Europei Ciclocross – Italia Campione d’Europa nella staffetta

Europei Ciclocross – staffetta azzurra Campione d’Europa centesima medaglia della stagione per le nazionali di ciclismo

Impresa di Federico Ceolin, Mattia Agostinacchio, Lucia Bramati, Giorgia Pellizotti, Francesca Baroni e Filippo Agostinacchio che superano i favoriti Francesi di 11″ e portano in tripla cifra il medagliere azzurro 2024

PONTEVEDRA (SPA) – Il Team Relay del ciclocross si è laureato campione d’Europa a Pontevedra (Spagna) davanti alla Francia e ai padroni di casa. Il sestetto azzurro, composto da Federico Ceolin (Elite), Mattia Agostinacchio (Junior), Lucia Bramati (U23), Giorgia Pellizotti (Junior), Francesca Baroni (Elite) e Filippo Agostinacchio (U23) ha vinto con il tempo di 40’50”, con 11″ di vantaggio sui transalpini.

Partenza sparata per gli azzurri che passano in testa ai primi due cambi. Lucia Bramati cede una posizione alla Gery, ma la Pellizotti rimette subito le cose a posto. Resiste, nel duello con i transalpini, Francesca Baroni, che passa il testimone in seconda posizione, a 3” dalla Francia. Agostinacchio chiude subito sull’élite Lelandais e lo stacca di 11”, regalando all’Italia la 100^ medaglia di questa stagione tra Europei, Mondiali e Olimpiadi.

Soddisfatto il CT Daniele Pontoni, che termina la prova completamente afono: “Grande prova di tutti i ragazzi, che sono stati protagonisti dall’inizio alla fine, riuscendo a realizzare un’ottima prestazione, senza commettere errori. Si tratta di una vittoria storica in questa specialità e siamo particolarmente contenti di aver regalato la 100° medaglia di questo 2024 al nostro movimento. Credo che abbia un valore il fatto che questa sia arrivata in una prova di gruppo, a dimostrazione dell’attaccamento alla maglia da parte di tutti. Un gruppo che è forte non solo degli atleti, ma di meccanici, massaggiatori e tutti coloro che svolgono un lavoro oscuro ma preziosissimo.

In ultimo il nostro ringraziamento va a tutta la Federazione, dal presidente Dagnoni al team manager Amadio, e al settore fuoristrada, con il presidente Ghirotto e il referente in Consiglio Masini, che ci hanno messo nelle condizioni migliori per poter operare.”