana 13 (3/4, 2/2), Alexandri, Pavlopoulou (0/2), Nikolopoulou 5 (1/4, 1/1), Sotiriou 3 (0/2, 1/3), Louka ne, Spanou 13 (3/7, 2/4), Anastasopoulou ne, Tsineke 3 (1/1), Diela (0/2), Fasoula 7 (3/8). All. Maslarinos

Tiri liberi: Ita 19/22; Gre 10/17.

Rimbalzi: Ita 41; Gre 34.

Palle perse: Ita 13; Gre 19.

Palle recuperate: Ita 11; Gre 10

Assist: Ita 21; Gre 18.

Falli: Ita 21; Gre 24.

Arbitri: Blaz Zupancic (Slovenia), Sonia Teixeira (Portogallo), Alexandra Stan (Romania).

Il girone B

17 giugno

Italia-Serbia 81-86 d1ts; Montenegro-Grecia 70-55

18 giugno

Italia-Montenegro 77-61; Serbia-Grecia 85-51

20 giugno

Italia-Grecia 77-67; Montenegro-Serbia 75-87

Classifica

Serbia 3-0, Italia 2-1; Montenegro 1-2; Grecia 0-3.

Le prime due partite

17 giugno: Serbia-Italia d1ts 86-81 (19-19; 37-39; 52-57; 74-74)

Serbia: Vasic 27 (6/12, 3/5), Cadjo (0/1 da 3), Jovanovic 3 (0/1), Brooks 14 (4/14, 2/3), Butulija (0/2 da 3), Crvendakic 7 (2/2, 1/3), Anderson 18 (5/7, 0/1), Dabovic 7 (4/6, 1/3), Skoric 2 (1/2), Jankovic ne, Dugalic (0/1), Krajisnik 8 (3/4, 0/1). All. Maljkovic

Italia: Keys 5 (2/3, 0/1), Romeo 8 (0/1, 2/4), Bestagno 12 (2/4, 0/1), Carangelo 12 (2/7 da 3), Zandalasini 18 (4/9, 2/11), Pan 9 (1/5, 2/5), De Pretto ne, Andrè 5 (2/6), Cinili (0/1, 0/1), Attura (0/1 da 3), Cubaj 9 (4/10), Penna 3 (1/2 da 3). All. Lardo

Tiri liberi: Ser 19/22; Ita 24/30.

Rimbalzi: Ser 44; Ita 47.

Palle perse: Ser 17; Ita 17.

Palle recuperate: Ser 12; Ita 8.

Assist: Ser 21; Ita 15.

Falli: Ser 28; Ita 22.

Arbitri: Amy Bonner (USA), Ozlem Yalman (Turchia), Thomas Bissuel (Francia).

18 giugno: Italia-Montenegro 77-61 (25-17; 34-27; 59-44)

Italia: Keys 2 (0/1 da 3), Romeo 2 (1/2, 0/1), Bestagno 10 (1/2, 2/2), Carangelo 13 (1/1, 3/4), Zandalasini 11 (4/7, 0/1), Pan 4 (1/5, 0/1), De Pretto 3 (1/1), Andrè 10 (5/7, 0/1), Cinili 6 (0/2, 2/2), Attura 9 (3/4, 1/5), Cubaj 4 (1/4), Penna 3 (1/4, 0/2). All. Lardo

Montenegro: Dublijevic 23 (7/14, 2/4), Pasic (0/1, 0/3), Zivkovic 9 (1/3, 2/3), Aleksic (0/1 da 3), Rakovic (0/1 da 3), Mujovic 2 (1/2, 0/2), Jaksic ne, Kovacevic 1 (0/2 da 3), Lazarevic ne, Lekovic ne, Jovanovic 17 (2/4, 4/7), Gatling 9 (4/8). All. Skerovic

Tiri liberi: Ita 15/17; Mon 7/10.

Rimbalzi: Ita 32; Mon 28.

Palle perse: Ita 14; Mon 20.

Palle recuperate: Ita 7; Mon 6.

Assist: Ita 15; Mon 15.

Falli: Ita 18; Mon 19.

Arbitri: Ozlem Yalman (Turchia), Thomas Bissuel (Francia), Geert Jacobs (Belgio).

Gli altri gironi

Girone A (Valencia)

17 giugno

Svezia-Slovacchia 74-57; Spagna-Bielorussia 51-53

18 giugno

Slovacchia-Bielorussia 58-54; Spagna-Svezia 76-55

20 giugno

Svezia-Bielorussia 54-78; Spagna-Slovacchia (21.00)

Classifica: Bielorussia 2-1; Slovacchia, Spagna 1-1; Svezia 1-2.

Girone C (Strasburgo)

17 giugno

Bosnia Erzegovina-Belgio 70-66; Slovenia-Turchia 72-47

18 giugno

Turchia-Bosnia 54-64; Belgio-Slovenia 92-57

20 giugno

Bosnia-Slovenia 81-91; Turchia-Belgio 61-63

Classifica: Belgio, Bosnia Erzegovina, Slovenia 2-1; Turchia 0-3.

Girone D (Strasburgo)

17 giugno

Russia-Rep. Ceca 73-69; Francia-Croazia 105-63

18 giugno

Croazia-Russia 62-73; Francia-Rep.Ceca 71-51

20 giugno

Rep.Ceca-Croazia 56-84; Francia-Russia (20.45)

Classifica: Russia, Francia 2-0; Croazia 1-2; Rep. Ceca 0-3..

