In Irlanda l’azzurro cede solo alla 18 dell’ultimo round e non ottiene il pass per l’Open Championship. In Repubblica Ceca grande prova del classe 1995, che firma il miglior giro della sua carriera con un -10 da dieci birdie nel “moving day”

Settimana di grandi risultati per gli italiani, che sfiorano il successo sia sull’European Tour che sul Challenge Tour. In Irlanda, al Dubai Duty Free Irish Open, Francesco Laporta chiude quarto dopo uno splendido torneo. Il risultato poteva essere ancora migliore se non ci fosse stato un doppio bogey alla buca 18 dell’ultimo round, che gli costa l’accesso all’Open Championship. L’azzurro, grazie a sei birdie consecutivi dalla 5/a alla 10/a buca, è rimasto in corsa per il titolo fino all’ultimo respiro. Sul Challenge Tour, invece, grande prova di Lorenzo Scalise. Il classe 1995 si piazza 2/o dopo un torneo in crescendo, nel quale è riuscito a firmare il miglior giro della sua carriera nel “moving day” con un round bogey free da dieci birdie.

EUROPEAN TOUR, LAPORTA A UN PASSO DAL TRIONFO – Il Dubai Duty Free Irish Open 2021 torna al Mount Juliet Estate. L’ultima volta, nel 1995, vinse lo scozzese Sam Torrance. Quest’anno, ad imporsi sul percorso co-progettato da Jack Nicklaus e Ron Kirby, è Lucas Herbert con 269 (64 67 70 68, -19) colpi davanti allo svedese Rikard Karlberg, autore di uno score da 272 (-16) e allo statunitense Johannes Veerman, terzo con 273 (-15). Impresa quasi sfiorata da Francesco Laporta, che si è portato in prima posizione durante l’ultimo round grazie a sei birdie consecutivi tra la 5/a e la 10/a buca. L’azzurro, però, si deve accontentare di un quarto posto dopo un doppio bogey alla 18/a buca e chiude con 274 (69 68 69 68, -14) colpi.

Niente Open Championship per Laporta – Un risultato dal sapore agrodolce, perché il risultato raggiunto non permette a Laporta di strappare il pass per l’Open Championship. Solo i migliori tre classificati del torneo sono riusciti a guadagnare un posto per giocare il quarto e ultimo Major maschile del 2021 in programma dal 15 al 18 luglio a Sandwich, nel Kent (Inghilterra).

Herbert, secondo successo sull’Eurotour – Grazie a questa vittoria, Lucas Herbert conquista il secondo trionfo sull’European Tour in carriera e un premio da 484.990 euro su un montepremi complessivo di 3.000.000 euro. L’australiano succede nell’albo d’oro allo statunitense John Catlin, vincitore nel 2020.

Oltre a Francesco Laporta, erano altri cinque gli italiani che hanno preso il via al Dubai Duty Free Irish Open 2021, ma nessuno è riuscito a superare il taglio: Edoardo Molinari (69 74) e Nino Bertasio (74 68) chiudono 70/i con 142. 98/o Renato Paratore con 144 (71 73, Par). Lorenzo Gagli è 135/o con 148 (74 74, +4), Andrea Pavan 153/o con 156 (78 78, +12)

CHALLENGE TOUR, SCALISE SUPER – Per la seconda volta nel 2021 il Challenge Tour torna in Repubblica Ceca. Dopo aver ospitato il D+D Real Czech Challenge, è il momento del Kaskada Golf Challenge. A trionfare è Marcel Schneider con 268 (65 65 71 67, -16) colpi davanti a uno strepitoso Lorenzo Scalise (72 68 61 68, -15), secondo con lo score di 269 insieme al neozelandese Josh Geary e all’australiano Dimitrios Papadatos. Grandissima prestazione dell’azzurro, che conferma di essere in una forma straordinaria anche nell’ultimo round dopo aver chiuso il “moving day” con il miglior giro della sua carriera da professionista (-10 con 10 birdie).

Schneider torna alla vittoria dopo tre anni – Per Marcel Schneider è il ritorno al successo sul Challenge Tour dopo la vittoria allo Swiss Challenge di tre anni fa. Grazie ad un round finale da 67 colpi (-4), è riuscito a portare a casa il montepremi di 32.000 euro su un totale di 200.000 euro. Il tedesco succede a Antoine Rozner, vincitore nel 2019 quando il torneo si chiamava Prague Golf Challenge.

Gli altri italiani in gara erano sette, ma nessuno di questi è riuscito a superare il taglio. Enrico Di Nitto con 141 (70 71, -1) è 62/o. 74/i Federico Maccario (72 70) e Luca Cianchetti (68 74) con 142 colpi (Par). In 119/a piazza Michele Ortolani con 146 (75 71, +4), 125/o Aron Zemmer con 147 (73 74, +5), Giulio Castagnara 142/o con lo score di 152 (77 75, +10) ed Edoardo Raffaele Lipparelli 146/o con 154 (75 79, +12) colpi.

Com. Stam.