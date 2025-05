European Para-Archery Cup (1^ prova) Roma, 26-31 maggio 2025 l’azzurro Paolo Tonon primo in qualifica nel W1 record europeo per la squadra inglese maschile compound

Alla Para Archery Cup di Roma, al termine della qualifica che ha stabilito il tabellone degli scontri diretti individuali e a squadre, la copertina di giornata se la prendono l’azzurro del W1 Paolo Tonon e il duo britannico del compound open, Nathan McQueen e Jamie Harris.

L’arciere veneto, quarto individuale e bronzo mixed team a Parigi 2024 con Daila Dameno, ha concluso le 72 frecce di ranking round con 646 punti, guadagnandosi l’accesso diretto ai quarti di finale, mentre la squadra maschile inglese ha realizzato il nuovo primato europeo mettendo a segno 1381 punti, superando di una lunghezza il precedente record appartenente alla Francia. Domani tutte le eliminatorie individuali fino alle semifinali.

La squadra compound inglese realizza il record europeo

I RISULTATI DEL MATTINO – Nel ricurvo maschile vanno quasi a braccetto Davide Bettoni e Stefano Travisani che conquistano la sesta e la settima posizione con i punteggi di 616 e 612, mentre chiude al tredicesimo posto Giuseppe Verzini con 592 punti. Gli azzurri ripartiranno così dai sedicesimi di finale con questi scontri: Verzini-Sahil (IND), Bettoni-Liadushchenkov (UKR) e Travisani-Chmielewski (POL).

La squadra formata da Bettoni e Travisani ha chiuso la qualifica al secondo posto con 1228 punti e ai quarti di finale affronterà la Repubblica Ceca.

Nel compound open femminile la migliore delle azzurre è Maria Andrea Virgilio con l’ottavo posto e 660 punti, agli ottavi affronterà la polacca Markitantova, undicesima posizione per Eleonora Sarti con 644 e dodicesima per Giulia Pesci con 635 che se la vedranno con Devi (IND) e Paterson Pine (GBR).

Nella gara a squadre Virgilio e Sarti sono già qualificate allla semifinale grazie al terzo posto con 1304 punti, il prossimo avversario sarà l’India.

Nel W1 femminile Asia Pellizzari è già in semifinale, il terzo posto con 600 punti gli garantisce la sfida contro l’arciera della Repubblica Ceca, Brandtlova. Quarta posizione per Dalia Dameno con 579 che ai quarti sfiderà la britannica Kingstone.

I RISULTATI DEL POMERIGGIO

Il ranking round si è concluso nel pomeriggio, in campo sono scese le donne del ricurvo open. Per l’Italia settimo posto per Vincenza Petrilli con 534 punti, decima invece Veronica Floreno con 522. L’incrocio in tabellone è sfortunato, nel primo scontro infatti sarà sfida azzurra tra Petrilli e Floreno.

Le due atlete italiane si sono classificate prime con 1056 e sono già in finale per l’oro dove affronteranno una tra India e Germania.

Nel mixed team l’Italia sarà in campo con Petrilli e Bettoni e partiranno dal quarto posto con 1150 e sfideranno ai quarti di finale il Brasile.

Nel compound open maschile Christian Seneca è decimo con 673 punti, Giampaolo Cancelli è tredicesimo con 666. Entrambi partiranno dal secondo turno delle eliminatorie, il primo se la vedrà con l’australiano Robinson, il secondo con l’ucraino Dziadyk.

I due azzurri nella gara a squadre sono quarti con 1339 punti e ai quarti di finale affronteranno l’Australia.

Nel mixed team Virgilio e Seneca hanno concluso al quarto posto la qualifica e ai quarti di finale sfideranno il Brasile.

Ottime le prove degli azzurri nel W1 Open, Paolo Tonon è primo con 646 punti, quarto posto invece per Maurizio Panella con 625 punti. Il primo della classe è già ai quarti di finale mentre Panella nel turno precedente sfiderà il coreano Koo Dong Sub.

Le frecce sono valse anche il primo posto nella gara a squadre con 1271 punti: in semifinale l’Italia affronterà il Brasile.

Nel mixed Team l’Italia è prima con Pellizzari e Tonon a quota 1246 punti e si merita la finale per l’oro contro la Repubblica Ceca.

PROGRAMMA – Domani, mercoledì 28 maggio, si disputeranno le eliminatorie individuali, mentre giovedì 29 sono previste le eliminatorie a squadre e mixed team, oltre alle 72 frecce di ranking round della categoria Visually Impaired 1 e 2/3. Venerdì 30 al mattino le finali per il bronzo individuale, a squadre e mixed team, mentre sabato 31 la conclusione della manifestazione allo Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla con le finali per l’oro a squadre al mattino e quelle individuali al pomeriggio.

IN FOTO FITARCO/ERCOLI – libere da diritti editoriali

Com. Stam. + foto