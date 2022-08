Europei di Ciclismo – Filippo Ganna medaglia di bronzo

Il piemontese ottiene un’altra medaglia nella rassegna continentale ed ora guarda all’Australia. Per l’Italia il medagliere ora sale a 12

Fürstenfeldbruck (GER): Per il momento, nel destino di Filippo Ganna, la maglia di campione europeo non è contemplata. L’azzurro, autore comunque di un’ottima prova a oltre 53 km/h di media ottiene una medaglia di bronzo alle spalle della coppia svizzera Stefan Bissigger (27:05.96) e Stefan Kung (27:06.49) sul percorso di 24 chilometri. Uomini e donne hanno gareggiato sulla stessa distanza nei dintorni di Fürstenfeldbruck su un tracciato quasi completamente pianeggiante e in cui era necessario saper spingere il grosso rapporto.

Pippo arriva a 9″ dall’oro dopo una gara impostata con coraggio e con una partenza in vantaggio al primo intertempo. Probabilmente Bissigger è stato autore di una delle più belle prove della sua carriera. Per Ganna una medaglia non prevista, essendo subentrato per sostituire Matteo Sobrero, indisposto.

Lo stesso azzurro, subito dopo il traguardo, racconta le sue emozioni e spiega lo sviluppo della gara:

“Sono contento di me stesso, ho fatto il massimo. Tenete presente che non salivo su una bici da crono dal Tour de France. Ora sono tornato in gara e cercherò di fare del mio meglio in vista del mondiale”. Sul fatto di essere subentrato in corsa: “Sicuramente a livello di testa le motivazioni sono diverse, però appena ho saputo di dover correre ho cercato di fare tutto al meglio: studiare il percorso e trovare la giusta concentrazione. I valori davano dei riscontri in linea con le aspettative, mancava un pizzico di velocità e sentivo che non riuscivo ad andare come volevo durante la mia prova”.

I programmi a breve: “Ora penso a recuperare, sarò poi in Germania e a seguire in altura prima dell’Australia dove c’è in palio il titolo Mondiale”.

Da notare, che lo scorso anno a Trento Ganna fu secondo dietro a Kung, ma seppe poi rifarsi in Belgio con la maglia iridata.

Il piemontese parla anche della sua rinuncia al record dell’ora. “Non sapevo come sarei uscito dal Tour, e difatti ero piuttosto stanco. Quindi è stato meglio così, rinunciare”.

Amareggiato l’altro azzurro in gara, Mattia Cattaneo che nelle prova contro il tempo aveva sempre fornito ottime prestazioni: “Sono deluso – racconta il bergamasco – e mi aspettavo di più da me stesso. Credevo di avere una condizione migliore dopo il Tour”.

Soddisfatti Marco Velo e Roberto Amadio. “Considerando che questa non era una prova prevista, Pippo ha ottenuto un grande risultato. Teniamo presente che i primi 2 hanno preparato in modo specifico l’appuntamento”.

MEDAGLIERE: Con quella odierna l’Italia sale a 12 medaglie, dopo le 11 della pista (3 ori, 5 argenti e 4 bronzi).

DONNE CRONO: La svizzera Marle Reusser, campionessa europea in carica, si conferma a Monaco 2022 ed è campionessa continentale. La 30enne atleta del team SD Worx ha coperto i 24chilometri di corsa in 30’59”. Sul secondo gradino del podio è salita la campionessa del mondo Ellen van Dijk che ha pagato 6 secondi alla vincitrice; medaglia di bronzo per l’altra atleta dei Paesi Bassi Riejanne Markus (31′:27″).

Le azzurre: Al femminile Alessia Vigilia è la migliore delle italiane, 14^ (33:23.32), con un distacco di +2:24.00 alla Reusser. Arianna Fidanza ha terminato 21esima.

Non è stata una grande giornata per le ragazze. Ci si aspettava qualcosa in più da Fidanza che ha detto di essere partita bene e poi calata. “Forse il grande lavoro ancora nelle gambe per aver corso una gara a tappe la scorsa settimana, unita ad una caduta. Ora mi metterò a disposizione delle mie compagne per la gara di domenica”.

Alessia Vigilia: “La crono è una specialità che ho sempre curato, anche se negli ultimi anni meno. Credo questa sia stata una buona occasione per riprendere ad alto livello”.

DONNE Strada: Ora, oltre alla Mtb, tocca alle ragazze di Paolo Sangalli che proprio oggi sono giunte a Fürstenfeldbruck. Domani è prevista un’uscita sul percorso e poi si deciderà la strategia di corsa.

ORDINE D’ARRIVO

1 SUI BISSEGGER Stefan 27:05.96 +0.00

2 SUI KÜNG Stefan 27:06.49 +1.00

3 ITA GANNA Filippo 27:14.00 +9.00

4 DEN BJERG Mikkel 27:32.63 +27.00

5 POL BODNAR Maciej 27:42.81 +37.00

6 IRL HEALY Ben 28:01.56 +56.00

7 FRA VAUQUELIN Kévin 28:17.61 +1:12.00

8 DEN HULGAARD Morten 28:18.47 +1:13.00

9 NED VAN EMDEN Jos 28:27.19 +1:22.00

10 EST KANGERT Tanel 28:31.33 +1:26.00

11 SWE AHLSSON Jacob 28:39.53 +1:34.00

12 BEL HERREGODTS Rune 28:43.80 +1:38.00

13 SLO TRATNIK Jan 28:46.20 +1:41.00

14 ITA CATTANEO Mattia 28:47.40 +1:42.00

DONNE:

ORDINE D’ARRIVO

1 SUI REUSSER Marlen 30:59.90 +0.00

2 NED VAN DIJK Ellen 31:05.67 +6.00

3 NED MARKUS Riejanne 31:27.78 +28.00

4 FRA CORDON RAGOT Audrey 31:53.31 +54.00

5 AUT KIESENHOFER Anna 32:00.87 +1:01.00

6 FRA LABOUS Juliette 32:01.10 +1:02.00

7 BEL VAN DE VELDE Julie 32:30.76 +1:31.00

8 AUT SCHWEINBERGER Christina 32:32.76 +1:33.00

9 SUI HARTMANN Elena 32:37.85 +1:38.00

10 POL SKALNIAK – SOJKA Agnieszka 32:50.71 +1:51.00

14 ITA VIGILIA Alessia 33:23.32 +2:24.00

21 ITA FIDANZA Arianna33:54.93 +2:55.00

