Nuova tappa a Nairobi per il massimo circuito continentale dove c’è attesa per Migliozzi, Bertasio, Laporta, E.Molinari, Gagli e Scalise – All’Acaya G&CC di Vernole (Lecce) l’Italia punta in alto

La seconda tappa consecutiva dell’European Tour a Nairobi, sempre sul percorso del Karen Country Club, con sei azzurri in gara al Kenya Savannah Classic (23-26 marzo). Quindi la ventesima stagione dell’Alps Tour che prenderà il via all’Acaya G&CC di Vernole (in provincia di Lecce, dove si sono appena conclusi i Campionati Internazionali d’Italia vinti dal piemontese Gregorio De Leo) con il MIRA Golf Experience Acaya Open (24-26). Tra i 120 concorrenti ci saranno tanti protagonisti del “green” tricolore.

Dall’Africa alla Puglia. Settimana di tornei importanti per gli atleti italiani che puntano in alto.

EUROPEAN TOUR, KENYA SAVANNAH CLASSIC CON 6 ITALIANI – Guido Migliozzi e Nino Bertasio, reduci dal 12/o posto al Magical Kenya Open. E poi Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli e Lorenzo Scalise. Confermati i 6 azzurri che già la scorsa settimana sono scesi in campo sul percorso del Karen Country Club dove il vicentino Migliozzi, nel 2019, ha conquistato il primo (di due in totale) successo sull’European Tour. Il 24enne veneto, che nelle ultime due gare ha collezionato un secondo posto al Qatar Masters, salvo poi sfiorare la Top 10 a Nairobi, è tra i favoriti della vigilia.

Il field e il montepremi – E’ pronto a rinnovarsi il duello che in Kenya ha già visto protagonisti Justin Harding e Kurt Kitayama. Il sudafricano a Nairobi con una prova bogey free nel round finale ha avuto la meglio sull’americano prendendosi il Kenya Open e festeggiando così il secondo titolo sul massimo circuito continentale impreziosendo ulteriormente un palmares caratterizzato anche da sette successi sul Sunshine Tour e due sull’Asian Tour. Tra i favoriti al titolo pure l’inglese Aaron Rai, gli spagnoli Jorge Campillo e Adrian Otaegui, l’australiano Scott Hend, il cinese Haotong Li, il tailandese Jazz Janewattananond, lo scozzese Connor Syme e i sudafricani George Coetzee, Garrick Higgo e Dean Burmester. Il montepremi è di 1.000.000 di euro.

Il torneo in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2 – Il Kenya Savannah Classic verrà trasmesso in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2. Prima giornata: martedì 23 marzo dalle ore 11:00 alle ore 16:00 su GOLFTV. E dalle ore 12:00 alle ore 16:00 su Eurosport 2.

LA VENTESIMA STAGIONE DELL’ALPS TOUR PARTE DALL’ITALIA – Anniversario speciale per l’Alps Tour, terzo circuito europeo, la cui stagione partirà dalla Puglia con il MIRA Golf Experience Acaya Open, primo di due eventi consecutivi a Vernole (dal 28 al 30 marzo andrà infatti in scena il MIRA Live the Soul Open).

Tra gli azzurri c’è anche Manassero – Saranno 120 i concorrenti (in rappresentanza di 14 diverse nazioni) in gara. Tra i più attesi c’è Matteo Manassero che, nel settembre 2020 e dopo oltre sette anni dall’ultima volta, ha ritrovato la vittoria imponendosi nel Toscana Alps Open. Ma anche altri azzurri del calibro di Edoardo Raffaele Lipparelli, vincitore dell’ordine di merito dell’Alps Tour nel 2019, Jacopo Vecchi Fossa (a segno lo scorso ottobre nell’Italy Alps Open), Enrico Di Nitto (secondo nella money list nel 2019), Filippo Bergamaschi, Stefano Mazzoli (nel febbraio 2020 ha fatto suo il Red Sea Little Venice Open salvo poi chiudere al 4/o posto nell’ordine di merito), Aron Zemmer, Giulio Castagnara (nel 2020 ha vinto il Campionato Nazionale Open) e Federico Maccario, tra le sorprese del 77° Open d’Italia. C’è curiosità anche per i 15 amateur italiani nel field. Tra loro Gregorio De Leo e Marco Florioli, primi due classificati agli Internazionali d’Italia Maschili proprio all’Acaya G&CC. Dai giovani ai più esperti. Scenderanno in campo, tra gli altri, anche Alessandro Tadini e Andrea Maestroni.

Gli altri protagonisti – Gli spagnoli Alejandro Del Rey e Jacobo Pastor. E poi i francesi Jeong Won Ko, Thomas Elissalde e Julien Foret. Oltre all’inglese James Sharp e all’olandese Lars Keunen. In Puglia saranno loro alcuni dei principali antagonisti degli azzurri.

Taglio e montepremi – Il MIRA Golf Experienxe Acaya Open si disputa sulla distanza di 54 buche con taglio dopo 36. L’evento garantirà un montepremi complessivo di 35.000 euro.

