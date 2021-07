“L’Ugl ne prende atto di come annunciato durante l’EV Day dell’8 luglio che il fabbisogno di batterie e componenti per EV di Stellantis sarà soddisfatto grazie a un totale di cinque Gigafactory in Europa e in Nord America e l’allocazione del terzo sito europeo in Italia, dopo quelli in Francia e Germania: certamente è la conferma dell’impegno di Stellantis in Italia e della volontà dell’Azienda di continuare ad investire sul suo sistema produttivo”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera per il quale, “senza dubbio l’identificazione dell’impianto Powertrain di Termoli rappresenta una scelta coerente nel contesto del percorso di Stellantis verso la completa transizione energetica, sulla scia di quanto annunciato per Douvrin in Francia e per Kaiserslautern in Germania. Per l’Ugl – prosegue Spera – oggi registriamo e rimarchiamo la necessità e il bisogno di altre ulteriori conferme dei stabilimenti di meccanica. La crisi che sta colpendo l’automotive e sulle ripercussioni che

potrebbero interessare i diversi siti Italiani, dovuto anche alla transizione verso l’elettrificazione mette oggi il sindacato di ribadire che urge la massima attenzione di tutti in questa fase delicata, dove il piano industriale di Stellantis, deve necessariamente tenere conto di tutti i siti produttivi. Bene la velocità e determinazione di Stellantis per anticipare e supportare la transizione energetica di tutti i suoi siti industriali italiani ma il nostro obbiettivo comune – conclude Spera – è anche quell’obiettivo di garantirne la sostenibilità attraverso il miglioramento delle loro performance e per far giocare al Paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici del Gruppo. Il piano sarà divulgato e comunicato con un approccio graduale e al momento opportuno”.

