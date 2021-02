A King Abdullah Economic City anche Johnson, numero 1 mondiale, e tanti big A Scottsdale (Arizona) non ci sarà il campione torinese, reduce da dopo due Top 10 consecutive negli Usa. Torna il pubblico con 5.000 spettatori al giorno

Il Saudi International, torneo dell’European Tour con in campo – a King Abdullah Economic City – il numero 1 mondiale Dustin Johnson, altri campioni Major americani del calibro di Bryson DeChambeau, Patrick Reed e Phil Mickelson, e 7 azzurri. E il Phoenix Open (PGA Tour), in programma sempre dal 4 al 7 febbraio a Scottsdale (Arizona) con Jon Rahm, secondo nel ranking, e altre star del golf. Per un evento che non vedrà in gara, dopo due Top 10 consecutive, Francesco Molinari. L’azzurro godrà infatti di un turno di riposo.

Un doppio show, con i big mondiali che si divideranno tra il massimo circuito continentale e quello americano.

Eurotour, Saudi International – Field delle grandi occasioni in Arabia Saudita per la terza edizione di un appuntamento che vedrà sfidarsi tanti campionissimi e metterà in palio un montepremi complessivo di 3.500.000 dollari.

Settebello azzurro a King Abdullah Economic City – Sfida importante per l’Italia che, sul percorso del Royal Greens G&CC, sarà rappresentata da Nino Bertasio (il migliore tra gli azzurri all’Abu Dhabi HSBC Championship come all’Omega Duabi Desert Classic), Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari. Con loro pure Andrea Pavan, che ha recuperato da un infortunio al polso che lo aveva costretto a ritirarsi, a gara in corso, nei primi due eventi dell’European Tour 2021, e Lorenzo Gagli, chiamato a riscattare due uscite al taglio consecutive. Rientra in campo, dopo aver saltato la tappa di Dubai, Francesco Laporta.

Fenomeno Johnson, lui il grande favorito – E’ il re delle classifiche mondiali. Nel 2020 ha dominato in lungo e in largo, prendendosi prima il Travelers Championship e poi il Northern Trust, tappe del PGA Tour. Poi, il 36enne di Columbia (South Carolina) ha conquistato il Tour Championship imponendosi, per la prima volta in carriera, nella FedEx Cup. Jackpot da 15 milioni di dollari per lo statunitense che ha chiuso in bellezza il 2020 con l’impresa al Masters Tournament (secondo Major dopo l’exploit nel 2016 allo US Open), conquistato con 268 (65 70 65 68, -20) colpi, il miglior punteggio nella storia del torneo. Con Johnson che ha polverizzato il precedente primato di Tiger Woods nel 1997 (270, -18), eguagliato poi nel 2015 da Jordan Spieth. Trionfi super per Johnson che nel 2019 ha vinto la prima edizione del Saudi International e, lo scorso anno, ha sfiorato il bis chiudendo al secondo posto il torneo alle spalle di Graeme McDowell. E ora per Johnson una nuova chance.

Il defender e gli altri campioni – Nel 2020 il nordirlandese è tornato al successo sull’European Tour dopo 2.037 giorni di digiuno. Vincitore dell’Open d’Italia nel 2004, re dello US Open nel 2010, in Arabia Saudita insegue il back-to-back. Field stellare per il Saudi International. Oltre a Johnson anche altri 3 giocatori della Top 10 mondiale: l’inglese Tyrrell Hatton (a segno ad Abu Dhabi e settimo nel ranking) e gli statunitensi Bryson DeChambeau (campione dell’ultimo US Open, ottavo al mondo) e Patrick Reed (n.10), reduce dall’exploit – tra le polemiche – nel Farmers Insurance Open (PGA Tour).

Tra i favoriti pure altri giocatori abituati a giocare negli USA come il norvegese Viktor Hovland, il messicano Abraham Ancer, il venezuelano Jhonattan Vegas e gli statunitensi Phil Mickelson, Tony Finau e Jason Kokrak. Senza dimenticare gli inglesi Tommy Fleetwood, Paul Casey (reduce dalla 15/a vittoria sull’Eurotour arrivata a Dubai), Justin Rose e Lee Westwood, dominus della Race to Dubai nel 2020.

Il torneo in diretta su GOLFTV ed Eurosport 2 – Il Saudi International viene trasmesso in diretta su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it), e su Eurosport 2. Prima giornata: giovedì 4 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 12:30 alle 15:30 su GOLFTV. E dalle ore 12:30 alle ore 15:30 su Eurosport 2.

PGA TOUR, WASTE MANAGEMENT PHOENIX OPEN CON 5.000 SPETTATORI – Torna il pubblico sul PGA TOUR per il Phoenix Open, “best tournament” nel 2018 come nel 2019 sul PGA Tour. Nulla a che vedere rispetto agli anni passati quando il torneo era solito ospitare circa 600.000 spettatori nell’arco della settimana. Saranno al massimo 5.000 al giorno quelli previsti quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria.

Turno di riposo per Francesco Molinari che nel 2015 realizzò una storica hole in one – Non sarà della partita Chicco Molinari, tornato tra i migliori 100 giocatori del pianeta (è ora 95/o) dopo due Top 10 consecutive (non accadeva dal 2019) sul PGA Tour con un ottavo posto al The American Express e un decimo piazzamento nel Farmers Insurance Open. Il campione torinese nel 2015 (durante il terzo giro) realizzò una hole in one show alla buca 16 (par 3) del TPC Scottsdale, soprannominata “The Coliseum”, facendo impazzire di gioia il pubblico sugli spalti. Fece lo stesso nel 1997 Woods, in una delle buche più iconiche del PGA Tour. Fu il primo ace sul circuito del piemontese, che replicò l’impresa nel 2019 durante il primo round dell’Arnold Palmer Invitational.

Da Rahm al campione in carica Simpson, quanti big in gara – Saranno cinque i giocatori nella Top 10 mondiale in campo a Scottsdale. Con Rahm, reduce da tre settimi posti nelle ultime apparizioni sul PGA Tour, anche Justin Thomas (n.3), Xander Schauffele (n.4), Rory McIlroy (n.6) e Webb Simpson (n.9), campione in carica che, nel 2020, superò alla prima buca supplementare Finau. Il Phoenix Open metterà in palio un montepremi di 7.300.000 dollari.

Il Phoenix Open in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2 – Anche il Phoenix Open verrà trasmesso in diretta su GOLFTV ed Eurosport 2. Prima giornata; giovedì 4 febbraio dalle ore 21:00 alle ore 1:00.

