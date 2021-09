Dal 31 agosto al 10 settembre Fossano ospita gli atleti della Nazionale Baseball di Mike Piazza. Il “Dario Bono Field”, infatti, accoglierà il raduno in preparazione all’Europeo che si disputerà dal 12 al 19 settembre sui campi di Torino, Avigliana e Settimo Torinese.

L’evento è protagonista tra una serie di iniziative del progetto ‘Road Show Baseball’, il programma di attività di carattere sociale, turistico, culturale e sportivo ideato per coinvolgere l’intero territorio piemontese in vista della manifestazione internazionale.

A fare gli onori di casa la Presidente del Baseball Club Fossano Miranda Scotto: “Siamo onorati di ospitare la Nazionale Senior, con la Federazione abbiamo un rapporto consolidato e credo che questo dipenda anche dal fatto che qui c’è un modo di lavorare sano e organizzato, grazie anche alla sinergia con l’Amministrazione locale, e che si seguono quelli che sono i veri valori dello sport.

In questa occasione – ha ricordato la Presidente – si svolgerà nella nostra città l’evento #RoadToPiemonte2021 Baseball Night a cui l’Amministrazione Comunale e la FIBS tengono molto: lunedì 6 settembre dalle 21 in Piazza Castello si celebrerà la Consegna Ufficiale delle Casacche agli atleti del Team Italy curata dal giornalista Matteo Gandini, a cui seguirà il concerto LA VOCE DELLA TERRA, ultimo progetto realizzato da Raffaella Buzzi, Luca Allievi ed Enzo Fornione con la collaborazione della Fondazione Fossano Musica”.



“Il baseball nel nostro territorio ha una grande tradizione – ha commentato l’Assessore allo Sport Donatella Rattalino – invito tutti gli appassionati, tifosi, le associazioni sportive a livello locale a partecipare alla serata dedicata alla Nazionale”. Oltre all’evento e all’amichevole, vogliamo portare al territorio dei valori e qualcosa che serva come punto di riferimento per le famiglie e per i ragazzi”.



#RoadToPiemonte2021 – Baseball Night offrirà l’occasione di vivere dall’interno l’emozione del ritiro azzurro e di conoscere i giocatori della Nazionale Italiana. L’appuntamento è in Piazza Castello

Ecco il programma di lunedì 6 settembre:

dalle ore 21: Cerimonia Ufficiale Consegna Maglie e assegnazione numeri agli atleti della Nazionale Italiana con il giornalista Matteo Gandini;

dalle 21.45: Concerto Fondazione Fossano Musica con Raffaella Buzzi, Luca Allievi ed Enzo Fornione dal progetto LA VOCE DELLA TERRA

Un concerto di musiche e poesie dedicate alla Madre Terra, un concerto per sottolineare l’importanza del nostro Creato e dei doni che ci regala ogni giorno, un concerto per riflettere e vibrare sulle note della sensibilità e dell’armonia. “Madre” di tutti gli essere viventi la Terra è Sorgente di Vita. Attingere alle sue risorse significa riconoscerle e tributarle il dovuto rispetto e il ringraziamento per “supportarci” e “sopportarci” da millenni.

Il concerto si propone proprio questo, di risvegliare le coscienze su un tema così importante, La Terra, e lo fa attraverso il messaggio che la musica e le parole possono offrire scegliendo un repertorio che spazia dalla musica ebraica a quella italiana e internazionale permettendo di mettere in evidenza la forza dell’espressione musicale e poetica la cui scaletta comprende

YUMA – Noa

CHILD OF MAN

Poesia: Sei tu il senso

FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA

EARTH SONG – M. Jackson: Parole su intro

Poesia: Terra

ALMA GUERREIRA – D. Pontes

Poesia: Ancora

OCEANO – Lisa

STRUMENTALE ENZO: Emission

TERRA NUDA – E. Fornione

VOLE – C. Dion

Poesia: Scoprirò

IL SENSO DELLA VITA – Elsa Lila

WHAT A WONDERFUL WORLD

STRUMENTALE LUCA : Landscape

L’ANIMA VOLA – Elisa

Poesia: Respiro

BREATH – Midgre Ure

Poesia: Dove Finisce

WHO WANTS TO LIVE FOREVER – Queen



LE INFO:

Info Biglietteria:

l’ingresso è gratuito

SI RICORDDA CHE E’ OBBLIGATORIO L’ESIBIZIONE DEL GREEN PASS VACCINALE

I tagliandi potranno essere prenotati fino all’esaurimento dei posti disponibili

1) tramite piattaforma EVENTBRITE al link https://www.eventbrite.it/…/biglietti-baseball-night…

2) tramite l’invio di un messaggio WHATSAPP al 333 563 2767

3) inviando mail a bcfossano@gmail.com

4) direttamente al desk in Piazza Castello

Com. Stam.