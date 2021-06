Domani il ritorno a Roma, il 10 giugno la partenza per la Spagna Coach Lardo: “Soddisfatto delle due partite, ci attende tanto lavoro”

Mulhouse – La Nazionale Femminile è stata sconfitta dalla Francia (70-53) anche nel secondo test match in preparazione dell’EuroBasket Women 2021, evento che si giocherà a Valencia e Strasburgo dal 17 al 27 giugno.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Debora Carangelo con 9 punti, lo staff tecnico ha tenuto a riposo Valeria De Pretto e Beatrice Attura. Esordio con la Nazionale per Mariella Santucci e primi minuti anche in campo per Valeria Trucco, che vantava già una presenza in Maglia Azzurra ma da n.e..

Per il secondo test match contro le transalpine (che oggi hanno annunciato le 12 per l’Europeo con 15 giorni di anticipo), coach Lardo ha scelto Carangelo, Pan, Penna, Cubaj e Andrè.

Come in gara1 le Azzurre hanno approcciato la partita con la faccia giusta e senza timori reverenziali al cospetto di una delle favorite per la medaglia d’Oro al prossimo Europeo: 5 punti di Fassina ci hanno tenuto in linea di galleggiamento (17-16), Santucci ha bagnato il proprio esordio con un recupero e un canestro in penetrazione (19-20). Lardo ha utilizzato rotazioni estremamente ampie, mandando in campo tutte e 12 le giocatrici a sua disposizione già a metà secondo quarto, chiuso poi dall’accelerazione della Francia grazie alle due triple consecutive di Johannes (35-28).

Col passare dei minuti le Azzurre hanno perso lucidità in attacco e il margine delle transalpine ha rapidamente toccato la doppia cifra fino al 45-30. Bestagno e Romeo hanno messo insieme un provvidenziale 7-0 ma Johannes e Miyem hanno nuovamente allargato la forbice e così la Francia ha preso il largo chiudendo sul 70-53.

Domani mattina il trasferimento a Zurigo e il volo per Roma, dove la Nazionale Femminile proseguirà il raduno insieme a Cecilia Zandalasini e Martina Spinelli. Il 10 giugno la partenza per Valencia, dove le Azzurre affronteranno Turchia (11 giugno) e Spagna (12 giugno), ultimi test prima dell’inizio dell’EuroBasket Women 2021. L’esordio delle Azzurre è infatti previsto per il 17 giugno alle ore 18.00 contro la Serbia.

Il bilancio di Lino Lardo a fine partita: “Usciamo da queste due amichevoli con maggiori certezze, dopo soli dieci giorni di raduno. Sono soddisfatto della risposta delle ragazze, che dopo la partita dispendiosa di ieri e nonostante qualche acciacco, hanno mantenuto alta l’intensità contro una squadra come la Francia. Oggi la partita è scappata via quando, pur mantenendo un ottimo standard difensivo, abbiamo smesso di fare canestro, anche prendendo tiri aperti. Ci sono discreti margini di miglioramento e lo sapevamo, nei giorni che ci separano dalla partenza per la Spagna abbiamo tanto lavoro che ci attende. Ma torniamo dalla Francia con una fiducia rinnovata”.

Gara2

Mulhouse, 2 giugno 2021

Francia-Italia 70-53 (11-13; 35-28; 52-41)

Francia: Epoupa (0/1), Miyem 14 (6/8, 0/1), Chartereau 5 (1/2, 1/4), Gruda 5 (2/2), Ciak 2 (1/2), Michel 6 (1/2, 1/1), Vukoslavljevic 9 (4/5, 0/2), Rupert 2 (1/2), Williams 9 (0/1, 2/2), Johannes 11 (1/4, 3/5), Duchet (1/3 da 3), Tchatchouang 1 (0/1). All. Garnier

Italia: Keys 2 (1/1, 0/1), Romeo 5 (1/3, 1/7), Bestagno 8 (4/6, 0/1), Carangelo 9 (3/3, 1/2), Pan 1 (0/2, 0/2), Trucco (0/1 da 3), Santucci 7 (2/3, 0/1), Fassina 7 (1/2, 1/1), Andrè 6 (2/6), Cinili 2 (1/3, 0/3), Cubaj 4 (2/8), Penna 2 (0/4, 0/8). All. Lardo.

Rimbalzi: Ita 33; Fra 42.

Palle perse: Ita 17; Fra 25.

Palle recuperate: Ita 13; Fra 10.

Assist: Ita 14; Fra 21.

Falli: Ita 18; Fra 19.

Arbitri: Silvia Marziali (Ita), Thomas Bissuel (Fra), Marion Ortis (Fra).

Gara1

Mulhouse, 1 giugno 2021

Francia-Italia 69-61 d1ts (11-14; 25-29; 42-40; 59-59)

Francia: Epoupa 14 (5/6), Gaye, Fauthoux (0/1 da 3), Miyem 8 (2/7, 0/1), Chartereau 2 (1/2, 0/4), Gruda 12 (6/10), Ciak 7 (3/5), Michel 4 (2/2), Vukoslavljevic 15 (1/3, 3/3), Williams 4 (2/3, 0/1), Johannes 3 (0/2, 1/4 da 3), Tchatchouang (0/2, 0/1). All. Garnier

Italia: Keys 7 (3/4, 0/1), Romeo 7 (1/3, 1/6), Bestagno 13 (5/7), Carangelo 6 (0/1, 2/6), Pan 9 (4/8, 0/6), De Pretto (0/1), Fassina 5 (1/3, 1/1), Andrè 3 (1/5), Cinili (0/2, 0/1), Attura (0/1 da 3), Cubaj 5 (1/2, 1/1), Penna 6 (3/6, 0/3). All. Lardo.

Rimbalzi: Ita 36; Fra 42.

Palle perse: Ita 19; Fra 24.

Palle recuperate: Ita; Fra.

Assist: Ita 12; Fra 20.

Falli: Ita 20; Fra 18.

Arbitri: Silvia Marziali (Ita), Thomas Bissuel (Fra), Marion Ortis (Fra).

Lo Staff

Allenatore: Lino Lardo

Assistenti allenatori: Giovanni Lucchesi, Massimo Romano

Video Analista: Nazareno Lombardi

Preparatore Fisico: Caterina Todeschini

Team Director: Raffaella Masciadri

Medico: Piergiuseppe Tettamanti

Fisioterapisti: Davide Pacor, Giampaolo Cau

Team Manager: Francesco Forestan

Addetto Stampa: Giancarlo Migliola

Videomaker: Marco Cremonini

