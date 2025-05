European Para-Archery Cup (1^ prova) Roma, 26-31 maggio 2025 Oggi tiri di prova e cerimonia di apertura domani il via alle 72 frecce di ranking round

Le delegazioni delle 29 Nazioni in gara da tutta Europa e non solo sono arrivate nel fine settimana nella Capitale per la prima tappa della European Para-Archery Cup. Oggi gli oltre 200 atleti che partecipano alla competizione oggi hanno testato sia ieri che oggi il campo di gara, con i tiri di prova, al Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, per poi partecipare alla cerimonia di apertura.

A dare il benvenuto agli atleti il Presidente delle Fiamme Oro, Francesco Montini, con il Direttore delle Fiamme Oro, I° dirigente della Polizia di Stato, Flavio D’Ambrosi, mentre erano presenti in rappresentanza delle Fiamme Gialle, il Colonnello Aldo De Donno, per il GSPD il Generale Stefano Spagnol, oltre al Presidente del X Municipio di Roma Capitale, Mauro Falconi e il Vicepresidente del CIP Lazio, Giuseppe Andreana. Per il mondo arcieristico sono intervenuti il Delegato Tecnico di World Archery Europe, Darko Udl, il Presidente FITARCO, Vittorio Polidori, il Segretario Generale FITARCO, Roberto Musiani, il Presidente del Comitato Organizzatore, Sante Spigarelli e il Presidente World Archery Europe, Mario Scarzella.

PROGRAMMA – Domani, martedì 27 maggio, primo giorno di frecce ufficiali con gli atleti impegnati sul campo Centro Polifunzionale della Polizia di Stato per il ranking round. La sede di gara resterà questa anche nei giorni successivi, con mercoledì le eliminatorie individuali e giovedì quelle a squadre. Venerdì mattina, nel Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, si disputeranno anche le finali per il bronzo mentre sabato 31 maggio sono in programma tutte le finali per l’oro che si disputeranno allo stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla.

GLI AZZURRI IN GARA – Lo staff azzurro ha deciso i componenti della Nazionale che parteciperanno alla gara di Roma. Nel ricurvo open ci sarà l’eroe di Parigi Stefano Travisani (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) che alle ultime Paralimpiadi ha vinto l’oro nel mixed team. Insieme a lui in questa divisione ci saranno anche Giuseppe Verzini (Arcieri Cormòns), Davide Bettoni (Arcieri Gonzaga), Vincenza Petrilli (Fiamme Oro) e Veronica Floreno (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa)

Nel compound la scelta è ricaduta su Giampaolo Cancelli (Phb Polisportiva Bergamasca Aps), Christian Seneca (Kosmos Rovereto), Giulia Pesci (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa), Maria Andrea Virgilio (Fiamme Azzurre) ed Eleonora Sarti (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) che in questa stagione è stata impegnata anche con la Nazionale “normodotati” nell’European Grand Prix.

Quattro gli azzurri del W1: Paolo Tonon (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) e Dalia Dameno (Arcieri Città di Firenze Ugo Di Toscana) dopo il bronzo misto vinto a Parigi proveranno a salire ancora sul podio, così come i compagni di squadra Maurizio Panella (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) e Asia Pellizzari (Fiamme Oro).

Tra i Visually Impaired in gara Matteo Panariello (Arcieri Livornesi Dino Sani) e Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino), il primo nel V.I. 1 e il secondo nei V.I. 2/3.

Lo staff che seguirà gli azzurri nella trasferta romana è composto dal capo missione Elena Forte, dal Direttore Tecnico del Ricurvo Giorgio Botto, dal Direttore Tecnico compound Stefano Mazzi, dai tecnici del ricurvo Fabio Fuchsova e Andrea Toderi, dai tecnici compound Antonio Tosco e Andrea Falcinelli, dallo psicologo Sammy Marcantognini, dal fisioterapista Fabio Vighesso, dal preparatore atletico Luigi Zanon, dalle guide V.I. Paolo Del Nista e Adriano Peruffo e dagli accompagnatori Giovanni Pellizzari e Roberto Panella.

LE NAZIONI PARTECIPANTI – Sono 29 in totale le Nazioni presenti, anche extra europee, essendo la manifestazione valida per il World Ranking.

Oltre all’Italia, in gara arcieri con la maglia di Australia, Azerbaijan, Belgio, Brasile, Cipro, Corea del Sud, Spagna, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Islanda, Israele, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Senegal, Slovenia, Svizzera, Ucraina, Ungheria e USA.

LE GARE IN TV E IN STREAMING – Ampia la copertura per la European Para-Archery Cup di Roma. Le finali di venerdì e quelle di sabato mattina saranno trasmesse in diretta streaming dal canale ufficiale Youtube di World Archery Europe, mentre sabato pomeriggio le sfide per l’oro individuale saranno su Archery+, canale ufficiale della Federazione Mondiale (World Archery). Nei giorni successivi all’evento una sintesi delle finali sarà trasmessa da Rai Sport.

IN ALLEGATO FOTO FITARCO/ERCOLI – libere da diritti editoriali

Com. Stam. + foto FITARCO