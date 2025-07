Europeo Under 18 Femminile a La Palma (Spagna) Sabato esordio delle Azzurre con la Grecia Palla a due alle ore 18 (Live YouTube FIBA) Coach Andreoli: “Girone pieno di insidie”

Prende il via domani l’Europeo della Nazionale Under 18 Femminile a La Palma, isola delle Canarie (Spagna). Si tratta del primo impegno estivo delle nostre Selezioni Giovanili per il 2025: quest’anno l’Italia non parteciperà ai due Mondiali Under 19 e quindi sarà impegnata nei 6 Europei (Under 20, Under 18 e Under 16), oltre che al Trofeo dell’Amicizia con le due Under 15. Qui il programma completo.

Le Azzurre scendono in campo alle ore 18.00 contro la Grecia, poi tornano in campo il 6 luglio con la Slovenia (ore 15.00) e chiudono gli impegni del girone C contro la Finlandia il 7 luglio alle ore 18.00.

Nella seconda fase dell’Europeo, a partire dal 9 luglio con gli Ottavi di finale, l’incrocio della squadra allenata da coach Luca Andreoli con il Girone D composto da Turchia, Polonia, Cechia e le padroni di casa della Spagna.

La squadra, arrivata giovedì in Spagna, è composta per 9/12 dalla Nazionale che lo scorso anno ha partecipato al Mondiale Under 17 a Leon (Messico) chiudendo al settimo posto. L’Italia ritrova nuovamente la Finlandia, già nostra avversaria all’Europeo Under 16 2023 e al Mondiale 2024.

Così coach Andreoli alla vigilia dell’esordio: “La squadra sta bene, abbiamo lavorato solo una settimana col gruppo al completo ma il vantaggio è che questa squadra si conosce bene, per aver disputato altre competizioni negli anni passati. I dati emersi dai test amichevoli sono indicativi fino a un certo punto, perché il gruppo non era completo e perché abbiamo ruotato tanto le giocatrici. Tutte hanno dato segnali, siamo consapevoli delle nostre caratteristiche e sappiamo che non possiamo prescindere dall’energia che mettiamo in campo, non disponendo della fisicità delle altre squadre. Il girone è complicato, la Finlandia è la favorita anche se non conosciamo con esattezza il roster col quale sono arrivate a Palma, considerata la contemporaneità col Mondiale Under 19. Nella Slovenia gioca Maia Uranker, una delle giocatrici più attese e interessanti di tutto l’Europeo. Vogliamo interpretare un basket divertente, questo gruppo può farlo”.



A differenza delle categorie Under 20 e Under 16 dominate solitamente da Francia e Spagna, negli ultimi undici anni l’Under 18 ha visto 8 squadre diverse salire sul gradino più alto del podio: le Azzurre ci sono salite nel 2019 e con loro dal 2012 anche Slovenia, Lituania, Germania, Belgio e Russia, oltre ovviamente alle iberiche e alle transalpine.



Dal 2008 al 2024 (nel 2020 e nel 2021 non si sono giocate Europei e Mondiali Giovanili) il Settore Giovanile Femminile ha vinto 17 medaglie di cui 4 d’Oro (5 Argenti e 8 Bronzi) oltre a qualificarsi a 7 edizioni dei Campionati Mondiali.

L’Albo d’Oro degli ultimi 10 anni*

2024 Francia

2023 Slovenia

2022 Lituania

2019 Italia

2018 Germania

2017 Belgio

2016 Francia

2015 Spagna

2014 Russia

2013 Spagna

2012 Francia

*Nel 2020 e nel 2021, causa COVID, FIBA ha sospeso tutte le competizioni Giovanili

Le Azzurre

N. Atleta Anno Altezza Ruolo Squadra Arianna Appetiti 2008 1.85 A Geas Academy Francesca Baldassarre 2008 1.78 P Pol. Battipagliese Beatrice Cerè 2007 1.84 G Magnolia Basket Campobasso Emma D’Este 2007 1.92 C Reyer Venezia Mestre Emma Giacchetti 2007 1.76 P Magnolia Campobasso Giorgia Gorini 2007 1.75 P Basket Costa Masnaga Isabel Hassan 2009 1.88 A Reyer Venezia Mestre Divine Esosa Obaseki 2008 1.90 C Libertas Moncalieri Olivia Ostoni 2007 1.75 G Geas Academy Giulia Pirozzi 2007 1.81 A Ororosa Bergamo Nicole Torresani 2007 1.78 A Sparta Bertrange Bcc Marianna Zanetti 2008 1.90 C Ororosa Basket Bergamo

Direttore Generale

Salvatore Trainotti

Team Director

Roberto Brunamonti

Allenatore

Luca Andreoli

Capo Delegazione

Margherita Gonnella

Il programma

5 luglio

Ore 9.45-10.30 Allenamento Impianto El Paso

Ore 17.00 Italia-Grecia

6 luglio

Ore 8.15-9.00 Allenamento Impianto Roberto Estrello

Ore 14.00 Italia-Slovenia

7 luglio

Ore 10.30-11.15 Allenamento Impianto El Paso

Ore 17.00 Italia-Finlandia

8-13 luglio

Gare ed allenamenti in base al piazzamento nel girone di qualificazione

14 luglio

Rientro in Italia e fine raduno

In occasione del Campionato Europeo, dal 5 al 13 luglio 2025, gli allenamenti e le gare si svolgeranno presso gli impianti Roberto Estrello e Severo Rodriguez di La Palma.