Europeo Enduro a San Marino: conferme dei Pata Talenti Azzurri FMI

La Repubblica di San Marino, nel percorso di gara approntato dal Moto Club Titano nei pressi di Baldasserona, ha ospitato sabato 15 e domenica 16 giugno il secondo appuntamento stagionale dell’Europeo Enduro registrando l’adesione di cinque giovani piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI. A questa seconda prova prevista dal calendario continentale, gli atleti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno confermato quanto di buono messo in mostra nel round inaugurale svoltosi a Castiglion Fiorentino, archiviando il fine settimana con un bottino complessivo di due vittorie ed ulteriori quattro podi di classe.

I due successi portano la firma di Pietro Scardina (Fantic Racing Junior Enduro Team), protagonista del Mondiale Enduro Youth, eccezionalmente al via dell’Europeo primeggiando in entrambe le giornate nella graduatoria Youth Under 21. Nella medesima classe, con due terzi posti, ha conservato la leadership di campionato Riccardo Pasquato (Fantic Racing Junior Enduro Team), annoverando 18 punti di vantaggio nella generale rispetto al francese Gabin Allemand.

Quarto in classifica Simone Cagnoni (Sissi Racing GASGAS), nono e sesto a San Marino, vivendo un weekend in progressiva crescita. Trasferta al Titano da dimenticare altresì per Thomas Bastiani (Off Road Factory Fvg Beta), costretto al ritiro per un inconveniente sabato per poi concludere quindicesimo domenica.

Passando alla Enduro 1, Davide Mei (Entrophy Beta Junior Team) ha concluso in seconda e terza posizione rispettivamente tra sabato e domenica, ritrovandosi di conseguenza al secondo posto in campionato con 64 punti e quattro podi in quattro giornate di gara finora disputate.

Alex Zanni, Tecnico FMI al seguito dei Pata Talenti Azzurri FMI Enduro: “A San Marino i Talenti Azzurri hanno preso parte ad una bella gara di Enduro, con una prova in linea, una estrema ed il Cross Test conformi alle prerogative del campionato europeo. Per quanto concerne i risultati conseguiti, possiamo ritenerci piuttosto soddisfatti. Pietro Scardina nella Youth è andato molto forte, conquistando il primato in entrambe le giornate. Tra i nostri piloti abitualmente impegnati nell’Europeo, Riccardo Pasquato è finito sul podio tra sabato e domenica, con la consapevolezza che poteva persino ottenere qualcosina in più. Sfortunatamente a seguito di una caduta nella prima giornata gli si è girato il pollice, pertanto l’indomani ha un po’ sofferto. Ha perso qualche punto dal suo diretto avversario in classifica, ma possiamo in ogni caso esser contenti delle sue prestazioni e del fatto che sia riuscito a conservare la leadership di campionato. Simone Cagnoni altresì ha faticato un po’ il primo giorno a trovare il feeling con le speciali, riuscendo tuttavia domenica a far vedere buone cose in diverse occasioni. Purtroppo Thomas Bastiani sabato si è dovuto ritirare per un problema tecnico, mentre nella seconda giornata, un po’ debilitato a livello fisico causa raffreddore, non è riuscito ad ottenere tempi di rilievo. Ci sarà pertanto da individuare opportune contromisure al fine di migliorarsi nelle ultime gare previste dal calendario continentale. Passando alla E1, Davide Mei si è comportato bene: ha fatto vedere delle belle cose nelle speciali, portando a casa due podi che, tutto sommato, non rappresentano un magro bottino. Adesso con i ragazzi proseguiremo nel nostro programma di lavoro, di modo da potersi esprimere ancora meglio nelle prossime prove previste dal calendario“.

Riccardo Pasquato capo-classifica dell’Europeo Enduro Youth Under 21 (Ph. Enduro European)

Il terzo appuntamento stagionale dell’Enduro European Championship 2024 è in programma a Sipoo (Finlandia) il 17-18 agosto prossimi, ma i Pata Talenti Azzurri FMI saranno impegnati già questo fine settimana tra Ponte dell’Olio e Bettola, teatro dell’attesissimo Gran Premio d’Italia del Mondiale Enduro.

L’elenco dei piloti dell’Enduro coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI

