European Para-Archery Cup (1^ prova) Roma, 26-31 maggio 2025 due bronzi nel ricurvo per l’Italia 7 finali per l’oro domani per gli azzurri

Prime finali alla European Para-Archery Cup di Roma e l’Italia vince subito due medaglie di bronzo nel ricurvo nell’impianto della Polizia di Stato. A meritarsele sono nel mixed team Enza Petrilli e Davide Bettoni e nella gara a squadre maschile Stefano Travisani e Davide Bettoni, rispettivamente vincenti 5-3 con la Polonia e 6-2 con l’Ucraina.

Quarto posto invece per Eleonora Sarti e Asia Pellizzari nelle gare individuali compound e W1. Domani, sabato 31 maggio, gli azzurri scenderanno di nuovo in campo allo Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla per le finali per l’oro con sette possibilità di portarsi a casa il metallo più prezioso: quattro con le squadre e tre nell’individuale. I match a squadre del mattino saranno trasmessi in diretta streaming sul canale youtube di World Archery Europe, mentre le finali individuali del pomeriggio andranno in onda su Archery+, il canale web di World Archery. Una sintesi verrà trasmessa in TV su Rai Sport nei prossimi giorni.

LE FINALI A SQUADRE – Vince il bronzo l’Italia con la squadra maschile del ricurvo formata da Stefano Travisani e Davide Bettoni. Gli azzurri battono l’Ucraina 6-2 volando via nella seconda parte di gara. I primi due set finiscono infatti con il vantaggio dell’Italia 36-32 e la rimonta avversaria (29-34). Le ultime due volée sono però a favore dei padroni di casa 33-30 e 37-31 e valgono la medaglia.

Terzo posto anche per il mixed team del ricurvo con Vincenza Petrilli e Davide Bettoni che battono 5-3 la Polonia nonostante siano gli avversari a passare in vantaggio 2-0 (35-32). La risposta azzurra è immediata con la vittoria del set successivo 35-34, nella terza volée nessuno prende vantaggio (32-32) e così è l’Italia a vincere la partita con il 31-30 della quarta e decisiva tornata di frecce.

LE FINALI INDIVIDUALI – Nel W1 femminile finisce al quarto posto la corsa di Asia Pellizzari che perde contro la britannica Kingstone 125-119. La partita si decide già alla prima volée con l’avversaria dell’azzurra che si porta sul 27-21, la risposta di Pellizzari è ottima (25-20) ma non basta, subito dopo arriva il pari del terzo set (26-26) e la nuova accelerata avversaria che chiude la gara con due parziali vinti (26-23 e 26-24).

Quarto posto anche per Eleonora Sarti nel compound sconfitta dall’altra britannica Paterson Pine 140-137 che parte meglio (27-25 e 29-28), ma poi viene ripresa dall’azzurra (30-27). Nelle ultime due tornate di frecce però Paterson Pine si prende la vittoria con un 29-27 e un 29-28.

PIRAN E PANARIELLO PER L’ORO V.I. – Nella categoria Visually Impaired gli azzurri Matteo Panariello (V.I.1) e Daniele Piran (V.I. 2/3), avendo ottenuto il miglior punteggio in qualifica hanno avuto accesso diretto alla finale per l’oro di domani dove affronteranno, rispettivamente, il cipriota Christos Misos che oggi ha battuto 6-2 Crocker (Rou) e il norvegese Londal che stamattina ha avuto la meglio per 6-4 su Bursuc.

LE FINALI AZZURRE – Questo il programma completo delle finali azzurre dopo la mattinata di oggi:

Venerdì 30 maggio

09,00 Finale bronzo individuale W1 femminile Pellizzari-Kingstone (GBR) 119-125

09,30 Finale bronzo individuale compound femminile Sarti-Paterson Pine (GBR) 137-140

11,50 Finale bronzo a squadre ricurvo maschile Italia-Ucraina 6-2

12,20 Finale bronzo mixed team ricurvo Italia-Polonia 5-3

Sabato 31 maggio

09,30 Finale per l’oro a squadre W1 maschile Italia-Repubblica Ceca

09,50 Finale per l’oro a squadre compound femminile Italia-Gran Bretagna

10,35 Finale per l’oro a squadre ricurvo femminile Italia-Germania

12,10 Finale per l’oro mixed team W1 Italia-Repubblica Ceca

14,30 Finale per l’oro individuale Visually Impaired 1 Panariello-Misos (CYP)

14,50 Finale per l’oro individuale Visually Impaired 2/3 Piran-Londal (NOR)

15,50 Finale per l’oro individuale W1 maschile Panella-Gaspar (HUN)



LE GARE IN TV E IN STREAMING – Ampia sarà la copertura per la European Para-Archery Cup di Roma. Le finali di venerdì e quelle di sabato mattina saranno trasmesse in diretta streaming dal canale ufficiale Youtube di World Archery Europe, mentre sabato pomeriggio le sfide per l’oro individuale saranno su Archery +, canale ufficiale della Federazione Mondiale (World Archery). Nei giorni successivi all’evento una sintesi delle finali sarà trasmessa in TV da Rai Sport.

