Europei Pattinaggio Corsa. A L’Aquila gli Azzurri sul tetto d’Europa

Aracu: Orgoglioso dei risultati della Nazionale nell'anno del Centenario federale

Una spettacolare Maratona chiude i Campionati Europei di Pattinaggio Corsa 2022 dell’Aquila. 164 gli atleti partecipanti, divisi in due gare differenti, riservate agli uomini e alle donne, con le categorie Junior e Senior a contendersi le medaglie nella stessa prova. Le due 42 km andate in scena sul percorso cittadino di viale Corrado IV hanno regalato emozioni uniche ai tanti spettatori presenti, grazie ad un livello della competizione altissimo. Allo start i più forti interpreti della disciplina, pluricampioni nazionali, europei e mondiali. Nessun titolo per i colori azzurri nella giornata conclusiva, che ha visto la squadra transalpina portare a casa tre medaglie, tra le quali spicca l’oro di Martin Ferrie nella prova maschile. Sul gradino più alto del podio, nella gara femminile, a sorpresa sale l’olandese Lianne Van Loon.

Il Medagliere finale dei Campionati, dopo le 6 giornate di gare che hanno assegnato i titoli continentali per le prove Pista (4-6 settembre), Strada (8-9 settembre) e per la Maratona di oggi, premia la nostra Nazionale che con 25 ori domina la scena europea. Per gli Azzurri sono 11 le medaglie d’argento e 14 quelle di bronzo, per un bottino finale che recita 50 complessive.

Abruzzesi in evidenza, con la pascarese Asja Varani del team Patt. Rolling Bosica che si aggiudica 4 titoli continentali della categoria senior, nelle prove pista della 200 m, 500 m e 3000 m americana e la 100 m nelle gare strada. Sono due i bronzi nella categoria Junior Pista per il pattinatore di Martinsicuro, Leonardo De Angelis, nella 500 m e nella 3000 m americana.

“Sono orgoglioso dei risultati ottenuti dalla nostra Nazionale – ha detto il presidente FISR e World Skate, Sabatino Aracu – Vittorie che hanno una importanza rilevante perché arrivano proprio nell’anno del centenario della Federazione. Da presidente e da abruzzese per me la soddisfazione è doppia, perché queste fantastiche medaglie le conquistiamo proprio nella mia regione, a l’Aquila, con un grandissimo lavoro di tutto il team azzurro”.

Proprio il gruppo e il lavoro di squadra sono state le chiavi che hanno portato i nostri atleti ad imporsi in gran parte delle prove su pista e su strada, con i velocisti in evidenza e con diverse sorprese positive anche nelle gare lunghe, grazie ai nostri fondisti. “Nonostante le diverse difficoltà che avevano compromesso il nostro percorso di avvicinamento ai Campionati Europei – ha detto il CT azzurro Massimiliano Presti – devo dire che è andata bene. Abbiamo portato a casa incredibili medaglie e vittorie. La gioia è tanta perché i nostri ragazzi, che seguo da anni, sono stati sempre disponibili durante le gare e hanno dato tutto, lavorando in maniera ottimale anche nei mesi precedenti a questi campionati. Con loro abbiamo sognato, interpretando delle gare che hanno donato al gruppo tantissime emozioni. L’emotività è un fattore determinante – ha sottolineato Presti – saper toccare le corde giuste è fondamentale”.

La gara odierna ha rappresentato il giusto epilogo dei Campionati Europei che in Abruzzo hanno messo in luce talenti che domineranno la scena della Corsa nei prossimi anni, anche in vista degli imminenti World Skate Games argentini, in programma tra ottobre e novembre a Buenos Aires e San Juan. Nella prova femminile Junior e Senior, l’oro va a Lianne Von Loon (NE). Argento per Marie Dupy (FR). Si aggiudica la medaglia di bronzoMarine Lefeuvere (FR). Nella finale maschile Junior e Senior è il francese Martin Ferrie a conquistare l’oro. Argento per il campione olimpico, Bart Swings. Bronzo al tedesco, Felix Rijhnen.

EUROPEAN INLINE SPEED SKATING CHAMPIONSHIP – 2022 – L’Aquila

Medaglie Italiane GARE PISTA – 4/5/6 settembre



PIERGIGLI ALESSIO – Argento – 200 M DUAL SENIOR MEN

MARSILI DUCCIO – Oro – 500 M SENIOR MEN

BRAMANTE GIUSEPPE – Bronzo – 1000 M SENIOR MEN

MARSILI DUCCIO – MAIORCA VINCENZO – BRAMANTE GIUSEPPE – Bronzo – 3000 m Americana SENIOR MEN

VARANI ASJA – Oro – 200 M DUAL SENOIR LADIES

VARANI ASJA -Oro – 500 M SENOIR LADIES

LUCIANI VERONICA – Oro – 1000 M SENOIR LADIES

VARANI ASJA – LUCIANI VERONICA – WOLLAWAY L. SOPHIE – GATTI MELISSA Oro-3000 m Am. Senior Ladies

CEOLA RICCARDO- Oro – 200 M DUAL JUNIOR MEN

CEOLA RICCARDO- Argento – 500 M JUNIOR MEN

DE ANGELIS LEONARDO – Bronzo – 500 M JUNIOR MEN

GHIOTTO MANUEL – Oro – 1000 M JUNIOR MEN

LA ROSA LEOPOLDO – Oro – 10000 M POINTS/ELIMIN. JUNIOR MEN

LA ROSA LEOPOLDO – Bronzo – 10000 M POINTS JUNIOR MEN

LA ROSA LEOPOLDO – DE ANGELIS LEONARDO – CEOLA RICCARDO – Bronzo- 3000 m Amer. Junior Men

CARRER ILARIA – Oro – 200 M DUAL JUNIOR LADIES

CARRER ILARIA – Argento – 500 M JUNIOR LADIES

SORCIONOVO ALICE- Oro – 500 M JUNIOR LADIES

PRESTI GIULIA- Oro – 10000 M POINTS/ELIMIN. JUNIOR LADIES

MONTICO SIRIA – Bronzo – 10000 M POINTS/ELIMIN. JUNIOR LADIES

PRESTI GIULIA- Oro – 10000 M ELIMINATION JUNIOR LADIES

MARLETTI ALICE- Bronzo – 10000 M ELIMINATION JUNIOR LADIES

PRESTI GIULIA – CARRER ILARIA – BEGGIATO CAMILLA – Oro – 3000 m Americana JUNIOR LADIES

SCASSELLATI CRISTIAN – Oro – 200 M DUAL YOUTH MEN

MANNAI ALESSIO- Bronzo – 200 M DUAL YOUTH MEN

PUSIOL ALESSANDRO – Oro – 500 M YOUTH MEN

BOSSI LEONARDO- Oro – 1000 M YOUTH MEN

FALCO CAROLA- Argento – 200 M DUAL YOUTH LADIES

CHIUMIENTO SOFIA PAOLA – Bronzo – 200 M DUAL YOUTH LADIES

DE GIANNI RITA – Bronzo – 500 M YOUTH LADIES

FOLLI ELISA – Bronzo – 5000 M ELIMINATION YOUTH LADIES

Medaglie Italiane GARE STRADA – 8/9 settembre

MARSILI DUCCIO – Argento – 1 LAP SPRINT SENIOR MEN

VARANI ASJA – Oro – 100 M SENIOR LADIES

CEOLA RICCARDO – Oro – 100 M JUNIOR MEN

CEOLA RICCARDO – Bronzo – 1 LAP SPRINT JUNIOR MEN

LA ROSA LEOPOLDO– Argento – 10000 M POINTS JUNIOR MEN

LA ROSA LEOPOLDO – Bronzo – 15000 M ELIMINATION JUNIOR MEN

SORCIONOVO ALICE – Oro – 100 M JUNIOR LADIES

CARRER ILARIA – Argento – 100 M JUNIOR LADIES

CARRER ILARIA – Argento – 1 LAP SPRINT JUNIOR LADIES

MARLETTI ALICE- Oro – 10000 M POINTS JUNIOR LADIES

PRESTI GIULIA – Argento – 10000 M POINTS JUNIOR LADIES

MARLETTI ALICE – Oro – 15000 M ELIMINATION JUNIOR LADIES

MANNAI ALESSIO – Oro – 100 M YOUTH MEN

PUSIOL ALESSANDRO- Argento – 100 M YOUTH MEN

BOSSI LEONARDO – Oro – 8000 M ELIMINATION YOUTH MEN

NEGRI ASJA – Oro – 100 M YOUTH LADIES

CHIUMIENTO SOFIA PAOLA- Argento – 100 M YOUTH LADIES

NEGRI ASJA – Oro – 1 LAP SPRINT YOUTH LADIES

DE GIANNI RITA- Bronzo – 1 LAP SPRINT YOUTH LADIES F

Tutti i risultati : https://www.fisr.it/corsa/risultati.html

Il Medagliere: https://www.europeanws2022.it/news/

