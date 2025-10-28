European Student Assembly, aperte le candidature Scadenza Ravvicinata

È stato pubblicato il bando per la European Student Assembly – ESA, alla sua quinta edizione, in programma nella sede del Parlamento Europeo di Strasburgo ad aprile 2026.

ESA nasce dal progetto Erasmus+ ‘EUC Voices – European Universities Community voices’ , di cui l’Università di Torino è partner, ed è un evento finanziato dalla Commissione Europea.

L’incontro raccoglierà oltre 200 studenti/tesse e dottorandi/e iscritti/e a Università europee coinvolte nei partenariati per discutere di 8 temi centrali dell’Unione Europea: quest’anno si parlerà, fra i vari argomenti, di democrazia, digitalizzazione, solidarietà generazionale, istruzione ‘senza confini’ ed economia circolare.

Coloro che sono interessati/e ad aderire alla proposta potranno candidarsi come partecipanti o come coordinatori/trici. I criteri di selezione danno priorità a chi ha interesse per la politica, la cultura e la società europee.

L’assemblea si riunirà per stilare un elenco di raccomandazioni sui temi individuati, da recapitare alle istituzioni europee, con l’obiettivo di fare sentire la propria voce e aumentare partecipazione e coinvolgimento nei processi decisionali dell’UE.

Il termine per l’invio delle candidature è il 2 novembre 2025. Clicca qui per saperne di più (pagina in inglese)

Com. Stam. + foto Informa Giovani