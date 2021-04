La stagione parte dal Sudafrica con quattro italiani Migliozzi, Bertasio, E.Molinari, Pavan, Laporta e Gagli impegnati a Las Palmas sul massimo circuito continentale A Modimolle in campo Zemmer, Lipparelli, Di Nitto e Maccario. Ritchie difende il titolo

Il Gran Canaria Lopesan Open, prima di tre tappe consecutive dell’European Tour alle isole Canarie con sei azzurri in gara a Las Palmas (Spagna). E poi il Limpopo Championship, evento d’apertura del Challenge Tour 2021 – in collaborazione col Sunshine Tour – in programma sempre dal 22 al 25 aprile a Modimolle, in Sudafrica, con quattro giocatori italiani.

Dal massimo al secondo circuito continentale. Dalla Spagna al Sudafrica, settimana importante per i golfisti italiani.

EUROTOUR, GRAN CANARIA LOPESAN OPEN CON 6 AZZURRI – Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Francesco Laporta e Lorenzo Gagli. Questi i sei azzurri impegnati a Las Palmas, sul percorso del Meloneras Golf, nella prima tappa alle isole Canarie che precede il Tenerife Open e il Tenerife Championship. Ritornano in campo il vicentino Migliozzi e Laporta, 30enne di Castellana Grotte (Bari), entrambi assenti ad Atzenbrugg (vicino Vienna) per l’Austrian Open. Con loro rientra pure Andrea Pavan, la cui ultima apparizione sull’European Tour risale a febbraio (Saudi International). Per il capitolino (che vive però negli Stati Uniti) si tratta di un nuovo inizio dopo l’infortunio al polso che lo aveva costretto a ritirarsi anzitempo dall’Abu Dhabi HSBC Championship e dall’Omega Dubai Desert Classic – primi appuntamenti stagionali – e a stringere i denti nel Saudi International.

Discorso diverso per Gagli, Bertasio ed Edoardo Molinari. Il fiorentino Gagli è reduce dal 15/o posto all’Austrian Open (secondo miglior azzurro dietro a Renato Paratore, 12/o e assente nel primo evento alle Canarie). Mentre il bresciano Bertasio è chiamato a riscattare l’uscita al taglio in Austria arrivata dopo tre piazzamenti consecutivi nella Top 20. Cerca la svolta pure il torinese Edoardo Molinari per interrompere un inizio di stagione complicato in termini di risultati.

Spagnoli favoriti – Da Rafa Cabrera Bello (che giocherà in casa, essendo nato a Las Palmas) a Jorge Campillo, da Adrian Otaegui ad Adri Arnaus, da Nacho Elvira a Sebastian Garcia Rodriguez (cugino del campione Sergio). I tanti giocatori spagnoli nel field partiranno con i favori del pronostico. Ma vantano chance per il titolo anche tre vincitori stagionali: il sudafricano Justin Harding, il francese Antoine Rozner e l’americano John Catlin (reduce dal successo all’Austrian Open). Occasione pure per l’inglese Eddie Pepperell e un altro statunitense, Kurt Kitayama. Nel field, tra gli altri, ci sono poi il britannico Ross McGowan, campione del 77° Open d’Italia, e il tedesco Maximilian Kieffer (battuto al play-off da Catlin in Austria).

Il Gran Canaria Lopesan Open metterà in palio un montepremi di 1.500.000 euro.

Il torneo in diretta su GOLFTV ed Eurosport 2 – Il Gran Canaria Lopesan Open verrà trasmesso in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2. Prima giornata: giovedì 22 aprile dalle ore 15:00 alle ore 20:00 su GOLFTV. E dalle ore 16:00 alle ore 20:00 su Eurosport 2.

LA STAGIONE DEL CHALLENGE TOUR PARTE DAL SUDAFRICA – Il viaggio del Challenge Tour 2021 verso Maiorca (Spagna), dove a novembre (4-7) andrà in scena il Grand Final, parte dal Sudafrica. Come nel 2020 – quando a imporsi in casa fu Juan Carlo Ritchie, 27enne di Standerton – la prima gara sarà il Limpopo Championship.

L’Italia cala il poker – Saranno 4 gli azzurri protagonisti a Modimolle: Aron Zemmer (che la settimana scorsa è uscito al taglio nell’Austrian Open sull’Eurotour), Edoardo Raffaele Lipparelli (numero 1 dell’Alps Tour nel 2019), Enrico Di Nitto (ottima la sua stagione nel 2019 con otto Top 10 e un successo al Nazionale Open sull’Alps Tour, nel 2020 sui tornei ha inciso notevolmente l’emergenza sanitaria) e Federico Maccario (tra le sorprese del 77° Open d’Italia e anche per lui una vittoria sull’Alps Tour 2019 nel Grand Final).

Il field – All’Euphoria GC i giocatori sudafricani inseguono ancora una volta la gloria in casa. Non solo Ritchie, campione in carica, ma anche Daniel Van Tonder (una vittoria sull’European Tour 2021 nel Kenya Savannah Classic), Jaco Prinsloo (già due volte a segno sul Sunshine Tour 2021), Wilco Nienaber e Brandon Stone. Questi alcuni dai favoriti al titolo. Nel field c’è poi Il tedesco Hurly Long (vincitore nell’ottobre 2020 dell’Italian Challenge ENEOS Motor Oil al Golf Club Castelconturbia di Agrate Conturbia, in Piemonte). In gara pure Hennie Otto, vincitore dell’Open d’Italia nel 2008 e nel 2014. Il torneo metterà in palio un montepremi complessivo di 3.000.000 di rand.

14 tappe consecutive, da Modimolle a Fubine Monferrato con l’Italian Challenge – Come nel caso dell’Eurotour (in Spagna), il Challenge Tour giocherà tre tappe consecutive in Sudafrica che faranno parte pure del Sunshine Tour. Dopo il Limpopo Championship ci saranno il Bain’s Whisky Cape Town Open e il Dimension Data Pro-Am. Poi il Challenge Tour passerà in Svezia (due eventi di seguito), in Irlanda, in Repubblica Ceca, in Spagna (due eventi consecutivi) e in Francia. Salvo poi tornare in Repubblica Ceca e in Francia prima di andare in Austria e arrivare in Italia dove, dal 22 al 25 luglio al Golf Club Margara di Fubine Monferrato (Alessandria) si giocherà l’Italian Challenge. Quindi ci sarà uno stop (nel periodo delle Olimpiadi) prima di ripartire dalla Finlandia.

In palio anche 20 “carte” per l’European Tour 2022 – I primi 20 della “Road to Mallorca” – l’ordine di merito del Challenge Tour – alla fine della stagione avranno la “carta” per giocare sull’European Tour nel 2022.

Com. Stam.