Europei Ciclocross – l’Italia punta in alto a Middelkerke

Middelkerke si prepara a ospitare gli Europei di ciclocross 2025, in programma sabato 8 e domenica 9 novembre. La località belga sarà teatro di una delle rassegne più affollate di sempre: 283 atleti in rappresentanza di 25 nazioni si confronteranno su un tracciato tecnico e sabbioso, tra i più impegnativi del calendario.

Il programma prevede sei prove valide per l’assegnazione dei titoli continentali. L’apertura, sabato 8 novembre, sarà affidata alle Junior Donne (ore 11), seguite dagli Under 23 Uomini (ore 13), dove sarà al via anche Mattia Agostinacchio, campione del mondo juniores in carica e protagonista di una stagione in continua crescita.

“Vincere il Mondiale è stata un’emozione enorme — racconta Agostinacchio —. Non era solo un obiettivo, ma un sogno che coltivavo fin da bambino. Quel successo ha ripagato tutti i sacrifici e gli sforzi fatti nel tempo. È stato ancora più bello perché ho potuto condividerlo con i miei compagni di Nazionale, grazie anche all’argento conquistato nel Team Relay. A volte, ripensandoci, faccio ancora fatica a crederci: è una sensazione che mi dà forza e motivazione, soprattutto nei momenti difficili. Tra poco ci sarà l’Europeo di Middelkerke, in Belgio. Il percorso si annuncia impegnativo, con lunghi tratti di sabbia dove sarà fondamentale limitare gli errori. Essendo al mio primo anno nella categoria Under 23 non mi pongo obiettivi precisi, ma voglio dare tutto e confermare le buone sensazioni avute finora nelle gare internazionali. So che la Nazionale ci metterà nelle migliori condizioni per esprimerci al massimo”.

A chiudere la prima giornata sarà la gara Elite Donne (ore 15), che vedrà al via anche l’azzurra Sara Carasola, attesa al confronto con le migliori specialiste europee. Domenica 9 novembre si ripartirà con gli Junior Uomini (ore 11) e le Under 23 Donne (ore 13). Gran finale alle 15 con la prova Elite Uomini, dove i riflettori saranno puntati sul belga Thibau Nys, campione europeo in carica. Tra i principali avversari anche il connazionale Michael Vanthourenhout, in un duello che potrebbe restare tutto “in casa”. L’Italia sarà rappresentata da Filippo Fontana e Federico Ceolin, pronti a misurarsi con i protagonisti più quotati del panorama continentale.

Programma Europei Ciclocross 2025 – Middelkerke (Belgio)

Sabato 8 novembre

11.00 – Junior Donne

13.00 – Under 23 Uomini

15.00 – Elite Donne

Domenica 9 novembre

11.00 – Junior Uomini

13.00 – Under 23 Donne

15.00 – Elite Uomini

I convocati:

AGOSTINACCHIO MATTIA – EF Education – EasyPost

AZZETTI NICOLE – Ale Colnago Team ASD

BIANCHI ELISA – Ale Colnago Team ASD

BORELLO CARLOTTA – Team Cingolani-Specialized

CASASOLA SARA – Crelan-Corendon

CEOLIN FEDERICO – FAS Airport Services Guerciotti

CINGOLANI TOMMASO – Team Cingolani-Specialized

FERRI ELISA – FAS Airport Services Guerciotti

FONTANA FILIPPO – CS Carabinieri – Cicli Olympia

GRIGOLINI FILIPPO – Team Cingolani-Specialized

PELLIZOTTI GIORGIA – FAS Airport Services Guerciotti

PEZZO ROSOLA PATRIK – FAS Airport Services Guerciotti

RIGHETTO NICOLE – FAS Airport Services Guerciotti

VAGLIO WALTER – Cycling Cafè Racing Team

VIEZZI STEFANO – Alpecin-Deceuninck Development Team

