Europeo Under 18 Femminile a Heraklion (Grecia) Domani Italia-Spagna alle 14.30 (diretta YouTube FIBA) Nel Girone A anche Polonia e Turchia

Vigilia di Campionato Europeo per la Nazionale Under 18 Femminile. Le Azzurre sono già a Heraklion, il centro più importante dell’isola di Creta (Grecia), dove domani 6 agosto esordiranno sfidando la Spagna nella prima gara del Girone A (ore 14.30).

Poi l’Italia affronterà Polonia (7 agosto, ore 14.30) e Turchia (8 agosto, ore 16.45). Tutte le gare dell’Europeo sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

Così coach Lucchesi alla vigilia dell’esordio. “Siamo necessariamente legati a una sorta di Carpe Diem, filosofia che ci impone di giocare una partita per volta senza avere troppi riscontri dagli Europei degli anni precedenti. Considerazione che ovviamente vale per noi ma anche per i nostri avversari. Partiamo subito con la Spagna, che non ha bisogno di presentazioni quanto a valore e tradizione, la Polonia è certamente un buon gruppo mentre della Turchia sappiamo poco. Poi sappiamo che il destino di un Europeo, con la formula attuale, si decide soprattutto alla quarta partita, ovvero agli Ottavi di finale e per questo motivo dovremo metabolizzare nel modo migliore l’esito della prima partita con la Spagna, qualunque esso sia. Sono curioso di vedere all’opera le ragazze, molte di loro passano direttamente dall’Under 15 all’Under 18 quanto ad esperienza internazionale. Ci siamo allenati tanto e bene, nonostante il caldo feroce nessuna si è mai tirata indietro e questo è un valore che va riconosciuto. Mi piacerebbe che questa squadra traducesse in campo tutto il lavoro svolto per arrivare fin qui, e mi riferisco anche a quanto viene fatto durante l’anno dalle società, e rappresentasse anche tutte le ragazze che magari giocano in un piccolo club e sognano di indossare un giorno la Maglia Azzurra. Dovremmo provare a giocare anche per loro”.

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla Seconda Fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la Fase a Gironi (in base ai piazzamenti, l’Italia affronterà una fra Grecia, Belgio, Repubblica Ceca e Lettonia).

Nell’Albo d’Oro dell’Europeo Under 18 Femminile degli ultimi 30 anni, l’Italia è entrata solo tre volte ma sempre salendo sul gradino più alto del podio: è accaduto nel 1994 a Veljko Tarnovo (Bulgaria), a Poprad (Slovacchia) nel 2010 (con Giovanni Lucchesi in panchina) e nel 2019 a Sarajevo (Bosnia).

Le Azzurre sono dunque le detentrici del titolo, non essendosi giocato l’Europeo nel 2020 e nel 2021.

Le Azzurre

#5 Vittoria Blasigh (2004, G, 1.75, Libertas Sporting School Udine)

#6 Matilde Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#7 Carlotta Zanardi (2005, P-G, 1.75, Brixia Brescia)

#9 Chiara Rizzo (2004, G, 1.74, Ororosa Bergamo)

#10 Eleonora Villa (2004, P-G, 1.70, Costa Masnaga)

#11 Virginia Tempia (2005, A, 1.88, Brixia Brescia)

#12 Laura Di Stefano (2004, C, 1.85, Basket Roma)

#13 Arianna Arado (2004, C, 1.86, Lupe San Martino)

#15 Ilaria Bernardi (2005, G, 1.76, Basket Costa Masnaga)

#16 Adele Cancelli (2004, C, 1.90, Ororosa Bergamo)

#18 Lavinia Lucantoni (2005, G, 1.75, Basket Roma)

#19 Martina Fantini (2005, C, 1.92, Basket Roma)

Lo Staff

Capo Delegazione: Laura Macchi

Team Director: Roberto Brunamonti

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistenti Allenatori: Nazareno Lombardi, Kathrin Ress

Preparatore Fisico: Caterina Biondini

Medico: Marta Andrighetti

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Emanuele Cecconi

Il programma

6 agosto

Ore 14.30 Italia-Spagna

Ore 19.00 Polonia-Turchia

7 agosto

Ore 14.30 Italia-Polonia

Ore 16.45 Spagna-Turchia

8 agosto

Ore 14.30 Spagna-Polonia

Ore 16.45 Italia-Turchia

10 agosto

Ottavi di finale

11 agosto

Quarti di finale

13 agosto

Semifinali

14 agosto

Finali

I Gironi

Girone A

ITALIA

Turchia

Spagna

Polonia

Girone B

Grecia

Belgio

Repubblica Ceca

Lettonia

Girone C

Finlandia

Svezia

Ungheria

Lituania

Girone D

Israele

Germania

Francia

Bosnia

