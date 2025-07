Eutalia seleziona espertə per la costituzione di una long list Scadenza ravvicinata

La Società Eutalia S.r.l. e il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

in base all’accordo sottoscritto per l’affidamento di servizi specialistici e di supporto nell’ambito del Progetto Servizi territoriali di supporto ed accompagnamento del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 – hanno pubblicato l’ avviso relativo alla stesura di una long list di espertə per il conferimento di vari incarichi professionali.

Per candidarsi occorrono, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare alle selezioni pubbliche:

• laurea magistrale e/o magistrale a ciclo unico e/o specialistica e/o vecchio ordinamento in discipline coerenti con il profilo per cui si presenta candidatura per i profili senior e middle, laurea triennale per i profili junior;

• esperienza professionale specifica di almeno 3 anni per i profili Junior, 5 anni per i profili middle e 7 anni per i profili senior.

È possibile presentare la candidatura entro il 31 ottobre 2025. Clicca qui per consultare il bando.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani