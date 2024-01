European Weightlifting Championships I 9 Azzurri per l’Europeo di Sofia Penultima tappa prima dei Giochi Olimpici di Parigi, 3 Azzurre a caccia del pass

Diramati i nomi della squadra azzurra che parteciperà ai Campionati Europei di Pesistica Olimpica che si svolgeranno a Sofia, in Bulgaria, dal 12 al 20 febbraio prossimi.

Il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu, che per l’occasione sarà supportato dai tecnici Pietro Roca, Luigi Grando, Matteo Orecchini, Alessandro Spinelli, ha scelto 9 atleti, 6 dei quali sono in corsa per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; si tratta di Giulia Imperio, Lucrezia Magistris, Giulia Miserendino, Sergio Massidda, Mirko Zanni e Nino Pizzolato, chiamati a fare del loro meglio per centrare la qualificazione.

Gli Europei rappresentano infatti la penultima occasione per entrare nella top ten della lista olimpica e conquistare il pass: resta poi la World Cup di Phuket (THA) gara obbligatoria in ogni caso per poter prendere parte ai Giochi, ma dove l’augurio è di poter partecipare con la qualificazione in tasca.

Giulia Imperio, impegnata nella categoria 49 kg, è attualmente 12° con 185 kg e dovrà migliorarsi di almeno 6 kg per entrare nella top ten; Celine Delia, nella categoria 55 kg (non olimpica) affronta il suo primo europeo senior; Lucrezia Magistris dovrà incrementare i suoi 217 kg di almeno 5 kg per cercare di scalare la classifica nella categoria 59 kg, dove ora è 12°; Giulia Miserendino, attualmente al 13° posto nella categoria 71 kg dove, partendo dai suoi 233 kg, dovrà tentare di superare i 241 kg che al momento necessitano per entrare nella lista olimpica. Esordio ‘tra i grandi’ per Genna Romida Toko Kegne, che sarà in gara nella (non olimpica) categoria 76 kg.

Sergio Massidda, già secondo nella ranking list nella categoria 61 kg, gareggerà insolitamente nella 67 kg (non olimpica) per evitare di sottoporre il suo corpo allo sforzo del calo peso; Mirko Zanni, in gara nella categoria 73 kg, dovrà cercare di conservare la sua attuale 9° posizione con 335 kg all’attivo da Yerevan, per non essere raggiunto dai tanti avversari vicinissimi a lui; Oscar Reyes Martinez, campione europeo e del mondo in carica nella categoria 81 kg, è chiamato a confermare il titolo anche sulla pedana bulgara; Nino Pizzolato, entrato nel ranking olimpica nella categoria 89 kg con i 380 kg sollevati a Doha, dovrà consolidare la sua posizione.

Gli Azzurri partiranno sabato 10 febbraio da Roma, dove faranno rientro il 18 febbraio.

