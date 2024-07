Europei Ciclismo Pista JRS/U23 – medaglie per Bortolami, Pegolo e Venturelli

Rispettivamente un argento e un bronzo per i due juniores nelle corse a punti. Bronzo anche per Federica nell’Omnium Under 23. Buon quarto posto di Matilde Centi nel Keirin

COTTBUS – Quinto giorno di gare sul velodromo di Cottbus per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23. Miglior risultato per la spedizione azzurra l’argento di Julian Bortolami nella corsa a punti juniores. Per il 17enne nato in Belgio una gara di grande sostanza con il suo spunto in quasi tutti gli sprint tranne, purtroppo, quello finale, decisivo per l’assegnazione del titolo all’austriaco Fugger.

Nelle due prove Omnium per gli U23 ottima prestazione per Federica Venturelli, al primo anno nella categoria e già in grado di salire sul podio. La lombarda è medaglia di bronzo alle spalle della polacca Wankiewicz (126 punti) e della belga Vanhove (118) con 107 punti e una bella rimonta nella seconda parte della prova conclusiva.

Bronzo anche per Chantal Pegolo, già a medaglia in questa rassegna nello scratch. Oggi ha chiuso a 43 punti la sua prova, alle spalle dell’irlandese Benezet Minns e dell’olandese Van Tongeren. Meno fortunata la prova di Nicolò Galli nell’Omnium maschile. Dopo un’ottima partenza, con il secondo posto nello scratch della mattina, l’azzurro si perde nella tempo race (13°) e nell’eliminazione (8)°, approdando alla corsa a punti finale in sesta posizione. Posizione che peggiora nella prova finale non raccogliendo punti e scivolando così in decima posizione.

FOTO FCI

Le altre gare della giornata

KEIRIN DONNE JUNIORES – Vince la britannica Rand, davanti alla tedesca Kunib e alla lituana Valiukeviciute. Quarta Matilde Centi; ottava Siria Trevisan.

KEIRIN DONNE U23 – Vince la tedesca Schneider, davanti alla britannica Moir. Nona Sara Fiorin, 11° Beatrice Bertolini.

KEIRIN UOMINI U23 – Vittoria del tedesco Spiegel davanti al britannico Norris. Settimo posto di Mattia Predomo e nono di Stefano Minuta.

LE MEDAGLIE DELL’ITALIA

ORO – Inseguimento U23: Federica Venturelli

ORO – Team Sprint Uomini U23: Stefano Minuta, Daniele Napolitano, Mattia Predomo

ORO – Inseguimento a squadre Juniores: Davide Stella, Christian Fantini, Ares Costa, Alessio Magagnotti e Eros Sporzon

ORO – Inseguimento a squadre Under 23: Renato Favero, Luca Giaimi, Manlio Moro, Niccolò Galli e Samuel Quaranta

ORO – Eliminazione Under 23 – Anita Baima

ARGENTO – Scratch Juniores: Chantal Pegolo

ARGENTO – Inseguimento U23: Manlio Moro

ARGENTO – Scratch Juniores: Davide Stella

ARGENTO – Inseguimento Individuale Juniores – Jacopo Sasso

ARGENTO – Omnium Juniores – Linda Sanarini

ARGENTO – Corsa a punti juniores: Julian Bortolami

BRONZO – Inseguimento a squadre donne juniores: Asia Sgavarato, Virginia Iaccarino, Linda Sanarini e Silvia Milesi

BRONZO – Team Sprint donne juniores: Erja Giulia Bianchi, Siria Trevisan e Matilde Cenci

BRONZO – Inseguimento a squadre Under 23: Sara Fiorin, Francesca Pellegrini, Federica Venturelli e Vittoria Grassi

BRONZO – Corsa a punti juniores: Chantal Pegolo

BRONZO – Omnium Under 23: Federica Venturelli

Com. Stam. + foto FCI