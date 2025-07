Europei Short Track – bronzo di Brafa tra gli juniores Domani di scena il Team Relay con Zanotti, Paccagnella, Fabbro, Berta, Corvi, Ferri

Melgaco (Portogallo) – Lo junior Federico Brafa è medaglia di bronzo nello Short Track ai campionati europei di MTB che sono iniziati ieri a Melgaco, in Portogallo e che oggi hanno assegnato le medaglie in quattro categorie.

Il campione italiano XCO, in un’arrivo in volata, ha chiuso la prova alle spalle dell’austriaco Anatol Friedl e dello spagnolo Guillermo Parrado Hortigosa: “Gara combattuta fin dalle prime battute. Sono sempre stato tra i primi. Ho un po’ di rammarico per questo terzo posto, perché nella volata a potevo fare meglio.” Azzurri protagonisti anche con il quinto posto di Pietro Cao. Elia Rial, è giunto 27°.

Tra le donne juniores, ha vinto il titolo la slovena Marusa Tereza Serkezi, davanti alla ceca Barbora Bukovska e alla svedese Elinore Nilsson. Quarta piazza, a 31” dalla vincitrice, per Giorgia Pellizotti. Nicole Azzetti è giunta 16^.

Chiara Teocchi si classifica al quinto posto nella gara Elite e U23 vinta dalla svedese Jenny Rissveds, davanti alle svizzere Nicole Koller e Linda Indergand. 15° posto per Sara Cortinovis, 25° per Lucia Bramati. 27° per Nicole Pesse.

Tra gli Elite successo dello svizzero Luca Schatti che sorprende un po’ tutti i favoriti, va in fuga e non viene più ripreso. La volata per il podio vede coinvolti una decina di corridori, tra cui il nostro Luca Braidot, che chiude al sesto posto. Simone Avondetto è 10°. Fabio Bassignana e Giulio Peruzzo sono rispettivamente 29° e 30°.

Il bilancio di questa prima giornata del tecnico Mirko Celestino: “Giornata tutto sommato positiva, con una medaglia conquistata e diversi piazzamenti che ci spingono a fare ancora meglio i prossimi giorni. Adesso guardiamo alla staffetta di domani, nella quale dobbiamo difendere il titolo conquistato lo scorso anno.”

Questi gli atleti che correranno domani il Team Relay: Zanotti, Paccagnella, Fabbro, Berta, Corvi, Ferri. “Oggi hanno provato nuovamente il percorso – ha concluso Celestino – e siamo pronti per una gara che come nazionale sentiamo particolarmente.”

Skopje (Macedonia del Nord) – Anna Bonassi (nella foto sul podio), allieva in forza alla Flandreslove Fiorenzo Magni Brescia, ha vinto la prova in linea al al Festival Olimpico della Gioventù (EYOF) in svolgimento a Skopje (Macedonia del Nord). Ha superato in una volata la belga Anna Meeusen e la britannica Melanie Rowe. Jolanda Sambi ha chiuso al 13° posto, Matilde Carretta al 19°.

Tra gli uomini la gara è stata vinta dall’austriaco Niklas Wiesmayr, davanti al francese Layann Clovis e al britannico Daniel Jett Davis. Primo degli italiani Brian Paris, giunto ottavo. Tommaso Cingolani è 36° e Riccardo Longo 52°.

Al termine delle prove in linea si sono svolte le premiazioni anche delle gare a cronometro di martedì che hanno visto Tommaso Cingolani conquistare il terzo posto tra gli uomini

Com. Stam. FCI