Sport

Europei Derny e Stayer – Arianna Fidanza torna su un podio europeo, bronzo con Dagnoni nel Derny

FOTO FCI

Nella giornata di ieri si sono svolti i Campionati Europei Derny e Stayer nella cittadina di Erfurt, in Germania. L’Italia è salita sul podio grazie al terzo posto di Arianna Fidanza, che è tornata in pista dopo diversi anni, con Christian Dagnoni pilota. La gara è stata vinta dalla coppia tedesca Reibner-Mobus.

Quarto posto per Davide Boscaro, nella prova maschile (pilota sempre Christian Dagnoni) vinta dai tedeschi Augenstein-Ertel. Assegnato anche il titolo Stayer al Viktor Filutas-Peter Baurlein. Alessio Luca Salvadeo-Christian Dagnoni hanno chiuso al nono posto.

Ad assistere alle gare anche il presidente Cordiano Dagnoni, da sempre legato a questa disciplina avendola praticata in passato anche indossando la maglia azzurra.

Com. Stam. + foto FCI

FOTO FCI

