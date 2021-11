EuroBasket Women 2023 Qualifiers A Faenza, Italia-Lussemburgo 82-48 (Madera 16)

Esordio e 4 punti per Villa, 17 anni il prossimo 9 dicembre Lardo: “Bene così, due vittorie e gruppo ampliato”

Secondo successo per le Azzurre nell’ambito degli EuroBasket Women 2023 Qualifiers, le qualificazioni al prossimo Campionato Europeo che si giocherà in Slovenia e Israele.

Dopo il successo ottenuto in casa della Slovacchia giovedì scorso, la squadra allenata da Lino Lardo ha superato il Lussemburgo a Faenza (82-48) e ora è capolista solitaria del girone H. Nell’altra partita giocata oggi, la Slovacchia si è imposta in casa della Svizzera 50-65.

La miglior marcatrice del PalaCattani è stata Sara Madera, che ha così stabilito il proprio career high in Maglia Azzurra con 16 punti. In doppia cifra anche Martina Bestagno (12) e Marzia Tagliamento (11, anche per lei career high in Nazionale).

A Faenza ha esordito in Nazionale Matilde Villa, 17 anni il prossimo 9 dicembre. A bordo campo a sostenere le Azzurre c’era anche Meo Sacchetti, CT della Nazionale Maschile e in passato compagno di squadra di Lino Lardo a Torino. All’intervallo il presidente della FIP Giovanni Petrucci ha premiato con una targa Simona Ballardini, bandiera della pallacanestro faentina e quasi 100 presenze (98, 921 punti) in Maglia Azzurra.

Così coach Lardo a fine partita: “In queste partite abbiamo visto in campo tante esordienti eppure la squadra ha dimostrato grande maturità. In Slovacchia abbiamo vinto una partita importante e delicata, stasera all’inizio paradossalmente ci ha un po’ frenato la tensione di tornare a giocare davanti al pubblico. Voglio ringraziare Faenza per l’accoglienza e lo straordinario calore, era la mia prima partita in Italia sulla panchina della Nazionale ed è stata un’emozione da brividi. Gli obiettivi sono stati raggiunti: abbiamo vinto le due partite e ampliato il gruppo di giocatrici a disposizione anche per il futuro. Avanti così”.

Verona, Romeo, Zandalasini, Madera e Bestagno il quintetto scelto da coach Lardo ma già dalle prime battute il Lussemburgo si è dimostrato avversario più ostico di quanto previsto alla vigilia: le Azzurre hanno toccato la doppia cifra di vantaggio nella seconda metà del primo quarto, spinte dall’ottima vena di Madera e Romeo. All’intervallo lungo si è andati sul 40-26 e dopo un terzo quarto interlocutorio, l’Italia ha toccato il +23 a cinque minuti dalla fine, col piazzato di Tagliamento (67-44). Lardo ha ampliato le rotazioni e nel finale c’è stato spazio anche per Matilde Villa, autrice anche dei suoi primi 4 punti in Nazionale: 82-48 il punteggio finale, un +34 interessante anche in ottica qualificazione per il goal average.

Per la seconda finestra dei Qualifiers si dovranno attendere dodici mesi, perché nel prossimo febbraio si giocherà il torneo pre-Mondiale al quale le Azzurre non sono qualificate: a novembre 2022 l’Italia torna in campo per ospitare Svizzera e Slovacchia. A febbraio 2023 gli ultimi due impegni, entrambi in trasferta.

EuroBasket Women 2023 Qualifiers, Game #2

Faenza, PalaCattani

Italia-Lussemburgo 82-48 (23-14; 17-12; 18-15; 18-4)

Italia: Keys 9 (4/6), Villa 4 (2/2), Romeo 12 (1/2, 3/8), Bestagno 8 (1/2), Tagliamento 11 (3/5, 1/8), Verona 5 (2/4, 0/4), Zandalasini 6 (3/4, 0/5), Trucco 4 (2/2, 0/1), Barberis (0/1 da tre), Madera 16 (2/2, 4/4), Santucci 6 (1/2, 1/2), Crudo 1 (0/2, 0/3). All. Lardo.

Lussemburgo: Baum, Meynadier 15 (0/3,5/7), Mossong 6 (1/3, 1/12), Geniets 7 (2/6 da tre), Jablonowski 10 (4/8), Dittgen (0/1 da tre), Mreches 2 (1/4, 0/1), Muller, Wolff, Skrjelj 4 (1/4, 0/1), Bidinger (0/1 da tre), Etute 4 (2/5). All. Dziurdzia.

Spettatori: 1400.

Note: Tecnico alla panchina dell’Italia al 28’.

T2P: Ita 21/33; Lux 9/27.

T3P: Ita 9/36; Lux 8/32.

TL: Ita 13/20; Lux 6/11.

Rimbalzi: Ita 52; Lux 31.

Palle perse: Ita 16; Lux 19.

Palle recuperate: Ita 12; Lux 7.

Assist: Ita 28; Lux 13.

Falli: Ita 16; Lux 23.

Arbitri: Ariadna Chueca Moreno (Spagna), Duhan Koyici (Turchia), Paulina Gajdosz (Polonia)

La prima partita

Slovacchia-Italia 66-69 (26-23; 7-10; 23-10; 10-26)

Slovacchia: Jacubcova* 9 (2/7, 1/1), Remenarova 2 (1/1, 1/2), Rusinakova ne, Martiskova 2 (1/1, 0/1), Lukacovicova ne, Hruscakova 14 (2/5, 3/4), Oroszova* 4 (2/4, 0/5), Prazenicova* 11 (2/5, 1/5), Moravcikova (0/1), Belusova ne, Balintova* 16 (3/8, 1/5), Dudasova* 8 (1/3, 2/7). All. Suja

Italia: Keys 5 (2/6, 0/2), Romeo 19 (5/7 da 3), Bestagno* 16 (3/6, 2/4), Carangelo* 3 (1/3 da 3), Tagliamento (0/1 da 3), Verona 4 (1/2, 0/2), Zandalasini* 17 (6/9, 0/7), Trucco 3 (1/1 da 3), Barberis (0/1 da 3), Madera* 1 (0/1 da 3), Attura* 1 (0/2, 0/1), Crudo (0/1, 0/1). All. All. Lardo

T2P: Svk 14/35; Ita 12/26. T3P: Svk 8/29; Ita 9/31. Rimbalzi: Svk 14/21; Ita 18/25. Palle perse: Svk 13; Ita 12. Palle recuperate: Svk 3; Ita 9. Assist: Svk 17; Ita 16. Falli: Svk 23; Ita 23.

Arbitri: Gintaras Maciulis (Lituania), Elena Chernova (Russia), Ivana Ivanovic (Serbia)

Il calendario del girone H

11 novembre 2021

Slovacchia-Italia 66-69; Lussemburgo-Svizzera 54-58

14 novembre 2021

Italia-Lussemburgo 82-48; Svizzera-Slovacchia 50-65

Classifica: Italia 2-0, Slovacchia, Svizzera 1-1; Lussemburgo, 0-2.

24 novembre 2022

Italia-Svizzera; Lussemburgo-Slovacchia

27 novembre 2022

Italia-Slovacchia; Svizzera-Lussemburgo

9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia; Slovacchia-Svizzera

12 febbraio 2023

Svizzera-Italia; Slovacchia-Lussemburgo

La Formula

All’EuroBasket Women 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele, si qualificano 14 squadre, le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde dei 10 gironi. Nel caso in cui i due Paesi ospitanti fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificheranno anche la quinta e la sesta migliore seconda.

I Gironi

Girone A

Belgio, Bosnia Erzegovina, Germania, Macedonia del Nord

Prima giornata: Bosnia Erzegovina-Belgio 87-81; Germania-Macedonia del Nord 73-41

Classifica: Bosnia Erzegovina, Germania 1-0; Belgio, Macedonia del Nord 0-1.

Seconda giornata (14/11): Belgio-Germania; Macedonia del Nord-Bosnia Erzegovina.

Girone B

Francia, Ucraina, Lituania, Finlandia

Prima giornata: Lituania-Finlandia 69-59; Ucraina-Francia 90-71

Classifica: Ucraina, Lituania 1-0; Francia, Finlandia 0-1.

Seconda giornata (14/11): Finlandia-Ucraina; Francia-Lituania.

Girone C

Spagna, Ungheria, Romania, Islanda

Prima giornata: Romania-Islanda 65-59; Ungheria-Spagna 62-66

Classifica: Romania, Spagna 1-0; Islanda, Ungheria 0-1.

Seconda giornata (14/11): Islanda-Ungheria; Spagna-Romania.

Girone D

Turchia, Slovenia, Polonia, Albania

Prima giornata: Slovenia-Turchia 62-78; Polonia-Albania 125-19

Classifica: Turchia, Polonia 1-0; Slovenia, Albania 0-1.

Seconda giornata (14/11): Turchia-Polonia; Albania-Slovenia.

Girone E

Serbia, Croazia, Bulgaria

Prima giornata: Bulgaria-Croazia 73-84

Classifica: Croazia 1-0; Serbia 0-0; Bulgaria 0-1.

Seconda giornata (14/11): Croazia-Serbia.

Girone F

Russia, Montenegro, Danimarca, Austria

Prima giornata: Montenegro-Russia 64-85; Danimarca-Austria 82-48

Classifica: Russia, Danimarca 1-0; Austria, Montenegro 0-1.

Seconda giornata (14/11): Russia-Danimarca; Austria-Montenegro.

Girone G

Grecia, Gran Bretagna, Portogallo, Estonia

Prima giornata: Portogallo-Estonia 62-43; Gran Bretagna-Grecia 66-73

Classifica: Grecia, Portogallo 1-0; Estonia, Gran Bretagna 0-1.

Seconda giornata (14/11): Estonia-Gran Bretagna; Grecia-Portogallo.

Girone H

Lussemburgo, Slovacchia, Italia, Svizzera

Prima giornata: Lussemburgo-Svizzera 54-58; Slovacchia-Italia 66-69

Classifica: Italia, Svizzera 1-0; Slovacchia, Lussemburgo 0-1.

Seconda giornata (14/11): Italia-Lussemburgo; Svizzera-Lussemburgo

Girone I

Bielorussia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Irlanda

Prima giornata: Repubblica Ceca-Bielorussia 60-66; Paesi Bassi-Irlanda 82-60

Classifica: Paesi Bassi, Bielorussia 1-0; Repubblica Ceca, Irlanda 0-1.

Seconda giornata (14/11): Bielorussia-Paesi Bassi; Irlanda-Repubblica Ceca.

Girone L

Svezia, Lettonia, Israele

Prima giornata: Israele-Lettonia 56-62

Classifica: Lettonia 1-0, Svezia 0-0, Israele 0-1.

Seconda giornata (14/11): Lettonia-Svezia.

