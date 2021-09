Amadori e Villa hanno diramato la rosa degli Azzurri impegnati rispettivamente nella prova in linea e a cronometro

Il Commissario Tecnico della Nazionale di ciclismo Under 23, Marino Amadori, ha ufficializzato i convocati per i Campionati Europei di Trento del prossimo 8-12 settembre.

Queste le considerazioni preliminari del CT: “Su questo tipo di percorso, con 10 giri in città a Trento, serve una squadra che si presti a varie soluzioni. Abbiamo quindi ragazzi forti in salita, altri più veloci e poi i finisseur. Siamo pronti ad ogni evenienza e saremo squadra”.

Gli avversari sono ben chiari perchè incontrati più volte durante la stagione: “Ci siamo confrontati in gara di livello internazionale, come il Tour de L’Avenir. Occhio soprattutto a Norvegia e Spagna. In particolare gli iberici schierano Ayuso e Romeo”.



Prima di questo impegno il CT esprime il suo ringraziamento: “Alla Federciclismo e alle società che ci hanno permesso di lavorare con gli atleti per un periodo piuttosto lungo”.

Marco Villa ha invece motivato in questo modo la scelta dei cronoman: “Baroncini è campione italiano in carica e ha interpretato delle buone cronometro anche al Giro d’Italia U23, dove ha vinto. Un atleta che va bene pure nelle prove in linea. Coati ha invece disputato delle buone prove a crono, partecipando inoltre ad alcuni allenamenti in pista a Montichiari dove ho avuto modo di apprezzarne buone doti contro il tempo e delle apprezzabili punte di velocità. Si sono preparati correndo il Tour de l’Avenir e finalizzato l’allenamento al ritiro del Sestriere con Marino Amadori e Mario Scirea, alternando allenamenti con bici da cronometro e quella per le prove in linea”.

CONVOCATI STRADA ( 11 Settembre – ore 09:00)

Filippo Baroncini – Colpack Ballan

Gabriele Benedetti – Zalf Euromobil Desirè Fior

Luca Colnaghi – UC Trevigiani Campana Imb. Geo Tex

Gianmarco Garofoli – DSM Development

Edoardo Zambanini – Zalf Euromobil Desirè Fior

Filippo Zana Bardiani CSF Faizanè

CRONOMETRO CT – MARCO VILLA (9 Settembre – ore 16:00)

Filippo Baroncini -Team Colpack Ballan

Luca Coati -Qubeka Continental

