Europei Pattinaggio Corsa. Primi titoli continentali per l’Italia a Gross Gerau

In Germania è d’oro la staffetta azzurra. Junior in evidenza con i migliori talenti della disciplina Da oggi spazio alle competizioni su Strada. Domenica si chiude con la Maratona

Italia in grande evidenza ai Campionati Europei di Pattinaggio Corsa Pista, Strada e Maratona di Gross Gerau. In Germania gli azzurri del CT Massimiliano Presti riescono a portare a casa medaglie e titoli che fanno ben sperare per la seconda parte della manifestazione, dedicata alle prove su strada. Europeo che si concluderà domenica 13 luglio, con la 42 Km su tracciato cittadino. Risultati che arrivano nelle categorie senior e anche anche tra i più giovani, con gli Junior sotto i riflettori continentali che si confermano, già al giro di boa, tra i migliori talenti della disciplina.

Gare su pista chiuse martedì scorso con le lunghe a punti e a eliminazione, le sprint e la spettacolare americana a squadre, dopo le prove del 6 e 7 luglio condizionate dal meteo e dalla pioggia. Nell’impianto in superficie vesmaco di Gross Gerau staffetta azzurra nuovamente sul tetto d’Europa. Duccio Marsili, Giuseppe Bramante, Vincenzo Maiorca e Daniel Niero centrano l’oro e confermano il titolo dello scorso anno. Gli italiani dominano dall’inizio, fino agli ultimi metri, la gara più emozionante della giornata finale della competizione pista, chiudendo davanti a Francia e Germania.

Senior che conquistano medaglie d’argento e di bronzo. Duccio Marsili centra la seconda piazza nella 500 m sprint e il bronzo nella 1000 sprint. Giulia Presti, al rientro dopo un anno di assenza dalle competizioni su rotelle, porta a casa un argento nella gara a punti della 5000 m. donne e il bronzo, nella 10000 a eliminazione.

Americana senior donne che incrementa il bottino tricolore alla voce bronzo, con la medaglia di squadra di Alice Sorcionovo, Melissa Gatti, Ilaria Carrer. 200 metri ad atleti contrapposti che ci vede ancora protagonisti con l’argento di Vincenzo Maiorca, nella gara vinta dallo spagnolo Sebastian Guzman. Argento e bronzo per Daniel Niero, rispettivamente nella 10000 a eliminazione e nella 5000 a punti. Asja Varani sale sul terzo gradino del podio nella 500 sprint che un anno fa, in Belgio, le aveva “regalato” il titolo continentale.

Ma sotto i riflettori sono anche i giovani talenti del pattinaggio azzurro. Nella categoria Junior arrivano bellissime conferme. Una straordinaria Sofia Paola Chiumiento sale già a quattro titoli europei, dopo tre giornate di gare. La pattinatrice della Mens Sana Siena è oro nella 200 m atleti contrapposti, oro nella 1000 m. sprint e nella 500 Sprint. La senese centra poi un titolo da condividere con le compagne Rita De Gianni e Asia Negri, nella 3000 m. americana.

Cristian Scassellati non teme la pioggia del capoluogo meridionale dell’Assia ed è il nuovo campione europeo della 200 m atleti contrapposti Junior e della 500 Sprint Junior. Giorgio Ghisio Erba, al suo primo anno da Junior, piazza subito un oro continentale nella 10000 metri a eliminazione. L’atleta romano centra poi l’argento nella 1000 sprint e il bronzo nella 5000 punti. 3000 m americana Junior uomini che non ci vede sul gradino più alto del podio solo di un soffio, preceduti dalla Germania, ma che ci permette di centrare l’argento con la staffetta composta da Guglielmo Lorenzoni, Gioele Citterio e lo stesso Ghisio Erba. Bellissimo lavoro di squadra nella 1000 m. sprint junior e grandissima gara di Adam Maiorca che si laurea campione continentale di categoria. 500 Sprint Junior donne che porta altre due splendide medaglie per gli Azzurri, l’argento di Rita De Gianni e il bronzo di Asia Negri, che colorano il podio a tinte tricolore, grazie anche all’oro della Chiumiento. Altre due medaglie d’argento per i nostri Junior: quella di Guglielmo Lorenzoni, nella 200 m. atleti contrapposti e di Agnese Dominoni, nella 5000 punti donne. Da rimarcare l’oro e il titolo Allievi della giovanissima Vittoria Andreetta nella 200 metri donne.

Soddisfazione espressa dal CT Massimiliano Presti: “Stiamo portando avanti un lavoro su più fronti con l’obiettivo di premiare il maggior numero possibile di atleti. Questo approccio sta dando risultati già dall’Europeo di Gross Gerau. In particolare vogliamo ampliare il numero di pattinatori convocati, per avere in futuro più opzioni nelle selezioni”.

Da oggi spazio alle competizioni strada fino a sabato 12. Domenica 13 luglio grande chiusura con la Maratona di 42 Km su tracciato cittadino.

Medaglie 1^ Giornata 06-07-25

Sofia Paola Chiumento – oro 200 m atleti contrapposti Junior Donne

Cristian Scassellati – oro 200 m atleti contrapposti Junior Uomini

Guglielmo Lorenzoni – argento 200 m atleti contrapposti Junior Uomini

Vittoria Andreetta – oro 200 m atleti contrapposti Allievi Donne

Vincenzo Maiorca – argento 200 m atleti contrapposti Senior uomini

Medaglie 2^ Giornata 07-07-25

Giorgio Ghisio Erba – Oro 10000 m eliminazione Junior Uomini

Marco Pieraccini – bronzo 10000 m eliminazione Junior Uomini

Giulia Presti – argento 5000m punti Senior Donne

Daniel Niero – bronzo 5000m punti Senior Uomini

Giorgia Salvemme Fossemò – argento 5000m eliminazione Allievi Donne

Medaglie 3^ giornata 08-07-25

3000 m americana Senior Uomini: Oro – Duccio Marsili/Giuseppe Bramante/Vincenzo Maiorca/Daniel Niero

Sofia Paola Chiumiento – Oro 1000 m Sprint Junior Donne

Adam Maiorca – Oro 1000 m Sprint Junior Uomini

Giorgio Ghisio Erba – argento 1000 m Sprint Junior Uomini

Christian Scassellati – oro 500 m Sprint Junior Uomini

Sofia Paola Chiumiento – oro 500 m Sprint Junior Donne

Rita De Gianni – argento 500 m Sprint Junior Donne

Asia Negri – bronzo 500 m Sprint Junior Donne

3000 m americana Junior Uomini – Argento – Giorgio Ghisio Erba/Gioele Citterio/Guglielmo Lorenzoni

3000 m americana Junior Donne – Oro – Paola Sofia Chiumiento/Rita De Gianni/Asia Negri

Duccio Marsili – bronzo 1000 m Sprint Senior Uomini

Giulia Marelli – bronzo 1000 m sprint Allievi Donne

Sara Scotto – bronzo 500 m Sprint Allievi Donne

Asja Varani -bronzo 500 m Sprint Senior Donne

Duccio Marsili – argento 500 m Sprint Senior Uomini

Giorgia Salvemme Fossemò – bronzo 5000 m punti Allievi Donne

Daniele Pennavaria – bronzo 5000 m punti Allievi Uomini

Agnese Dominoni – argento 5000 m punti Junior Donne

Giorgio Ghisio Erba – bronzo 5000 m punti Junior Uomini

Giulia Presti – bronzo 10000 m eliminazione Senior Donne

Daniel Niero – argento 10000 m eliminazione Senior Uomini

3000 m americana Senior Donne – Bronzo – Alice Sorcionovo/Melissa Gatti/Ilaria Carrer

