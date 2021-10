EuroBasket Women 2023 Qualifiers L’11 novembre esordio in Slovacchia, il 14 a Faenza col Lussemburgo

Le 16 Azzurre scelte da Lardo, prima convocazione per Matilde VillaBiglietteria aperta per la gara del PalaCattani

Si torna in campo! A cinque mesi dalla conclusione dell’EuroBasket Women, che per le Azzurre si è chiuso prematuramente col ko contro la Svezia, la Nazionale Femminile torna in campo per la prima finestra di qualificazione all’EuroBasket 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele.

La squadra di Lino Lardo esordirà l’11 novembre a Piestany, in casa della Slovacchia (ore 18.00, diretta sul canale YouTube FIBA), mentre il 14 novembre ospiterà a Faenza il Lussemburgo (ore 18.00, diretta sulla pagina Facebook Italbasket), a due anni esatti dall’ultima partita casalinga giocata dalle Azzurre in casa. Si dovranno attendere dodici mesi per la seconda finestra dei Qualifiers, perché a febbraio 2022 si giocherà il torneo pre-Mondiale al quale le Azzurre non si sono qualificate: a novembre 2022 l’Italia tornerà in campo per ospitare Svizzera e Slovacchia. A febbraio 2023 gli ultimi due impegni, entrambi in trasferta.

All’EuroBasket Women 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele, si qualificano 14 squadre, le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde dei 10 gironi. Nel caso in cui i due Paesi ospitanti fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificheranno anche la quinta e la sesta migliore seconda.

Lino Lardo e il suo staff tecnico hanno diramato oggi le convocazioni in vista delle prime due partite. Ci sono diverse defezioni motivate da problemi fisici e qualche novità. Tra queste spicca certamente il nome di Matilde Villa, playmaker sedicenne di Costa Masnaga, mentre per Marzia Tagliamento e Sara Crudo di tratta di un gradito ritorno dopo i tanti anni spesi con le Giovanili e qualche convocazione con la Sperimentale. Per il resto, il nucleo della squadra è quello dell’ultimo Europeo.

Così coach Lardo: “Ci avviciniamo a questo importante doppio appuntamento con rinnovato entusiasmo, per tornare a dare un bel segnale a tutto il nostro movimento. C’è grande voglia di ritrovarsi e di riprendere il nostro cammino, abbiamo diverse giocatrici che non abbiamo potuto convocare per problemi fisici e qualche volto nuovo: da loro mi aspetto entusiasmo, energia e massima determinazione. Teniamo molto a queste partite, per tanti motivi: per questo la concentrazione sarà massima a partire dal primo minuto del raduno”.

Le Azzurre si ritrovano al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa nella mattinata di domenica 7 novembre, il 10 la partenza per la Slovacchia, via Vienna, e il 12 il trasferimento a Faenza per il secondo impegno col Lussemburgo.

Questo evento sarà organizzato da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro, e rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

La biglietteria per la partita contro il Lussemburgo è aperta al seguente link: www.vivaticket.com/it/biglietto/eurobasket-women-2021-qualifiers-italia-vs-lussemburgo/167749

Per i tesserati FIP è prevista una promozione per l’acquisto di un biglietto a prezzo ridotto. Per prenotazioni e informazioni, l’email da contattare è info@emilia-romagna.fip.it. Il termine ultimo per la prenotazione è fissato al 4 novembre.

Le convocate

Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Reyer Venezia)

Beatrice Barberis (1995, 1.80, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Reyer Venezia)

Sara Crudo (1995, 1.80, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Jasmine Keys (1997, 1.90, A/C, Famila Wuber Schio)

Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa)

Marzia Tagliamento (1996, 1.83, G, Passalacqua Ragusa)

Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

Matilde Villa (2004, 1.70, P/G, Costa Masnaga)

Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Riserve a casa:

Elisa Ercoli (1995, 1.90, C, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Martina Kacerik (1996, 1.81, G, Passalacqua Ragusa)

Giulia Natali (2002, 1.77, G, Gesam Gas + Luce Lucca)

Giuditta Nicolodi (1995, 1.81, A, La Molisana Campobasso)

Francesca Pasa (2000, 1.73, P/G, Segafredo Zanetti Bologna)

Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, San Martino di Lupari)

Elisa Policari (1997, 1.81, P, E-Work Faenza)

Francesca Romana Russo (1996, 1.74, G, San Martino di Lupari)

Lo staff

Responsabile SSNF: Gaetano Laguardia

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo Delegazione: Roberto Brunamonti

Team Manager: Marco Gatta

Allenatore: Lino Lardo

Assistenti allenatori: Giovanni Lucchesi, Massimo Romano

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Ortopedico: Andrea Billi

Fisioterapisti: Davide Pacor, Giampaolo Cau

Addetto ai Materiali: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini

Il programma

7 novembre

Ore 12.00 Inizio raduno c/o CPO Largo Giulio Onesti 1 – Roma

Ore 18.00-19.00 Allenamento

8 novembre

Ore 9.00-12.00 Allenamento

Ore 18.00-21.00 Allenamento

9 novembre

Ore 8.30-11.00 Allenamento

Ore 18.00-21.00 Allenamento

10 novembre

Ore 9.35 Volo Roma-Vienna

Ore 11.15 Trasferimento a Piestany (Slovacchia)

Ore 18.00-19.30 Allenamento

11 novembre

Ore 10.30-11.30 Allenamento

Ore 18.00 Slovacchia-Italia

12 novembre

Ore 9.00 Volo Vienna-Venezia

Ore 10.00 Trasferimento a Faenza

Ore 19.00-21.00 Allenamento

13 novembre

Ore 15.00-17.00 Allenamento

14 novembre

Ore 11.00-12.30 Allenamento

Ore 18.00 Italia-Lussemburgo

Il calendario completo

11 novembre 2021

Slovacchia-Italia (Piestany, ore 18.00)

Lussemburgo-Svizzera

14 novembre 2021

Italia-Lussemburgo (Faenza, ore 18.00)

Svizzera-Slovacchia

24 novembre 2022

Italia-Svizzera

Lussemburgo-Slovacchia

27 novembre 2022

Italia-Slovacchia

Svizzera-Lussemburgo

9 febbraio 2023

Lussemburgo-Italia

Slovacchia-Svizzera

12 febbraio 2023

Svizzera-Italia

Slovacchia-Lussemburgo

Tutti i Gironi

Girone A

Belgio, Bosnia Erzegovina, Germania, Macedonia del Nord

Girone B

Francia, Ucraina, Lituania, Finlandia

Girone C

Spagna, Ungheria, Romania, Islanda

Girone D

Turchia, Slovenia, Polonia, Albania

Girone E

Serbia, Croazia, Bulgaria,

Girone F

Russia, Montenegro, Danimarca, Austria

Girone G

Grecia, Gran Bretagna, Portogallo, Estonia

Girone H

Lussemburgo, Slovacchia, Italia, Svizzera

Girone I

Bielorussia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Irlanda

Girone L

Svezia, Lettonia, Israele

